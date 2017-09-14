detroytred написав:

*Глупы те, кто считают, что санкции создают "переговорную позицию" или что ее создают удары или что-то в этом роде...Трижды глупы те, кто считают, что есть Путь обратно...ОСОЗНАЙТЕ!Если у Вас было три квартиры и я сжег одну... то я не могу предложить Вам ее вернуть... а деньги... иногда они не стоят единственной старой фотографии что была там...Если у Вас были яйца... и я их отрезал... то обратно их не пришить...Удары и санкции создают НОВУЮ Реальность... из которой Путь есть только в еще более Новую Реальность на основе ранее образованной...НО НЕТ ПУТИ ВЗАД...За сим ... ГЛУП тот, кто считает что санкции или удары приближают прошлое... Нет... они формируют новое будущее...Так ставят Трампа в ЛЫЖНЮ... и не только его...Он в ответ еще бОльшим навалом... ставит ИХ в свою лыжню...По итогу мир свалится в ХАОС... ибо полетит между двумя лыжнями, проложив собой Путь новой лыжни...Игра с санкциями...Вот, Пу, смотри... это твои яйца!Ой... а давайте мы ему их вернем и он пойдет на мир!Смешно... смотрит Пу на свои отрезанные яйца и размышляет о возврате в точку, когда они звенели между ног...А давайте мы скажем, что и жопу ему отрежем... мож забудет про яйца?Нет...Так же и с нефтепереработкой... отгрузкой... газом... деньгами...Вы еще не поняли?А... Вы хотите знать где именно земная ось проходит под Житомиром?Ну как где? Там же, где депутаты представляют Ваши интересы... ))) Там же где на фоне Монро 2.0. Трамп "интересуется" внутренней политикой Украины... ))))Вы не поняли еще?Империи возрождаются... средневековье...Грядет БИТВА... но сперва разойдутся по углам...И да... БУДУЩЕЕ - это продукт НАСТОЯЩЕГО... Оглянитесь ВОКРУГ. Это будущее...И изменить его можно только... (сокрыто цензурой)..." (С)___________________________Тобто це третє пояснення ЧОМУ не буде перемовин.Перше було від Лепея.Друге постійно надає Шаман.Це третє від Ч.