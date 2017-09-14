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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1182211823118241182511826>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 104
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:45

  Wirująświatła написав:
  stm написав:"я буду писать то и что захочу" означает что только ему положено писать что он захочет или его низкий порог как IQ так и проблемы с EQ...
для EQ НЕТ ПРАВИЛ есть хочу/не хочу, нравится/не травится. запомните это. проблемы с EQ это как раз зарегулированность правилами. Которую вы хотите соплями приклеить ко мне. Женщине не обязательно быть умной, не тратьте на это время и силы. Это не ваше.

Виталий, для EQ тоже есть правила, это не эмоции в чистом виде ;) как и говорила, опять в молоко. Талант!
Последняя фраза сексизм в чистом виде. Опять же, мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 11 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:46

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..........
наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.
Ван Гог
Кем он только не пытался стать! Он работал и в книжном магазине, и преподавал, и переводил Библию на несколько языков, даже миссионерствовал в Бельгии. Но там, где он появлялся, вспыхивали скандалы – Ван Гог был подвержен внезапным приступам ярости.
.............
Последний год его жизни прошел в абсентном угаре. Художнику уже было все равно: его психическое здоровье подорвано, он перестал бороться и застрелился.
................
Поль Гоген
Гоген до последнего надеялся, что вот-вот его поймут и признают. Но газетчики были недружелюбны, а критики в один голос говорили об издевательстве Гогена над искусством и природой.

Он тяжело болел: дал знать о себе незалеченный сифилис, приобретенный во времена бурной парижской жизни, к тому же Поль заболел проказой.
.................
Художник окончил свои дни в нищете. Рядом с его телом друзья нашли шприц из-под морфия. К нему просто не успели дойти вести о том, что его картины во Франции стали покупать.
.......
Амедео Модильяни
Модильяни не попал ни в одну модную «струю»: тогда все восхищались кубизмом, он был вне его, занялся скульптурой, но его авангардные работы не были востребованы, а мраморные скульптуры потом и вовсе утеряны все до единой.

Он умер из-за того, что не нашлось денег на хорошее лечение, а в больнице для бедняков реальной помощи не оказывали. Модильяни убил туберкулезный менингит.
..........
Рембрандт
Ему хорошо платили, и он мог позволить себе не торговаться – гонорары были более чем приличными. Но щедрость покровителей когда-нибудь заканчивается.
..............
В последние свои годы Рембрандт жил с сыном на окраине еврейского квартала в Амстердаме. Но и сын умер, и жена, оставившая сиротой дочь. Художник ушёл из жизни совершенно без денег и был похоронен на кладбище для бедняков. Где находится его могила – неизвестно.
.........

что общество могло предложить этим людям и почему не предложило? об этом и речь, если всем предлагают только пахать за тарелку риса/идеи коммунизма это общество банкротится.

С логикой у вас по-прежнему проблемы.
Вам не кажется, что вы фактически подтвердили мои слова?
И все перечисленные вами художники жили не при коммунизме и им как раз предлагали пахать за тарелку супа. Или умереть. Они выбрали второе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Рішення ж на поверхні.
Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...


так це ж не працює, взагалі
от дзвонять судді і питають у вас придбано декілька квартир, навіщо ви отримуєте ще одну від держави? почуйте відповідь



тобто, має бути повна прозорість як в США, і контроь, і тюрьма

щорічний ремонт майже нових авто для прокуратури на млн грн (ясно що це схема), але якщо немає контролю...
а який може буди контроль коли в бюджет 2025 на утриимання ОП закладено 3млрд грн, тобто 8млн на день))) це пенсія більше 1,5тисячі пенсіонерів
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:48

  Дюрі-бачі написав:
Бачив статистику, що сучасна молодь п'є в рази менше ніж моє покоління і вже всі алкогольні компанії в шоці, а деякі уряди хочуть держ пропаганду алкоголізму робити.

А бюджети як виконувати? Куди котиться світ? В Мексиці півлярда л текіли накопичилось https://unn.ua/news/meksyka-potopaie-v- ... triv-napoi, а ще не дай бог почнуть масово жити під 100 років, що тоді з пенсія и та медициною робити?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:50

  ЛАД написав:С логикой у вас по-прежнему проблемы.
у вас деменция? за деревьями лес не видите? я показал примеры как гениальные люди не могут себя найти, потому что не нужны обществу. И чем выше % ненужности, тем больше нелепых смертей. В какой то мере эта проблема была всегда, но в наше время она стала абсолютно массовой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:50

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Строем в Совеиской Армии ходили только в части, уже на учениях об этом забывали. А политруки перед строем вообще не выступали. Были, правда, политзанятия, но тоже в части. А сейчас вообще политруки разве есть? Их же, вроде, заменили капелланы?

