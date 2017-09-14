detroytred написав:Рішення ж на поверхні. Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...
так це ж не працює, взагалі от дзвонять судді і питають у вас придбано декілька квартир, навіщо ви отримуєте ще одну від держави? почуйте відповідь
[youtube]8QXWc0q9iG0[/youtu..]
тобто, має бути повна прозорість як в США, і контроь, і тюрьма
щорічний ремонт майже нових авто для прокуратури на млн грн (ясно що це схема), але якщо немає контролю... а який може буди контроль коли в бюджет 2025 на утриимання ОП закладено 3млрд грн, тобто 8млн на день))) це пенсія більше 1,5тисячі пенсіонерів
Да, видео вызывает возмущение. Но почему вы ни разу не возразили будивельнику, который даёт советы такие же, как Костюк, или доказывает, что ущерб от коррупции это мелочи и не стоит трптить время и силы, чтобы с ними бороться?
Shaman написав:... а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте
А давайте. ОК: вы доказали, что переговоры не вариант. Что остается?
1. идем до кордонов 91го, на них останавливаемся -- и дальше что Вот ровно то, что в первом варианте -- просто перестаем стрелять? И это еще не поднимаем вопрос, что для того, что бы к кордонам 91го идти -- для начала нужно, наверное развернуться? А для этого, наверное, нужно и Shaman-а, например, в пехоту отправить. Он к этому готов?
2. Или еще интереснее: мы на кордонах 91го не останавливаемся -- и начинаем оккупацию?
от брехливі перекручі
я показую, що всі казки про те, що Україна відмовилась від перемовин, - вигадки. а варіанти перемовин я навів - навіть два. але САМЕ Раша не хоче реальних перемовин.
Ага - это раша убежала из Стамбула не озвучив своих условий. И она же утвердила решение украинского СНБО о невозможности переговоров - до сих пор не отмененного, кстати... Ясно-понятно
нічого проти не маємо - просто сексисти зайвий раз показують свій печерний рівень розвитку. й те, що серед сучасних жінок перспектив в них немає. хіба що серед ККК.
це хто тобі таке сказав? ) Дівчата років з 14 до 20 взагалі вибирають саму печерну особь. В сексістів дивним чином повно дітей
сексизм это напоминание женщинам про их биологическую функцию. Мужик отложил личинку и побежал по своим делам. А женщина должна ребенка выносить, родить и воспитать. По другим делам с такими обязанностями особо не побегаешь. Особенно когда детей несколько. Никто не говорит, что женщин нужно унижать или притеснять. Но если женщина не хочет рожать появляется много вопросов про козу и баян. Мусульмане вытеснят своей плодовитостью другие культуры и на этом всё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:й друга серія - чого вимагає додаткова Раша. - всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.
- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.
- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.
тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.
какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?