|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:42
ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4645
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:46
Дюрі-бачі написав:
ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27095
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:46
flyman написав: fler написав:
stm написав:
Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
Нещодавно читала про дослідження, яке показує, що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє?
)))
Banderlog написав:
Ви проти гендерних ролей?
Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?
Жінкам це не заважає воювати. Скільки їх на фронті зараз? Отож.
Banderlog написав:
Може і в спорті відмінити розділення на гендерній основі? Хай і в шахматах і в боксі будуть змагання змішаними?
Що скажете про політику? Як вам Анналєна Бербок, Джорджа Мелоні, Кая Каллас? Чим не приклади еволюції жінок? Їх таких (молодих, розумних, амбітних) стає дедалі більше в урядах, не бачите?
це працює в обидва боки, ШІ + гумова Зіна і стм/флер навіть чорнобривця не зацікавить на постійній основі виносити мізки
вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада.
fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?
Флай, Флер замужем. Подкорректируйте до СТМ и всё. Я, например, рада Флер. Женщина - цветок(украшение) чего бы то ни было )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:50
Shaman написав: _hunter написав: барабашов написав:
какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?
Я у него час назад тоже самое спросил - молчит как партизан об лед
И зачем-то продолжает лечить про переговоры, хотя я с ним сразу же согласился - не вариант это.
підкрутити зір. чи читаємо по діагоналі?
перемовини - вихід.
Ааа... вот теперь -- понял. Вы против переговоров, но за переговоры.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8987
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:51
Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
Поки не було ніяких активних зазіхань на кордони це просто слова, подібні яким є по всьому світу у купи держав з різними претензіями.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35905
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8116 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:53
ЛАД написав: _hunter написав:
..........
Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом
Не понял.
Для кого "кое-кого"?
В чём "сюрприз"?
Что сказать-то хотели?
Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
Стал не из-за партии. Но успешно развивал бизнес в т.ч. благодаря связям в "верхах".
И опять же не понятно, какое отношение этот вопрос имеет к теме разговора о поиске достойного кандидата в президенты, имеющего опыт управления государством и команду.
>>> Для кого "кое-кого"?
Вы забыли, про кого писали?
ЛАД написав:
Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.
>>> какое отношение этот вопрос имеет к теме
Самое прямое: "имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно -- главное "и команду" (и умение этой командой руководить).
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8987
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:57
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
Поки не було ніяких активних зазіхань на кордони це просто слова, подібні яким є по всьому світу у купи держав з різними претензіями.
Від Сяну до Дону, плюс Кубань, плюс Зелений Клин ... це інше
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 січ, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37849
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2801 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 15:58
Виталий, уберите оружие, измените прическу на современное драное боб-каре, уберите котика, я собачница, увеличьте возраст до 90 и добавьте деловой костюм и шпильку, уже не 12, а 10. И вы таки да, получите портрет СТМ )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 16:03
flyman написав:
вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада щоб не знецінювала почуття віруючих
більшость віруючих має негатівні почуття до кого-сь іншого, своїх гріхів вони не помічають, що фанати святої інквізиції , що сучасні скрепоборці, що приметивні неосвічені мусульмане, взагалі від релігії суто негатів
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3272 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 16:07
*Глупы те, кто считают, что санкции создают "переговорную позицию" или что ее создают удары или что-то в этом роде...
Трижды глупы те, кто считают, что есть Путь обратно...
ОСОЗНАЙТЕ!
Если у Вас было три квартиры и я сжег одну... то я не могу предложить Вам ее вернуть... а деньги... иногда они не стоят единственной старой фотографии что была там...
Если у Вас были яйца... и я их отрезал... то обратно их не пришить...
Удары и санкции создают НОВУЮ Реальность... из которой Путь есть только в еще более Новую Реальность на основе ранее образованной...
НО НЕТ ПУТИ ВЗАД...
За сим ... ГЛУП тот, кто считает что санкции или удары приближают прошлое... Нет... они формируют новое будущее...
Так ставят Трампа в ЛЫЖНЮ... и не только его...
Он в ответ еще бОльшим навалом... ставит ИХ в свою лыжню...
По итогу мир свалится в ХАОС... ибо полетит между двумя лыжнями, проложив собой Путь новой лыжни...
Игра с санкциями...
Вот, Пу, смотри... это твои яйца!
Ой... а давайте мы ему их вернем и он пойдет на мир!
Смешно... смотрит Пу на свои отрезанные яйца и размышляет о возврате в точку, когда они звенели между ног...
А давайте мы скажем, что и жопу ему отрежем... мож забудет про яйца?
Нет...
Так же и с нефтепереработкой... отгрузкой... газом... деньгами...
Вы еще не поняли?
А... Вы хотите знать где именно земная ось проходит под Житомиром?
Ну как где? Там же, где депутаты представляют Ваши интересы... ))) Там же где на фоне Монро 2.0. Трамп "интересуется" внутренней политикой Украины... ))))
Вы не поняли еще?
Империи возрождаются... средневековье...
Грядет БИТВА... но сперва разойдутся по углам...
И да... БУДУЩЕЕ - это продукт НАСТОЯЩЕГО... Оглянитесь ВОКРУГ. Это будущее...
И изменить его можно только... (сокрыто цензурой)..." (С)
___________________________
Тобто це третє пояснення ЧОМУ не буде перемовин.
Перше було від Лепея.
Друге постійно надає Шаман.
Це третє від Ч.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31688
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|80848
|
|
|1493
|254602
|
|
|6076
|898402
|
|