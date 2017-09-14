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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118251182611827118281182911830>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:03

  _hunter написав:...............
>>> Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Странный вопрос: он играл по местным правилам.
Вы задаете вопрос ради вопроса -- что-то сродни "Многого он добился бы без кислорода в воздухе?".
Это не "местные правила".
Такие правила во всех хотя бы относительно развитых странах. У нас тоже все лидеры создавали под себя партии.
Но в частности в США бывали и независимые кандидаты. Вот только президентами они не становились.
>>> У него как раз был очень большой опыт и работы в партии
До того, как он стал успешным бизнесменом или после?
И во время, и после.
Вы легко можете посмотреть его биографию.
Но смысла вашнго вопроса не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:08

  stm написав: Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
от з цього місця поподробнєє. Дом спільнонажитий? Куплений ним до женіння чи подругою до замужєства?
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати? Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:10

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...............
>>> Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Странный вопрос: он играл по местным правилам.
Вы задаете вопрос ради вопроса -- что-то сродни "Многого он добился бы без кислорода в воздухе?".
Это не "местные правила".
Такие правила во всех хотя бы относительно развитых странах. У нас тоже все лидеры создавали под себя партии.
Но в частности в США бывали и независимые кандидаты. Вот только президентами они не становились.
>>> У него как раз был очень большой опыт и работы в партии
До того, как он стал успешным бизнесменом или после?
И во время, и после.
Вы легко можете посмотреть его биографию.
Но смысла вашнго вопроса не понял.

Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом :lol:

Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  stm написав: Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
от з цього місця поподробнєє. Дом спільнонажитий? Куплений ним до женіння чи подругою до замужєства?
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати? Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними? :lol:
В шахах то розділення точно зайве. Тут на суттєві фізіологічні переваги не спишеш
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:15

  Wirująświatła написав:...........
Мусульмане вытеснят своей плодовитостью другие культуры и на этом всё.

"Плодовитость" мусульман уже снижается и, думаю, скоро (по историческим меркам) закончится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:15

  Banderlog написав:Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:16

flyman

умерший член - це так званий "нематеріальний актив"

Да, Андрюша, со своим вялым на теплые острова не летят (народная мудрость).
Ты уже стал гладиатором? (которому останется только гладить, гладя с грустью).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:17

  Banderlog написав:
  stm написав: Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
от з цього місця поподробнєє. Дом спільнонажитий? Куплений ним до женіння чи подругою до замужєства?
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати? Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними? :lol:

Это её квартира до замужества, но, по разным причинам часть жизни она провела в гендерно правильной, но устаревшей модели "услужливости, а он обязательно заметит". Нет, не заметит, но страх как мужчины так и женщины сковывает наши возможности. Я не считаю его вселенским злом, я считаю что женщины часто считают что вот он поменяется. Именно поменяется - это крайне сомнительно. А рамки дозволенного двух человек крайне необходимо обсуждать. Быт охлаждает страсть, к сожалению )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:19

  Banderlog написав:.......
Дівчата років з 14 до 20 взагалі вибирають саму печерну особь. :lol:
"Гормоны, сэр".
А вот после 20 начинают, обычно, задумываться.
В сексістів дивним чином повно дітей :lol:
Не факт.
У них уже тоже не густо. Тут уже проблема больше не в сексизме, а в доходах. И быстром росте расходов на детей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:20

  барабашов написав:
  Shaman написав:й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.
- всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.

- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.

- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.

тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.

какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?

враховуючи габарити, спочатку під танк підете ви :D бо ви за мною не сховаєтесь, а навпаки ще двоє зможе :lol:

а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає 8)
Shaman
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