В зсу кучерявіше.
На бригаду капелан один, майорська посада) з помічником (кадилоносій) сержант. :lol:
В нас бачив пару раз на свята ходив шото помазував і роздавав ляльки мотанки.) Для майора озадаченість ніх-ра собі.))) Це при том що піхотними батами часом командують ст. Лейтенанти)
Потім є мпз(морально психологічне забезпечення ) це вже щось ближче, але по факту вони зайняті одписками од всп. Розслідуваннями сзч і то стараються од цього взбрикнуть.
Іще є група контролю бойового стресу здається чоловік 6. Тіпа шос як психологи.
Хз чим ця вся піз - братія зайнята)
Один раз зустрічав в лікарні розносили пораненим мандаринки і сочки)
Питали поранених чи настрій бойовий.

Увлекательно.
Но такую систему тоже не 95 квартал создал.

але і не пофіксив: "це не я це Пеця Пяточкін" інфантильні яслі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:54

  Shaman написав:...
а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте

А давайте.
ОК: вы доказали, что переговоры не вариант. Что остается?

1. идем до кордонов 91го, на них останавливаемся -- и дальше что :?:
Вот ровно то, что в первом варианте -- просто перестаем стрелять? :roll:
И это еще не поднимаем вопрос, что для того, что бы к кордонам 91го идти -- для начала нужно, наверное развернуться? :wink: А для этого, наверное, нужно и Shaman-а, например, в пехоту отправить. Он к этому готов?

2. Или еще интереснее: мы на кордонах 91го не останавливаемся -- и начинаем оккупацию?
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 11 січ, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:55

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А еще команда может быть -- опять же -- в бизнесе
я про бизнес команду и говорил, берется готовая успешная модель и переносится на гос.управление. с поправкой конечно на пенсов и бюджетников, которых в бизнесе нет.

Та это понятно. Просто там в посте зачем-то упор делается на партийность.

Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Правильно написал Дюрі-бачі о Рейгане в viewtopic.php?p=5809649#p5809649:
Він як типовий український олігарх з 90-х: прийшов і віджав команду у Республіканської партії, а потім вигнав всіх нелояльних.

Причем: ни какого-то специфического опыта "партийной деятельности" -- как показал Порошенко -- это дело наживное. А _вообще_ опыта управления большими компаниями.
Не понял, что показал Порошенко?
У него как раз был очень большой опыт и работы в партии (и даже создания партий) и работы в системе госуправления (кем он только не был).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте


Не важно уже кто тут что видит, важно как видит Трамп с Маском и путин с Си, резульат будет где-то посередине, сорри за банальность.
Сопротивляться этому - идти против всего мира, оттягивать неизбежное и плодить бессмысленные жертвы
Большинсиво украинцев не против НАТО и чтобы в обеспечение их безопасности были вовлечены другие страны, но другим странам это нафиг не надо (кроме военно-технического сотрудничества). Рычагов влияния на Запад, кроме как переложить на него моральную отвественность за гибель людей и разрушения людей (потому что в НАТО не берет) - нет
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 14:01

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:я про бизнес команду и говорил, берется готовая успешная модель и переносится на гос.управление. с поправкой конечно на пенсов и бюджетников, которых в бизнесе нет.

Та это понятно. Просто там в посте зачем-то упор делается на партийность.

Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Правильно написал Дюрі-бачі о Рейгане в viewtopic.php?p=5809649#p5809649:
Він як типовий український олігарх з 90-х: прийшов і віджав команду у Республіканської партії, а потім вигнав всіх нелояльних.

Причем: ни какого-то специфического опыта "партийной деятельности" -- как показал Порошенко -- это дело наживное. А _вообще_ опыта управления большими компаниями.
Не понял, что показал Порошенко?
У него как раз был очень большой опыт и работы в партии (и даже создания партий) и работы в системе госуправления (кем он только не был).


>>> Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Странный вопрос: он играл по местным правилам.
Вы задаете вопрос ради вопроса -- что-то сродни "Многого он добился бы без кислорода в воздухе?".

>>> У него как раз был очень большой опыт и работы в партии
До того, как он стал успешным бизнесменом или после?
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