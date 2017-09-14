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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11831118321183311834>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:08

  detroytred написав:Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.
не понял это Германия такая слабая или путин такой сильный?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:12

  _hunter написав:Давайте откровенно: не самая высокая цена за защиту. А опель -- в процентах от ВВП там сколько будет?

Два моменти:
- а німці-то прям дуже бояться м'якої окупації? Якщо б боялися, то не загравали б самі з рашкою. Точніше не окупації, а співпраці з оркостаном. Рфія цим задовільниться з головою. Хоча? Може саме тому німці й не допомогають Україні по повній.
- Опель це лише один приклад поступок. Чи гадаєте, що їх нема, коли Меркель викликали в Кабінет і витерли об неї ноги.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:13

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Як оце може існувати одночасно з впевненістю німців, що Україні можна допомогти не програти оркостану?

Легко: это называется "план Б"/управление рисками.

Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?

Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.

Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни?
Остаться с голым задом?
При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции.
Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.
не понял это Германия такая слабая или путин такой сильный?

Ключове слово - якщо.
Якщо отаке станеться, то це означатиме, що рфія стала такою потужною.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:18

  flyman написав:fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?

flyman, пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати :wink:
Пропоную повернутися до теми гілки.
Погляньте на голосовалку - 30% очікують здачу територій. Це зрада чи переляк?
До речі, проголосувала за “інший варіант”. Поясню. Україна переможе, тому що за неї впишуться інші країни, які воюватимуть з рф. Так, це третя світова, але хіба вона не почалася вже із вступом армії Півн.Кореї та їх зброї і техніки + від Ірану та Китаю, не забуваючи про використання території Білорусі для нападу і їх техніки (а може десь і військових?) ? На нашому боці теж є іноземні військові - не знаю скільки їх, але часто зустрічаю в Києві та в Мико. Минулого місяця познайомилася з жінкою з Англії, яка вже рік з чоловіком перебуває в Україні на фронті. Вона працівник швидкої допомоги, іздить інструктором по різних ділянках фронту, навчає наших як надавати швидку допомогу пораненим. Її чоловік - військовий, що брав участь у війнах в інших країнах (як я зрозуміла “спецназ”), а зараз у нас воює. Жінка в захваті від українців, каже “you so brave!”
Зараз має щось зробити Трамп, щоб не зганьбитися на увесь світ. Він оголосив, що Україна в НАТО не піде, тобто одну умову пуйла виконав. Навряд чи виконає всі інші умови, бо стане “лузер, невдаха, балабол і т.п.” Тепер черга пуйла поступитися чимось у відповідь. Але щось не бачу ознак готовності до перемовин збоку рф, вперлися рогом в свій ультиматум і все. Тому для досягнення компромісу спрацює лише силовий метод - введення іноземних військових + зброя + політичний та економічний тиск. Це мій “інший” варіант.
Щодо окупованих територій - їх не вИзнають кацапськими. Максимум вони залишаться окупованими на якийсь період часу.
Востаннє редагувалось fler в Суб 11 січ, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:18

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Легко: это называется "план Б"/управление рисками.

Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?

Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.

Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни?
Остаться с голым задом?
При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции.
Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.

Повторюсь -- тоді ніщо вже Німеччині не допоможе. Якщо рфія зможе пройти Україну за максимальної! підтримки Німеччини.

І якщо рфія полізе на Німеччину, то це й так буде пряме зіткнення з РФ і ядерна загроза.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:18

  detroytred написав:Якщо отаке станеться, то це означатиме, що рфія стала такою потужною.
рф и сейчас воюет на пределе своих возможностей. разве что китай пришлет миллион-два укомплектованных мясных набора, которыми пойдут на Германию. Если путину ничего сделать не могут, китаю 5 раз в ответ ничего не сделают. Германия перестанет покупать китайские авто? какая беда. Современные сухопутные операции сильно отличаются от 2мв. Вспомните как в начале широкомасштабной говорили про превосходство в воздухе, типа в этом сила рф. И где оно превосходство? в тысячах км от фронта. Вертушку и ту дроном подбили. Думали так не бывает. Летели ничего не боялись.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо отаке станеться, то це означатиме, що рфія стала такою потужною.
рф и сейчас воюет на пределе своих возможностей. разве что китай пришлет миллион-два укомплектованных мясных набора.

Так я й кажу, що за сюр про Німеччина готується до війни з рф.

І навіть ситуацію максимально можливу вказав -- якщо раптом рфія опупенноспотужиться))
То Німеччині ліпше допомогти Україні по повній, ніж самим готуватися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:24

  detroytred написав:Так я й кажу, що за сюр про Німеччина готується до війни з рф.
финансово) почему не нагрузить заказами оборонные заводы? это ж те же рабочие места и ввп.

кто там общается с ai, какую территорию русские осилят захватить без полной мобилизации?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:28

  fler написав:
  flyman написав:fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?

flyman, пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати :wink:

точно: с бабьі спросу нєт
flyman
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