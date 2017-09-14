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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:01
й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.
- всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.
- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.
- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.
тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.
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Shaman
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:02
Shaman
Добрий день .
Господи , Спаси нас від усіляких ВЧЕНИХ , яких так багато стало .
Особливо мені до вподоби "відсидівші у буцигарні " за перевищення оборони , та вчені по інтернету дослідники макак .
Я вражений .
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:04
Shaman написав:
й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.
...
Это мы слышали.
А встречные условия Украины можно наконец-то услышать?
-- то, что кто-то мастерски провалил Стамбул -- это совершенно отдельная история...
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_hunter
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:06
stm написав:
Последняя фраза сексизм в чистом виде. Опять же, мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
Шо ви маєте проти сєксізму? ) женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:09
Shaman написав:
й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.
- всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.
- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.
- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.
тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.
без України домовляться путін і Трамп.
як скажуть те й буде
ніхто Україну питати не збирається, бо Трамп домовився про зустріч з путіним без України
дякуйте владі, ми - звичайні українці в цьому не винні, окрім 73%
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:10
Banderlog написав: stm написав:
Последняя фраза сексизм в чистом виде. Опять же, мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
Шо ви маєте проти сєксізму? ) женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.
Щоб ти братє не казав , але дві ХХ хромосоми несуть жінки , і від них залежить майбутьне ,,.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:12
_hunter написав: Shaman написав:
...
а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте
А давайте.
ОК: вы доказали, что переговоры не вариант. Что остается?
1. идем до кордонов 91го, на них останавливаемся -- и дальше что
Вот ровно то, что в первом варианте -- просто перестаем стрелять?
И это еще не поднимаем вопрос, что для того, что бы к кордонам 91го идти -- для начала нужно, наверное развернуться?
А для этого, наверное, нужно и Shaman
-а, например, в пехоту отправить. Он к этому готов?
2. Или еще интереснее: мы на кордонах 91го не останавливаемся -- и начинаем оккупацию?
от брехливі перекручі
я показую, що всі казки про те, що Україна відмовилась від перемовин, - вигадки. а варіанти перемовин я навів - навіть два. але САМЕ Раша не хоче реальних перемовин. тому так, нам треба не здаватися, а дотягти до часу, коли Рашу або змусять до одного з варіантів, або в неї просто скінчаться ресурси - це теж два реальні варіанти.
про кордони 91 року - це ви взагалі вигадали, де ви це побачили в моїх дописах?
а про те, хто де буде служити побалакаємо, коли німецька ковбаса повернеться в Україну
а до тих пір твоє - "jawohl mein Herr", й цей рівень тобі ще треба досягти (навіть таке досі не вивчив)
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:13
менше треба було поливати брудом Трампа і Маска.
помножать на нуль після 20 числа. перевірки, справи і аудит невмолимо скаче під вічну пісеньку Jingle Bells
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:15
Бетон написав:
менше треба було поливати брудом Трампа і Маска.
это еще расследовать надо - глупость или предателство
В кроте-подоляке я уверен на 100
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:18
Banderlog написав: stm написав:
Последняя фраза сексизм в чистом виде. Опять же, мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
Шо ви маєте проти сєксізму? ) женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.
нічого проти не маємо - просто сексисти зайвий раз показують свій печерний рівень розвитку. й те, що серед сучасних жінок перспектив в них немає. хіба що серед ККК.
тому сексистам треба подумати про переїзд в правильні країни - Афганістан наприклад, де там чесно кажуть - освіта для дівчат лише до 12 років, далі не треба
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