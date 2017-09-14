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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118211182211823118241182511826>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:22

  detroytred написав:На все життя запам'ятав оте почуття --- що, виявляється, це опупенне задоволення --- проосто лягти на кровать, просто спокійно поїсти, просто піти, куди бажаєш.
Ніякої наркоти не треба. Кайф.

Одна проблема - миттєво зникає, коли стає буденністю))

Хз, в мене од такого дах рве.
Якраз тоді і хочеться бухати і на подвиги тягне, коли нічим не зайнятий)
Десь на мені має бути написано без нагрузки не включати)
або що якщо маєш чорта в собі, то йому треба давати роботу інакше він сам собі знайде)))
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Особливо на фоні наявності у вас в дописі - "викладачь".


Да чучело он из кунсткамеры заспиртованное метанолом ))
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:27

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..........
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.
Ван Гог
Кем он только не пытался стать! Он работал и в книжном магазине, и преподавал, и переводил Библию на несколько языков, даже миссионерствовал в Бельгии. Но там, где он появлялся, вспыхивали скандалы – Ван Гог был подвержен внезапным приступам ярости.

Он влюблялся не в тех женщин: то его страстью становилась кузина, то беременная уличная девка с детьми. Потом был период, когда все пошло хорошо: учеба, неожиданные творческие находки.

И вдруг срыв, во время которого художник чуть не убил бритвой Поля Гогена. Это тогда он отрезал себе мочку уха. Тогда же на год закрылся в лечебнице для безумцев.

Последний год его жизни прошел в абсентном угаре. Художнику уже было все равно: его психическое здоровье подорвано, он перестал бороться и застрелился.

Сейчас картины великого голландца занимают первые места по стоимости в мире. 80-90 миллионов долларов – вот примерные сегодняшние цены на его работы.
Поль Гоген
Гоген до последнего надеялся, что вот-вот его поймут и признают. Но газетчики были недружелюбны, а критики в один голос говорили об издевательстве Гогена над искусством и природой.

Он тяжело болел: дал знать о себе незалеченный сифилис, приобретенный во времена бурной парижской жизни, к тому же Поль заболел проказой. Он был неудачником: даже запланированная попытка самоубийства после написания картины «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» не удалась.

Художник окончил свои дни в нищете. Рядом с его телом друзья нашли шприц из-под морфия. К нему просто не успели дойти вести о том, что его картины во Франции стали покупать.

А через три года после его смерти была организована огромная выставка из 227 работ Гогена, где были куплены почти все экспонировавшиеся картины. В наше время полотно «Когда свадьба?» было продано за немыслимые 300 000 000 долларов.

Амедео Модильяни
Модильяни не попал ни в одну модную «струю»: тогда все восхищались кубизмом, он был вне его, занялся скульптурой, но его авангардные работы не были востребованы, а мраморные скульптуры потом и вовсе утеряны все до единой.

Он умер из-за того, что не нашлось денег на хорошее лечение, а в больнице для бедняков реальной помощи не оказывали. Модильяни убил туберкулезный менингит.

Его несостоявшаяся жена не захотела жить без него и покончила с собой, не посмотрев на то, что вот-вот должен был родиться малыш. Ребенка спасли.

В наше время картины Модильяни продаются за баснословные суммы: его «Лежащая обнаженная» была куплена китайским миллиардером за 170 405 000 долларов.

Рембрандт
Ему хорошо платили, и он мог позволить себе не торговаться – гонорары были более чем приличными. Но щедрость покровителей когда-нибудь заканчивается. Рембрандт привык жить на широкую ногу. К тому же, занятия живописью стоили немалых денег. Так что некогда знаменитый художник, изменивший собственному стилю написания картин, постепенно нищал.

Публике не понравился уход от детализации изображения, которое было свойственно Рембрандту в ранних работах. Заказчиков оттолкнули и изображение моделей в движении, и смелые мазки кистью, и размытый для восприятия фон.

В последние свои годы Рембрандт жил с сыном на окраине еврейского квартала в Амстердаме. Но и сын умер, и жена, оставившая сиротой дочь. Художник ушёл из жизни совершенно без денег и был похоронен на кладбище для бедняков. Где находится его могила – неизвестно.

В 2015 году свадебный портрет Мартина Сулманс и Опджен Коппит вошли в десятку самых дорогих картин мира. Лувр совместно с Рейксмюзеумом Амстердама выкупили ее за 180 000 000 долларов.


что общество могло предложить этим людям и почему не предложило? об этом и речь, если всем предлагают только пахать за тарелку риса/идеи коммунизма это общество банкротится. Другими словами, чем больше людей находит себя, тем гармоничнее общество.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:27

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Строем в Совеиской Армии ходили только в части, уже на учениях об этом забывали. А политруки перед строем вообще не выступали. Были, правда, политзанятия, но тоже в части. А сейчас вообще политруки разве есть? Их же, вроде, заменили капелланы?

В зсу кучерявіше.
На бригаду капелан один, майорська посада) з помічником (кадилоносій) сержант. :lol:
В нас бачив пару раз на свята ходив шото помазував і роздавав ляльки мотанки.) Для майора озадаченість ніх-ра собі.))) Це при том що піхотними батами часом командують ст. Лейтенанти)
Потім є мпз(морально психологічне забезпечення ) це вже щось ближче, але по факту вони зайняті одписками од всп. Розслідуваннями сзч і то стараються од цього взбрикнуть.
Іще є група контролю бойового стресу здається чоловік 6. Тіпа шос як психологи.
Хз чим ця вся піз - братія зайнята)
Один раз зустрічав в лікарні розносили пораненим мандаринки і сочки)
Питали поранених чи настрій бойовий.

