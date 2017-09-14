stm написав:"я буду писать то и что захочу" означает что только ему положено писать что он захочет или его низкий порог как IQ так и проблемы с EQ...
для EQ НЕТ ПРАВИЛ есть хочу/не хочу, нравится/не травится. запомните это. проблемы с EQ это как раз зарегулированность правилами. Которую вы хотите соплями приклеить ко мне. Женщине не обязательно быть умной, не тратьте на это время и силы. Это не ваше.
Виталий, для EQ тоже есть правила, это не эмоции в чистом виде как и говорила, опять в молоко. Талант! Последняя фраза сексизм в чистом виде. Опять же, мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 11 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:.......... наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.
Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.
Ван Гог
Кем он только не пытался стать! Он работал и в книжном магазине, и преподавал, и переводил Библию на несколько языков, даже миссионерствовал в Бельгии. Но там, где он появлялся, вспыхивали скандалы – Ван Гог был подвержен внезапным приступам ярости. ............. Последний год его жизни прошел в абсентном угаре. Художнику уже было все равно: его психическое здоровье подорвано, он перестал бороться и застрелился. ................
Поль Гоген
Гоген до последнего надеялся, что вот-вот его поймут и признают. Но газетчики были недружелюбны, а критики в один голос говорили об издевательстве Гогена над искусством и природой.
Он тяжело болел: дал знать о себе незалеченный сифилис, приобретенный во времена бурной парижской жизни, к тому же Поль заболел проказой. ................. Художник окончил свои дни в нищете. Рядом с его телом друзья нашли шприц из-под морфия. К нему просто не успели дойти вести о том, что его картины во Франции стали покупать. .......
Амедео Модильяни
Модильяни не попал ни в одну модную «струю»: тогда все восхищались кубизмом, он был вне его, занялся скульптурой, но его авангардные работы не были востребованы, а мраморные скульптуры потом и вовсе утеряны все до единой.
Он умер из-за того, что не нашлось денег на хорошее лечение, а в больнице для бедняков реальной помощи не оказывали. Модильяни убил туберкулезный менингит. ..........
Рембрандт
Ему хорошо платили, и он мог позволить себе не торговаться – гонорары были более чем приличными. Но щедрость покровителей когда-нибудь заканчивается. .............. В последние свои годы Рембрандт жил с сыном на окраине еврейского квартала в Амстердаме. Но и сын умер, и жена, оставившая сиротой дочь. Художник ушёл из жизни совершенно без денег и был похоронен на кладбище для бедняков. Где находится его могила – неизвестно. .........
что общество могло предложить этим людям и почему не предложило? об этом и речь, если всем предлагают только пахать за тарелку риса/идеи коммунизма это общество банкротится.
С логикой у вас по-прежнему проблемы. Вам не кажется, что вы фактически подтвердили мои слова? И все перечисленные вами художники жили не при коммунизме и им как раз предлагали пахать за тарелку супа. Или умереть. Они выбрали второе.
detroytred написав:Рішення ж на поверхні. Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...
так це ж не працює, взагалі от дзвонять судді і питають у вас придбано декілька квартир, навіщо ви отримуєте ще одну від держави? почуйте відповідь
тобто, має бути повна прозорість як в США, і контроь, і тюрьма
щорічний ремонт майже нових авто для прокуратури на млн грн (ясно що це схема), але якщо немає контролю... а який може буди контроль коли в бюджет 2025 на утриимання ОП закладено 3млрд грн, тобто 8млн на день))) це пенсія більше 1,5тисячі пенсіонерів
у вас деменция? за деревьями лес не видите? я показал примеры как гениальные люди не могут себя найти, потому что не нужны обществу. И чем выше % ненужности, тем больше нелепых смертей. В какой то мере эта проблема была всегда, но в наше время она стала абсолютно массовой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 13:53, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Строем в Совеиской Армии ходили только в части, уже на учениях об этом забывали. А политруки перед строем вообще не выступали. Были, правда, политзанятия, но тоже в части. А сейчас вообще политруки разве есть? Их же, вроде, заменили капелланы?
В зсу кучерявіше. На бригаду капелан один, майорська посада) з помічником (кадилоносій) сержант. В нас бачив пару раз на свята ходив шото помазував і роздавав ляльки мотанки.) Для майора озадаченість ніх-ра собі.))) Це при том що піхотними батами часом командують ст. Лейтенанти) Потім є мпз(морально психологічне забезпечення ) це вже щось ближче, але по факту вони зайняті одписками од всп. Розслідуваннями сзч і то стараються од цього взбрикнуть. Іще є група контролю бойового стресу здається чоловік 6. Тіпа шос як психологи. Хз чим ця вся піз - братія зайнята) Один раз зустрічав в лікарні розносили пораненим мандаринки і сочки) Питали поранених чи настрій бойовий.
Увлекательно. Но такую систему тоже не 95 квартал создал.
але і не пофіксив: "це не я це Пеця Пяточкін" інфантильні яслі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:... а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте
А давайте. ОК: вы доказали, что переговоры не вариант. Что остается?
1. идем до кордонов 91го, на них останавливаемся -- и дальше что Вот ровно то, что в первом варианте -- просто перестаем стрелять? И это еще не поднимаем вопрос, что для того, что бы к кордонам 91го идти -- для начала нужно, наверное развернуться? А для этого, наверное, нужно и Shaman-а, например, в пехоту отправить. Он к этому готов?
2. Или еще интереснее: мы на кордонах 91го не останавливаемся -- и начинаем оккупацию?
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 11 січ, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте
Не важно уже кто тут что видит, важно как видит Трамп с Маском и путин с Си, резульат будет где-то посередине, сорри за банальность. Сопротивляться этому - идти против всего мира, оттягивать неизбежное и плодить бессмысленные жертвы Большинсиво украинцев не против НАТО и чтобы в обеспечение их безопасности были вовлечены другие страны, но другим странам это нафиг не надо (кроме военно-технического сотрудничества). Рычагов влияния на Запад, кроме как переложить на него моральную отвественность за гибель людей и разрушения людей (потому что в НАТО не берет) - нет
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Він як типовий український олігарх з 90-х: прийшов і віджав команду у Республіканської партії, а потім вигнав всіх нелояльних.
Причем: ни какого-то специфического опыта "партийной деятельности" -- как показал Порошенко -- это дело наживное. А _вообще_ опыта управления большими компаниями.
Не понял, что показал Порошенко? У него как раз был очень большой опыт и работы в партии (и даже создания партий) и работы в системе госуправления (кем он только не был).
>>> Многого он добился бы без республиканской партийной машины? Странный вопрос: он играл по местным правилам. Вы задаете вопрос ради вопроса -- что-то сродни "Многого он добился бы без кислорода в воздухе?".
>>> У него как раз был очень большой опыт и работы в партии До того, как он стал успешным бизнесменом или после?