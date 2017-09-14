барабашов написав:какие конкретно ваши предложения и готовы ли сами воевать до победного самурайского конца, подорвав допустим танк Армату с якутами на подступах к Борисполю, как Матросов и Гастелло, ценой собственной жизни?
Я у него час назад тоже самое спросил - молчит как партизан об лед И зачем-то продолжает лечить про переговоры, хотя я с ним сразу же согласился - не вариант это.
підкрутити зір. чи читаємо по діагоналі?
перемовини - вихід.
Ааа... вот теперь -- понял. Вы против переговоров, но за переговоры.
_hunter написав:.......... Так я ровно про это же: но почему-то Трампу это "прогнуть" чужую команду мод себя не помешало. А для "кое кого" с другой стороны океана - оказалось непредвиденным и непреодолимым сюрпризом
Не понял. Для кого "кое-кого"? В чём "сюрприз"? Что сказать-то хотели?
Вопрос прост: он успешным бизнесменом стал из-за партии? - или это так, попутное хобби было?
Стал не из-за партии. Но успешно развивал бизнес в т.ч. благодаря связям в "верхах". И опять же не понятно, какое отношение этот вопрос имеет к теме разговора о поиске достойного кандидата в президенты, имеющего опыт управления государством и команду.
>>> Для кого "кое-кого"? Вы забыли, про кого писали?
ЛАД написав:Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.
>>> какое отношение этот вопрос имеет к теме Самое прямое: "имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно -- главное "и команду" (и умение этой командой руководить).
Banderlog написав:Вважаєте що жінкам треба добавити ще обовязок воювати?
Виталий, уберите оружие, измените прическу на современное драное боб-каре, уберите котика, я собачница, увеличьте возраст до 90 и добавьте деловой костюм и шпильку, уже не 12, а 10. И вы таки да, получите портрет СТМ )))
flyman написав:вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада щоб не знецінювала почуття віруючих
більшость віруючих має негатівні почуття до кого-сь іншого, своїх гріхів вони не помічають, що фанати святої інквізиції , що сучасні скрепоборці, що приметивні неосвічені мусульмане, взагалі від релігії суто негатів
*Глупы те, кто считают, что санкции создают "переговорную позицию" или что ее создают удары или что-то в этом роде... Трижды глупы те, кто считают, что есть Путь обратно...
ОСОЗНАЙТЕ! Если у Вас было три квартиры и я сжег одну... то я не могу предложить Вам ее вернуть... а деньги... иногда они не стоят единственной старой фотографии что была там... Если у Вас были яйца... и я их отрезал... то обратно их не пришить... Удары и санкции создают НОВУЮ Реальность... из которой Путь есть только в еще более Новую Реальность на основе ранее образованной... НО НЕТ ПУТИ ВЗАД...
За сим ... ГЛУП тот, кто считает что санкции или удары приближают прошлое... Нет... они формируют новое будущее... Так ставят Трампа в ЛЫЖНЮ... и не только его... Он в ответ еще бОльшим навалом... ставит ИХ в свою лыжню... По итогу мир свалится в ХАОС... ибо полетит между двумя лыжнями, проложив собой Путь новой лыжни...
Игра с санкциями... Вот, Пу, смотри... это твои яйца! Ой... а давайте мы ему их вернем и он пойдет на мир! Смешно... смотрит Пу на свои отрезанные яйца и размышляет о возврате в точку, когда они звенели между ног... А давайте мы скажем, что и жопу ему отрежем... мож забудет про яйца? Нет... Так же и с нефтепереработкой... отгрузкой... газом... деньгами...
Вы еще не поняли? А... Вы хотите знать где именно земная ось проходит под Житомиром? Ну как где? Там же, где депутаты представляют Ваши интересы... ))) Там же где на фоне Монро 2.0. Трамп "интересуется" внутренней политикой Украины... ))))
Вы не поняли еще? Империи возрождаются... средневековье... Грядет БИТВА... но сперва разойдутся по углам... И да... БУДУЩЕЕ - это продукт НАСТОЯЩЕГО... Оглянитесь ВОКРУГ. Это будущее...
И изменить его можно только... (сокрыто цензурой)..." (С) ___________________________ Тобто це третє пояснення ЧОМУ не буде перемовин. Перше було від Лепея. Друге постійно надає Шаман. Це третє від Ч.
flyman написав:вашу Анулєну заблюрили переможці режиму Асада щоб не знецінювала почуття віруючих
більшость віруючих має негатівні почуття до кого-сь іншого, своїх гріхів вони не помічають, що фанати святої інквізиції , що сучасні скрепоборці, що приметивні неосвічені мусульмане, взагалі від релігії суто негатів