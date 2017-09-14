fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010. ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))
Отож. І це так. Але я мав на увазі Таурус, як собіратєльний образ усього озброєння Німеччини. Віддали б усе що останнього патрона... українцям. Які вже мають військо досвідчена та готове. Це на порядки порядків ліпше, ніж оця історія воювати самим.
fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010. ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))
Отож. І це так. Але я мав на увазі Таурус, як собіратєльний образ усього озброєння Німеччини. Віддали б усе що останнього патрона... українцям. Які вже мають військо досвідчена та готове. Це на порядки порядків ліпше, ніж оця історія воювати самим.
я дивуюсь, з огляду на домовленості 4+2, щось та капає
detroytred написав:Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?
Легко: это называется "план Б"/управление рисками.
Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?
Це дебілізм якийсь-то. А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.
Естественно: даже пред-пред-последняя копейка хорошо труханет экономику. Т.е. это политическая смерть для текущей партии. При этом: воевать, если и придется -- будет _сначала_ Польша. Т.е. будет время на подготовку/консолидацию всей Европы. Про Таурусы ниже уже написал: их мало. И что делать когда они закончатся -- не понятно. И что после них не понадобится тот же самый "план Б" -- вот совсем не факт.
fox767676 написав:Последний Таурус был произведен в 2010. ННи 2014, ни 2022 не подтолкнул к перезапуску производства . Славных прадедов, горячие внуки )))
Отож. І це так. Але я мав на увазі Таурус, як собіратєльний образ усього озброєння Німеччини. Віддали б усе що останнього патрона... українцям. Які вже мають військо досвідчена та готове. Це на порядки порядків ліпше, ніж оця історія воювати самим.
Немцы никогда не будут полагаться на славян - поляков и украинцев. Вот на американцев другое дело
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 січ, 2025 17:02, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Легко: это называется "план Б"/управление рисками.
Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?
Це дебілізм якийсь-то. А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.
Естественно: даже пред-пред-последняя копейка хорошо труханет экономику. Т.е. это политическая смерть для текущей партии. При этом: воевать, если и придется -- будет _сначала_ Польша. Т.е. будет время на подготовку/консолидацию всей Европы. Про Таурусы ниже уже написал: их мало. И что делать когда они закончатся -- не понятно. И что после них не понадобится тот же самый "план Б" -- вот совсем не факт.
Імхо. Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.