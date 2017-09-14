|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:03
_hunter написав:
...............
>>> Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Странный вопрос: он играл по местным правилам.
Вы задаете вопрос ради вопроса -- что-то сродни "Многого он добился бы без кислорода в воздухе?".
Это не "местные правила".
Такие правила во всех хотя бы относительно развитых странах. У нас тоже все лидеры создавали под себя партии.
Но в частности в США бывали и независимые кандидаты. Вот только президентами они не становились.
>>> У него как раз был очень большой опыт и работы в партии
До того, как он стал успешным бизнесменом или после?
И во время, и после.
Вы легко можете посмотреть его биографию.
Но смысла вашнго вопроса не понял.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32406
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:08
stm написав:
Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
от з цього місця поподробнєє. Дом спільнонажитий? Куплений ним до женіння чи подругою до замужєства?
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати? Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1701
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:10
ЛАД написав: _hunter написав:
...............
>>> Многого он добился бы без республиканской партийной машины?
Странный вопрос: он играл по местным правилам.
Вы задаете вопрос ради вопроса -- что-то сродни "Многого он добился бы без кислорода в воздухе?".
Это не "местные правила".
Такие правила во всех хотя бы относительно развитых странах. У нас тоже все лидеры создавали под себя партии.
Но в частности в США бывали и независимые кандидаты. Вот только президентами они не становились.
>>> У него как раз был очень большой опыт и работы в партии
До того, как он стал успешным бизнесменом или после?
И во время, и после.
Вы легко можете посмотреть его биографию.
Но смысла вашнго вопроса не понял.
Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом
Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8987
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:13
Banderlog написав: stm написав:
Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
от з цього місця поподробнєє. Дом спільнонажитий? Куплений ним до женіння чи подругою до замужєства?
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати? Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними?
В шахах то розділення точно зайве. Тут на суттєві фізіологічні переваги не спишеш
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35905
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8116 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:15
Wirująświatła написав:
...........
Мусульмане вытеснят своей плодовитостью другие культуры и на этом всё.
"Плодовитость" мусульман уже снижается и, думаю, скоро (по историческим меркам) закончится.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32406
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27095
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:16
flyman
умерший член - це так званий "нематеріальний актив"
Да, Андрюша, со своим вялым на теплые острова не летят (народная мудрость).
Ты уже стал гладиатором
? (которому останется только гладить
, гладя с грустью).
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14047
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:17
Banderlog написав: stm написав:
Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
от з цього місця поподробнєє. Дом спільнонажитий? Куплений ним до женіння чи подругою до замужєства?
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати? Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними?
Это её квартира до замужества, но, по разным причинам часть жизни она провела в гендерно правильной, но устаревшей модели "услужливости, а он обязательно заметит". Нет, не заметит, но страх как мужчины так и женщины сковывает наши возможности. Я не считаю его вселенским злом, я считаю что женщины часто считают что вот он поменяется. Именно поменяется - это крайне сомнительно. А рамки дозволенного двух человек крайне необходимо обсуждать. Быт охлаждает страсть, к сожалению )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:19
Banderlog написав:
.......
Дівчата років з 14 до 20 взагалі вибирають саму печерну особь.
"Гормоны, сэр".
А вот после 20 начинают, обычно, задумываться.
В сексістів дивним чином повно дітей
Не факт.
У них уже тоже не густо. Тут уже проблема больше не в сексизме, а в доходах. И быстром росте расходов на детей.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32406
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:20
барабашов написав: Shaman написав:
й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.
- всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.
- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.
- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.
тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.
какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?
враховуючи габарити, спочатку під танк підете ви
бо ви за мною не сховаєтесь, а навпаки ще двоє зможе
а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1578 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|80848
|
|
|1493
|254602
|
|
|6076
|898401
|
|