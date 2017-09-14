Shaman написав:

й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.- всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.