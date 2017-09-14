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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:42
Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Ну то як?!
Матриця...
І замість віддати останню свою копійчину та Таурус Україні та українцям, щоб вони замість німців воювали і відстояли Європу, вони готуються до війни з рфією.
Сюр...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 11 січ, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:43
ЛАД написав: _hunter написав:
.............
>>> Для кого "кое-кого"?
Вы забыли, про кого писали?
Отвечете вопросом на вопрос? Вы одессит?
Затрагивали многих, научитесь отвечать прямо, это не сложно.
ЛАД написав:
Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.
>>> какое отношение этот вопрос имеет к теме
Самое прямое: "имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно -- главное "и команду" (и умение этой командой руководить).
Первое ("имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно") ошибочно.
Второе неверно. Если человек не имеет никакого опыта государственного управления, то и команды у него не будет.
Команда 95 квартала и умение этой командой руководить были и у Зеленского.
Я прямо в следующем предложении ответил прямо:
ЛАД написав:
Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.
Или вы не заметили?
>>> Первое ошибочно.
Спасибо за ваше личное мнение.
В качестве конт-аргумента снова привожу пример Трампа.
>>> Второе неверно.
Вы оппонентов вообще не читаете?
В качестве конт-аргумента снова привожу пример Трампа.
>>> Команда 95 квартала
толпа дилетантов (что в большом бизнесе что в управлении) -- это не то, что понимают под словом "команда" в политике...
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:45
detroytred написав: Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Легко: это называется "план Б"/управление рисками.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:46
Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:49
_hunter написав: detroytred написав:
Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Легко: это называется "план Б"/управление рисками.
Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?
Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:51
detroytred написав: Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Ну то як?!
Матриця...
І замість віддати останню свою копійчину та Таурус Україні та українцям, щоб вони замість німців воювали і відстояли Європу, вони готуються до війни з рфією.
Сюр...
Мы это уже обсуждали: останню копійчину -- опасно (резников). Да и гарантий никаких нет.
Таурусы? -- а их у нее сколько, вообще? И что делать, когда они все закончатся?..
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:52
Последний Таурус был произведен в 2010.
ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:53
fox767676 написав: Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть
Тоді це буде -- американці підставили і кинули німців.
Бо саме за свій захист американцями німці всі ці роки платили американцям лояльністю...
Навіть Опель рашкованам не продали.
Це класичний отой кидок, як у "Время не ждёт" Джека Лондона, буде.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:55
detroytred
Ну Трамп их пытался подвести хотя бы к 2% , скупой платит дважды
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fox767676
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:56
fox767676 написав: Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel
Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть
як діди воювали (с)(тм)
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