RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 118291183011831118321183311834>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:42

  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel

Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Ну то як?!

Матриця...

І замість віддати останню свою копійчину та Таурус Україні та українцям, щоб вони замість німців воювали і відстояли Європу, вони готуються до війни з рфією.
Сюр...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31702
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
>>> Для кого "кое-кого"?
Вы забыли, про кого писали? :roll:

Отвечете вопросом на вопрос? Вы одессит?
Затрагивали многих, научитесь отвечать прямо, это не сложно.
  ЛАД написав:Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.

>>> какое отношение этот вопрос имеет к теме
Самое прямое: "имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно -- главное "и команду" (и умение этой командой руководить).
Первое ("имеющего опыт управления государством" -- вообще не нужно") ошибочно.
Второе неверно. Если человек не имеет никакого опыта государственного управления, то и команды у него не будет.
Команда 95 квартала и умение этой командой руководить были и у Зеленского.

Я прямо в следующем предложении ответил прямо:
  ЛАД написав:Зеленского упрекали (и справедливо), что он пошёл в президенты, не имея никакого опыта.

Или вы не заметили?

>>> Первое ошибочно.
Спасибо за ваше личное мнение. :lol:
В качестве конт-аргумента снова привожу пример Трампа.

>>> Второе неверно.
Вы оппонентов вообще не читаете? :roll:
В качестве конт-аргумента снова привожу пример Трампа.

>>> Команда 95 квартала
толпа дилетантов (что в большом бизнесе что в управлении) -- это не то, что понимают под словом "команда" в политике...
_hunter
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:45

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel

Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?

Легко: это называется "план Б"/управление рисками.
_hunter
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:46

  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel


Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть
fox767676
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 13.06.20
Подякував: 334 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:49

  _hunter написав:
  detroytred написав:Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?

Легко: это называется "план Б"/управление рисками.

Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?

Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.
detroytred
 
Повідомлень: 31702
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:51

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel

Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Ну то як?!

Матриця...

І замість віддати останню свою копійчину та Таурус Україні та українцям, щоб вони замість німців воювали і відстояли Європу, вони готуються до війни з рфією.
Сюр...

Мы это уже обсуждали: останню копійчину -- опасно (резников). Да и гарантий никаких нет.
Таурусы? -- а их у нее сколько, вообще? И что делать, когда они все закончатся?..
_hunter
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:52

Последний Таурус был произведен в 2010.
ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))
fox767676
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 13.06.20
Подякував: 334 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:53

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel


Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть

Тоді це буде -- американці підставили і кинули німців.

Бо саме за свій захист американцями німці всі ці роки платили американцям лояльністю...
Навіть Опель рашкованам не продали.

Це класичний отой кидок, як у "Время не ждёт" Джека Лондона, буде.
detroytred
 
Повідомлень: 31702
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:55

detroytred

Ну Трамп их пытался подвести хотя бы к 2% , скупой платит дважды
fox767676
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 13.06.20
Подякував: 334 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:56

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel


Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть

як діди воювали (с)(тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 118291183011831118321183311834>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6076)
11.01.2025 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.