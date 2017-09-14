не понял это Германия такая слабая или путин такой сильный?
|
|
|
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:08
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:12
Два моменти:
- а німці-то прям дуже бояться м'якої окупації? Якщо б боялися, то не загравали б самі з рашкою. Точніше не окупації, а співпраці з оркостаном. Рфія цим задовільниться з головою. Хоча? Може саме тому німці й не допомогають Україні по повній.
- Опель це лише один приклад поступок. Чи гадаєте, що їх нема, коли Меркель викликали в Кабінет і витерли об неї ноги.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:13
Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни?
Остаться с голым задом?
При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции.
Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:14
Ключове слово - якщо.
Якщо отаке станеться, то це означатиме, що рфія стала такою потужною.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:18
flyman, пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати
Пропоную повернутися до теми гілки.
Погляньте на голосовалку - 30% очікують здачу територій. Це зрада чи переляк?
До речі, проголосувала за “інший варіант”. Поясню. Україна переможе, тому що за неї впишуться інші країни, які воюватимуть з рф. Так, це третя світова, але хіба вона не почалася вже із вступом армії Півн.Кореї та їх зброї і техніки + від Ірану та Китаю, не забуваючи про використання території Білорусі для нападу і їх техніки (а може десь і військових?) ? На нашому боці теж є іноземні військові - не знаю скільки їх, але часто зустрічаю в Києві та в Мико. Минулого місяця познайомилася з жінкою з Англії, яка вже рік з чоловіком перебуває в Україні на фронті. Вона працівник швидкої допомоги, іздить інструктором по різних ділянках фронту, навчає наших як надавати швидку допомогу пораненим. Її чоловік - військовий, що брав участь у війнах в інших країнах (як я зрозуміла “спецназ”), а зараз у нас воює. Жінка в захваті від українців, каже “you so brave!”
Зараз має щось зробити Трамп, щоб не зганьбитися на увесь світ. Він оголосив, що Україна в НАТО не піде, тобто одну умову пуйла виконав. Навряд чи виконає всі інші умови, бо стане “лузер, невдаха, балабол і т.п.” Тепер черга пуйла поступитися чимось у відповідь. Але щось не бачу ознак готовності до перемовин збоку рф, вперлися рогом в свій ультиматум і все. Тому для досягнення компромісу спрацює лише силовий метод - введення іноземних військових + зброя + політичний та економічний тиск. Це мій “інший” варіант.
Щодо окупованих територій - їх не вИзнають кацапськими. Максимум вони залишаться окупованими на якийсь період часу.
Востаннє редагувалось fler в Суб 11 січ, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:18
Повторюсь -- тоді ніщо вже Німеччині не допоможе. Якщо рфія зможе пройти Україну за максимальної! підтримки Німеччини.
І якщо рфія полізе на Німеччину, то це й так буде пряме зіткнення з РФ і ядерна загроза.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:18
рф и сейчас воюет на пределе своих возможностей. разве что китай пришлет миллион-два укомплектованных мясных набора, которыми пойдут на Германию. Если путину ничего сделать не могут, китаю 5 раз в ответ ничего не сделают. Германия перестанет покупать китайские авто? какая беда. Современные сухопутные операции сильно отличаются от 2мв. Вспомните как в начале широкомасштабной говорили про превосходство в воздухе, типа в этом сила рф. И где оно превосходство? в тысячах км от фронта. Вертушку и ту дроном подбили. Думали так не бывает. Летели ничего не боялись.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:23
Так я й кажу, що за сюр про Німеччина готується до війни з рф.
І навіть ситуацію максимально можливу вказав -- якщо раптом рфія опупенноспотужиться))
То Німеччині ліпше допомогти Україні по повній, ніж самим готуватися.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:24
финансово) почему не нагрузить заказами оборонные заводы? это ж те же рабочие места и ввп.
кто там общается с ai, какую территорию русские осилят захватить без полной мобилизации?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2025 17:28
|