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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:10
Shaman написав:
...........
а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає
Отвлечёмся от "особистих накидів".
Что касается переговоров.
При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.
Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.
Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.
Что делать?
Продолжать воевать? С надеждой на что?
Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?
Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?
Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?
Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?
Ваш вариант?
Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?
Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:10
detroytred написав:
*Глупы те, кто считают, что санкции создают "переговорную позицию" или что ее создают удары или что-то в этом роде...
Трижды глупы те, кто считают, что есть Путь обратно...
ОСОЗНАЙТЕ!
Если у Вас было три квартиры и я сжег одну... то я не могу предложить Вам ее вернуть... а деньги... иногда они не стоят единственной старой фотографии что была там...
Если у Вас были яйца... и я их отрезал... то обратно их не пришить...
Удары и санкции создают НОВУЮ Реальность... из которой Путь есть только в еще более Новую Реальность на основе ранее образованной...
НО НЕТ ПУТИ ВЗАД...
За сим ... ГЛУП тот, кто считает что санкции или удары приближают прошлое... Нет... они формируют новое будущее...
Так ставят Трампа в ЛЫЖНЮ... и не только его...
Он в ответ еще бОльшим навалом... ставит ИХ в свою лыжню...
По итогу мир свалится в ХАОС... ибо полетит между двумя лыжнями, проложив собой Путь новой лыжни...
Игра с санкциями...
Вот, Пу, смотри... это твои яйца!
Ой... а давайте мы ему их вернем и он пойдет на мир!
Смешно... смотрит Пу на свои отрезанные яйца и размышляет о возврате в точку, когда они звенели между ног...
А давайте мы скажем, что и жопу ему отрежем... мож забудет про яйца?
Нет...
Так же и с нефтепереработкой... отгрузкой... газом... деньгами...
Вы еще не поняли?
А... Вы хотите знать где именно земная ось проходит под Житомиром?
Ну как где? Там же, где депутаты представляют Ваши интересы... ))) Там же где на фоне Монро 2.0. Трамп "интересуется" внутренней политикой Украины... ))))
Вы не поняли еще?
Империи возрождаются... средневековье...
Грядет БИТВА... но сперва разойдутся по углам...
И да... БУДУЩЕЕ - это продукт НАСТОЯЩЕГО... Оглянитесь ВОКРУГ. Это будущее...
И изменить его можно только... (сокрыто цензурой)..." (С)
___________________________
Тобто це третє пояснення ЧОМУ не буде перемовин.
Перше було від Лепея.
Друге постійно надає Шаман.
Це третє від Ч.
автор поет Чаплига?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:12
flyman написав: detroytred написав:
Це третє від Ч.
автор поет Чаплига?
І як про це можна було здогадатися?!
Або яке це має значення хто автор?
В Чаплини цінність мають не висновки (помиляється він часто), а те, що він знімає шелуху Матриці...
І картинка стає більш близькою до реалу.
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в Суб 11 січ, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:16
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Це третє від Ч.
автор поет Чаплига?
І як про це можна було здогадатися?!
Або яке це має значення хто автор?
по стилю, хоча про "британський шпіндєль" ніц.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:18
flyman написав:
хоча про "британський шпіндєль" ніц.
Імхо. Все ж таки він отримав по шапці...
І тому про бритів тепер тільки рідко і дуже акуратно.
В межах рамки))
Головне -- цей Ч. на відміну від нас особисто серед отих всіх високопосадовців був, особисто обучався сорросятськими інститутами...
Тепер випав з обойми.
І ріже правду-матку, нехай і відносну, як ченець...
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в Суб 11 січ, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:27
fler написав:
Що скажете про політику? Як вам Анналєна Бербок, Джорджа Мелоні, Кая Каллас? Чим не приклади еволюції жінок? Їх таких (молодих, розумних, амбітних) стає дедалі більше в урядах, не бачите?
пес зна хто то
не бачу. Маргарет тетчер помню, було щось таке.
А на фронті. ні скільки, менше 3 процентів. В піхоті взагалі, майже нема.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:32
_hunter написав:
.............
>>> Для кого "кое-кого"?
Вы забыли, про кого писали?
Отвечете вопросом на вопрос? Вы одессит?
Затрагивали многих, научитесь отвечать прямо, это не сложно.
ЛАД написав:
Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.
>>> какое отношение этот вопрос имеет к теме
Самое прямое: "имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно -- главное "и команду" (и умение этой командой руководить).
Первое ("имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно") ошибочно.
Второе неверно. Если человек не имеет никакого опыта государственного управления, то и команды у него не будет.
Команда 95 квартала и умение этой командой руководить были и у Зеленского.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:36
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:37
Banderlog написав: fler написав:
Що скажете про політику? Як вам Анналєна Бербок, Джорджа Мелоні, Кая Каллас? Чим не приклади еволюції жінок? Їх таких стає дедалі більше в урядах, не бачите?
пес зна хто то
не бачу. Маргарет тетчер помню, було щось таке.
А на фронті. ні скільки, менше 3 процентів. В піхоті взагалі, майже нема.
Не это ли является причиной резкого падения эффективности этих самых урядов в последние годы?
-- меркель, вон, вообще в почти полном развале экономики Германии обвиняют...
да и полностью сгоревший район элитной недвиги в LA -- под бравым предводительством пожарной -- как бы на что-то намекает
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:40
Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?
Тоесть воно зробило вірно?
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