Увлекательно.
Но такую систему тоже не 95 квартал создал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:28

  Banderlog написав:Якраз тоді і хочеться бухати і на подвиги тягне, коли нічим не зайнятий)

І це приносить задоволення?

В принципі, те ж саме --- тільки замість мого полежати, спокою тощо; для вас це займатися саме тим, чим хочеться, після того, що вимагалося.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:34

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А еще команда может быть -- опять же -- в бизнесе
я про бизнес команду и говорил, берется готовая успешная модель и переносится на гос.управление. с поправкой конечно на пенсов и бюджетников, которых в бизнесе нет.

Та это понятно. Просто там в посте зачем-то упор делается на партийность.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:35

  stm написав:"я буду писать то и что захочу" означает что только ему положено писать что он захочет или его низкий порог как IQ так и проблемы с EQ...
для EQ НЕТ ПРАВИЛ есть хочу/не хочу, нравится/не травится. запомните это. проблемы с EQ это как раз зарегулированность правилами. Которую вы хотите соплями приклеить ко мне. Женщине не обязательно быть умной, не тратьте на это время и силы. Это не ваше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:35

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Трамп без
"активно участвовал в партийной работе" команду как-то умудрился набрать.

Він як типовий український олігарх з 90-х: прийшов і віджав команду у Республіканської партії, а потім вигнав всіх нелояльних.

во-первых: ну и что? -- если работает.
во-вторых: там не то, что бы "отжал" -- просто у них дву-партийность работает не так, как в этой стране -- "приходит президент и под себя создает уряд".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:38

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Строем в Совеиской Армии ходили только в части, уже на учениях об этом забывали. А политруки перед строем вообще не выступали. Были, правда, политзанятия, но тоже в части. А сейчас вообще политруки разве есть? Их же, вроде, заменили капелланы?

В зсу кучерявіше.
На бригаду капелан один, майорська посада) з помічником (кадилоносій) сержант. :lol:
В нас бачив пару раз на свята ходив шото помазував і роздавав ляльки мотанки.) Для майора озадаченість ніх-ра собі.))) Це при том що піхотними батами часом командують ст. Лейтенанти)
Потім є мпз(морально психологічне забезпечення ) це вже щось ближче, але по факту вони зайняті одписками од всп. Розслідуваннями сзч і то стараються од цього взбрикнуть.
Іще є група контролю бойового стресу здається чоловік 6. Тіпа шос як психологи.
Хз чим ця вся піз - братія зайнята)
Один раз зустрічав в лікарні розносили пораненим мандаринки і сочки)
Питали поранених чи настрій бойовий.

Увлекательно.
Но такую систему тоже не 95 квартал создал.

А вообще пофиг: эту систему "создавали" для мирного времени. То, что она не подходит для военного положения -- очевидно. И не менее очевидно, что систему для военного положения нужно менять.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

гілка таки стала такої собі "курілкою", де обговорюють все, що завгодно. це напевне боти взяли вихідні й перестали розганяти паніку...

а з приводу умов припинення вогню. я бачу два варіанти:
- хоч це встало мемом - просто перестати стріляти. фіксується ситуація як є, без ніяких умов, а далі буде. умовно корейський варіант. але насправді не зовсім - бо в Кореї все одно були американські війська, яки були гарантією, що КНДР не буде нападати. варіант несе ризики для нас, бо за цей рік-два-три Раша з великої вірогідністю відновить військовий потенціал, й через цей час ми отримаємо чергову агресію (хтось вірить Раші, що вона не нападе, навіть якщо пообіцяє?). як використаємо цей час ми - питання дуже відкрите. все одно нам буде потрібна іноземна допомога, й військова теж.

- закінчення бойових дій під гарантії нашого захисту - формат гарантій може бути різний, але проти реальних гарантій - НАТО Раша звісно проти. хоча може міжнародні війська на кордонах - це треба дивитися. ми взамін гарантій беремо зобов'язання не змінювати статус окупованих територій збройним шляхом. умовно німецький варіант. цей варіант більш адекватний, бо дозволяє нам розвиватися, а не жити в очікуванні нового нападу.

в обох варіантах є суттєва відмінність. й в Кореї, й в Німеччині - стало дві країни, де жили корейці чи німці відповідно. в нашому випадку на окупованих територіях буде тотальна русифікація й знищення всього українського, в першу чергу мови (какая разница). освіта, діловодство, культура. й фізичне знищення чи депортації носіїв українського. й церква буде лише одна. тут в нас дехто скаржиться - утискають. в чому утиски? а на окупованих територіях все просто - хтось знає про церкви ПЦУ чи УГКЦ на окупованих територіях? вже й майно все відібрали. навіть протестантів щемлять, а свідкам Єгови взагалі не пощастило - строки дають реальні.

й до першого, й до другого варіанту Рашу можна лише дотиснути. чи допоможе нам в цьому США - подивимось.

питання про долю тих, хто з окупованих територій, теж відкрите. ті, хто поїхав, залишаться без майна. ті, хто залишаться - отримають руській мір у всій красі й відсутність перспектив для дітей.

а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 11 січ, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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