барабашов написав:какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?
Я у него час назад тоже самое спросил - молчит как партизан об лед И зачем-то продолжает лечить про переговоры, хотя я с ним сразу же согласился - не вариант это.
підкрутити зір. чи читаємо по діагоналі?
перемовини - вихід. але поки Раша пручається твій варіант - втекти гублячи капці та кинувши весь баласт - ми зрозуміли. обравши такий варіант, втратив право задавати питання іншим - можеш слухати
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 11 січ, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:.......... Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом
Не понял. Для кого "кое-кого"? В чём "сюрприз"? Что сказать-то хотели?
Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
Стал не из-за партии. Но успешно развивал бизнес в т.ч. благодаря связям в "верхах". И опять же не понятно, какое отношение этот вопрос имеет к теме разговора о поиске достойного кандидата в президенты, имеющего опыт управления государством и команду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 15:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?
тебе приснилось она всегда витала между строк. И вообще ее тогда взломали.
fler написав:Шановні форумчани, модератори і читачі! Давно вирішила, що потрібно завершити писати тут, з різних причин, основна з яких - рівень дискусій. Свій внесок у боротьбу на інфополі з ворогом та його колаборантами буду робити в інших місцях інфопростору. Україна переможе, запам’ятайте це. Так вирішили сильні цього світу, тому так буде. Бажаю всім скорішого настання миру, будьте здорові та щасливі!
Прошу модераторів видалити чи забанити безстроково мою обліківку. Дякую.