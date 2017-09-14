RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11827118281182911830>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4645
З нами з: 29.07.22
Подякував: 773 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:46

  Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"

обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27095
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:46

  flyman написав:
  fler написав:
  stm написав: Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))

Нещодавно читала про дослідження, яке показує, що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))

  Banderlog написав: Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?

Жінкам це не заважає воювати. Скільки їх на фронті зараз? Отож.

  Banderlog написав: Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними? :lol:

Що скажете про політику? Як вам Анналєна Бербок, Джорджа Мелоні, Кая Каллас? Чим не приклади еволюції жінок? Їх таких (молодих, розумних, амбітних) стає дедалі більше в урядах, не бачите?

це працює в обидва боки, ШІ + гумова Зіна і стм/флер навіть чорнобривця не зацікавить на постійній основі виносити мізки

вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада.

fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?

Флай, Флер замужем. Подкорректируйте до СТМ и всё. Я, например, рада Флер. Женщина - цветок(украшение) чего бы то ни было )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5397
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:50

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  барабашов написав:какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?

Я у него час назад тоже самое спросил - молчит как партизан об лед :lol:
И зачем-то продолжает лечить про переговоры, хотя я с ним сразу же согласился - не вариант это.

підкрутити зір. чи читаємо по діагоналі? :D

перемовини - вихід.

Ааа... вот теперь -- понял. Вы против переговоров, но за переговоры. :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 8987
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
Поки не було ніяких активних зазіхань на кордони це просто слова, подібні яким є по всьому світу у купи держав з різними претензіями.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35905
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8116 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом :lol:
Не понял.
Для кого "кое-кого"?
В чём "сюрприз"?
Что сказать-то хотели?
Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
Стал не из-за партии. Но успешно развивал бизнес в т.ч. благодаря связям в "верхах".
И опять же не понятно, какое отношение этот вопрос имеет к теме разговора о поиске достойного кандидата в президенты, имеющего опыт управления государством и команду.

>>> Для кого "кое-кого"?
Вы забыли, про кого писали? :roll:
  ЛАД написав:Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.


>>> какое отношение этот вопрос имеет к теме
Самое прямое: "имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно -- главное "и команду" (и умение этой командой руководить).
_hunter
 
Повідомлень: 8987
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:57

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
Поки не було ніяких активних зазіхань на кордони це просто слова, подібні яким є по всьому світу у купи держав з різними претензіями.

Від Сяну до Дону, плюс Кубань, плюс Зелений Клин ... це інше
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37849
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:58

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?

Зображення

Виталий, уберите оружие, измените прическу на современное драное боб-каре, уберите котика, я собачница, увеличьте возраст до 90 и добавьте деловой костюм и шпильку, уже не 12, а 10. И вы таки да, получите портрет СТМ )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5397
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада щоб не знецінювала почуття віруючих


більшость віруючих має негатівні почуття до кого-сь іншого, своїх гріхів вони не помічають, що фанати святої інквізиції , що сучасні скрепоборці, що приметивні неосвічені мусульмане, взагалі від релігії суто негатів
prodigy
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:07

*Глупы те, кто считают, что санкции создают "переговорную позицию" или что ее создают удары или что-то в этом роде...
Трижды глупы те, кто считают, что есть Путь обратно...

ОСОЗНАЙТЕ!
Если у Вас было три квартиры и я сжег одну... то я не могу предложить Вам ее вернуть... а деньги... иногда они не стоят единственной старой фотографии что была там...
Если у Вас были яйца... и я их отрезал... то обратно их не пришить...
Удары и санкции создают НОВУЮ Реальность... из которой Путь есть только в еще более Новую Реальность на основе ранее образованной...
НО НЕТ ПУТИ ВЗАД...

За сим ... ГЛУП тот, кто считает что санкции или удары приближают прошлое... Нет... они формируют новое будущее...
Так ставят Трампа в ЛЫЖНЮ... и не только его...
Он в ответ еще бОльшим навалом... ставит ИХ в свою лыжню...
По итогу мир свалится в ХАОС... ибо полетит между двумя лыжнями, проложив собой Путь новой лыжни...

Игра с санкциями...
Вот, Пу, смотри... это твои яйца!
Ой... а давайте мы ему их вернем и он пойдет на мир!
Смешно... смотрит Пу на свои отрезанные яйца и размышляет о возврате в точку, когда они звенели между ног...
А давайте мы скажем, что и жопу ему отрежем... мож забудет про яйца?
Нет...
Так же и с нефтепереработкой... отгрузкой... газом... деньгами...

Вы еще не поняли?
А... Вы хотите знать где именно земная ось проходит под Житомиром?
Ну как где? Там же, где депутаты представляют Ваши интересы... ))) Там же где на фоне Монро 2.0. Трамп "интересуется" внутренней политикой Украины... ))))

Вы не поняли еще?
Империи возрождаются... средневековье...
Грядет БИТВА... но сперва разойдутся по углам...
И да... БУДУЩЕЕ - это продукт НАСТОЯЩЕГО... Оглянитесь ВОКРУГ. Это будущее...

И изменить его можно только... (сокрыто цензурой)..." (С)
___________________________
Тобто це третє пояснення ЧОМУ не буде перемовин.
Перше було від Лепея.
Друге постійно надає Шаман.
Це третє від Ч.
detroytred
 
Повідомлень: 31688
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11827118281182911830>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80848
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6076)
11.01.2025 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.