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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1182611827118281182911830>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:20

Бетон

ми - звичайні українці в цьому не винні, окрім 73%



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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:22

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Последняя фраза сексизм в чистом виде. Опять же, мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))

Шо ви маєте проти сєксізму? ) женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.

нічого проти не маємо - просто сексисти зайвий раз показують свій печерний рівень розвитку. й те, що серед сучасних жінок перспектив в них немає. хіба що серед ККК.

тому сексистам треба подумати про переїзд в правильні країни - Афганістан наприклад, де там чесно кажуть - освіта для дівчат лише до 12 років, далі не треба 8)

обмеження М1860 не сєкьсізмь, єта другоє (або труси або хрестик)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:25

  _hunter написав:
  барабашов написав:какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?

Я у него час назад тоже самое спросил - молчит как партизан об лед :lol:
И зачем-то продолжает лечить про переговоры, хотя я с ним сразу же согласился - не вариант это.

підкрутити зір. чи читаємо по діагоналі? :D

перемовини - вихід. але поки Раша пручається ;) твій варіант - втекти гублячи капці та кинувши весь баласт - ми зрозуміли. обравши такий варіант, втратив право задавати питання іншим - можеш слухати 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 11 січ, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:28

  stm написав: Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))

Нещодавно читала про дослідження, яке показує, що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))

  Banderlog написав: Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?

Жінкам це не заважає воювати. Скільки їх на фронті зараз? Отож.

  Banderlog написав: Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними? :lol:

Що скажете про політику? Як вам Анналєна Бербок, Джорджа Мелоні, Кая Каллас? Чим не приклади еволюції жінок? Їх таких (молодих, розумних, амбітних) стає дедалі більше в урядах, не бачите?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:29

  _hunter написав:..........
Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом :lol:
Не понял.
Для кого "кое-кого"?
В чём "сюрприз"?
Что сказать-то хотели?
Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
Стал не из-за партии. Но успешно развивал бизнес в т.ч. благодаря связям в "верхах".
И опять же не понятно, какое отношение этот вопрос имеет к теме разговора о поиске достойного кандидата в президенты, имеющего опыт управления государством и команду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:29

flyman
які там перемоги на демографічному фронті?


У філіпінки 12 дітей, і всі записані (будуть) на Флаймана. (а шо, Кімберлі Муха - звучить!!) Експеримент з виживання в14-ох на 100 доларів починається!! :D
що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))



Він навіть 140 доларів не дасть . Флайман краще
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 січ, 2025 15:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:32

  fler написав:
  stm написав: Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))

Нещодавно читала про дослідження, яке показує, що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))

  Banderlog написав: Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?

Жінкам це не заважає воювати. Скільки їх на фронті зараз? Отож.

  Banderlog написав: Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними? :lol:

Що скажете про політику? Як вам Анналєна Бербок, Джорджа Мелоні, Кая Каллас? Чим не приклади еволюції жінок? Їх таких (молодих, розумних, амбітних) стає дедалі більше в урядах, не бачите?

це працює в обидва боки, ШІ + гумова Зіна і стм/флер навіть чорнобривця не зацікавить на постійній основі виносити мізки

вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада щоб не знецінювала почуття віруючих

fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:нічого проти не маємо - просто сексисти зайвий раз показують свій печерний рівень розвитку. й те, що серед сучасних жінок перспектив в них немає. хіба що серед ККК.
це хто тобі таке сказав? )
Дівчата років з 14 до 20 взагалі вибирають саму печерну особь. :lol:
В сексістів дивним чином повно дітей :lol:

дівчата обирають альфу. але далеко не всі.

й ознаки альфи зараз дуже цікаві. як там зараз вийти заміж за ІТвця? середній сеньор гадаю сильно відрізняється від вашого печерного зразку :D

в якийсь Африці чи Афганістані напевне так. але не в розвинених країнах
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:37

  flyman написав:fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?
тебе приснилось она всегда витала между строк. И вообще ее тогда взломали.

  fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі!
Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде.
Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!

Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?

Николай Гастелло не совершал "огненный таран", его самолет просто сбили и он упал рядом с д.Декшняны, таран совершил капитан Александр Маслов

подвіг солдата ЗСУ на три порядки вище, за "сумнівний таран збитого самолета, розрекламованого радянською пропагандою, оце відео мане вражає стократ більше

prodigy
 
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  #<1 ... 1182611827118281182911830>
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