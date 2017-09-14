Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Wirująświatła написав: ..........

наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего. ..........наркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход. Общество могло предложить только одно - пахать, как папа Карло, или погибнуть. Никто с этим наркоманом не панькался и не заботился о том, чтобы у него был "базовый доход". Или вообще какой-нибудь доход.

Кем он только не пытался стать! Он работал и в книжном магазине, и преподавал, и переводил Библию на несколько языков, даже миссионерствовал в Бельгии. Но там, где он появлялся, вспыхивали скандалы – Ван Гог был подвержен внезапным приступам ярости.

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Последний год его жизни прошел в абсентном угаре. Художнику уже было все равно: его психическое здоровье подорвано, он перестал бороться и застрелился.

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Гоген до последнего надеялся, что вот-вот его поймут и признают. Но газетчики были недружелюбны, а критики в один голос говорили об издевательстве Гогена над искусством и природой.



Он тяжело болел: дал знать о себе незалеченный сифилис, приобретенный во времена бурной парижской жизни, к тому же Поль заболел проказой.

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Художник окончил свои дни в нищете. Рядом с его телом друзья нашли шприц из-под морфия. К нему просто не успели дойти вести о том, что его картины во Франции стали покупать.

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Модильяни не попал ни в одну модную «струю»: тогда все восхищались кубизмом, он был вне его, занялся скульптурой, но его авангардные работы не были востребованы, а мраморные скульптуры потом и вовсе утеряны все до единой.



Он умер из-за того, что не нашлось денег на хорошее лечение, а в больнице для бедняков реальной помощи не оказывали. Модильяни убил туберкулезный менингит.

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Ему хорошо платили, и он мог позволить себе не торговаться – гонорары были более чем приличными. Но щедрость покровителей когда-нибудь заканчивается.

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В последние свои годы Рембрандт жил с сыном на окраине еврейского квартала в Амстердаме. Но и сын умер, и жена, оставившая сиротой дочь. Художник ушёл из жизни совершенно без денег и был похоронен на кладбище для бедняков. Где находится его могила – неизвестно.

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Ван ГогПоль ГогенАмедео МодильяниРембрандтчто общество могло предложить этим людям и почему не предложило? об этом и речь, если всем предлагают только пахать за тарелку риса/идеи коммунизма это общество банкротится.