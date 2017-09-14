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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1183011831118321183311834>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:57

  fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010.
ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))

Отож. І це так.
Але я мав на увазі Таурус, як собіратєльний образ усього озброєння Німеччини.
Віддали б усе що останнього патрона... українцям.
Які вже мають військо досвідчена та готове.
Це на порядки порядків ліпше, ніж оця історія воювати самим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:57

  fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010.
ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))

Тамерлана золотого онучата голі (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:59

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010.
ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))

Отож. І це так.
Але я мав на увазі Таурус, як собіратєльний образ усього озброєння Німеччини.
Віддали б усе що останнього патрона... українцям.
Які вже мають військо досвідчена та готове.
Це на порядки порядків ліпше, ніж оця історія воювати самим.

я дивуюсь, з огляду на домовленості 4+2, щось та капає
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:59

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?

Легко: это называется "план Б"/управление рисками.

Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?

Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.

Естественно: даже пред-пред-последняя копейка хорошо труханет экономику. Т.е. это политическая смерть для текущей партии.
При этом: воевать, если и придется -- будет _сначала_ Польша. Т.е. будет время на подготовку/консолидацию всей Европы.
Про Таурусы ниже уже написал: их мало. И что делать когда они закончатся -- не понятно. И что после них не понадобится тот же самый "план Б" -- вот совсем не факт.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:00

  fox767676 написав:detroytred

Ну Трамп их пытался подвести хотя бы к 2% , скупой платит дважды

Рахунків не маю, але впевнений, що європейці включають в розрахунок всі свої поступки американцям.
Від переїзду капіталу до Омерики і до закупівлі СПГ та озброєння саме в омериканців.

Гадаю, що американці не в програшу були і тим паче зараз є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:00

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010.
ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))

Отож. І це так.
Але я мав на увазі Таурус, як собіратєльний образ усього озброєння Німеччини.
Віддали б усе що останнього патрона... українцям.
Які вже мають військо досвідчена та готове.
Це на порядки порядків ліпше, ніж оця історія воювати самим.


Немцы никогда не будут полагаться на славян - поляков и украинцев. Вот на американцев другое дело
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 січ, 2025 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:01

  fox767676 написав:интересный ракурс

Зображення

ребята научитесь постить картинки так что б разрешение бьіло хотя бьі 1920*1080

https://hostingkartinok.com/show-image. ... e66da8b8a6

не читаемо ! глаза можно поламать !
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:02

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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:02

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️Німеччина готується до війни з росією: країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel


Американцы элоизировали -элоизировали немцев, а потом бац и 5% в пользу американского ВПК и базы в рамштайне будут золотыми. Вот и приходится немцем самим вспоминать как в шашки играть

Тоді це буде -- американці підставили і кинули німців.

Бо саме за свій захист американцями німці всі ці роки платили американцям лояльністю...
Навіть Опель рашкованам не продали.

Це класичний отой кидок, як у "Время не ждёт" Джека Лондона, буде.

Давайте откровенно: не самая высокая цена за защиту. А опель -- в процентах от ВВП там сколько будет?
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:05

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Легко: это называется "план Б"/управление рисками.

Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?

Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.

Естественно: даже пред-пред-последняя копейка хорошо труханет экономику. Т.е. это политическая смерть для текущей партии.
При этом: воевать, если и придется -- будет _сначала_ Польша. Т.е. будет время на подготовку/консолидацию всей Европы.
Про Таурусы ниже уже написал: их мало. И что делать когда они закончатся -- не понятно. И что после них не понадобится тот же самый "план Б" -- вот совсем не факт.

Імхо.
Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.
detroytred
 
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