fler написав:

flyman написав: fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум? fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?

flyman, пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передуматиПропоную повернутися до теми гілки.Погляньте на голосовалку - 30% очікують здачу територій. Це зрада чи переляк?До речі, проголосувала за “інший варіант”. Поясню. Україна переможе, тому що за неї впишуться інші країни, які воюватимуть з рф. Так, це третя світова, але хіба вона не почалася вже із вступом армії Півн.Кореї та їх зброї і техніки + від Ірану та Китаю, не забуваючи про використання території Білорусі для нападу і їх техніки (а може десь і військових?) ? На нашому боці теж є іноземні військові - не знаю скільки їх, але часто зустрічаю в Києві та в Мико. Минулого місяця познайомилася з жінкою з Англії, яка вже рік з чоловіком перебуває в Україні на фронті. Вона працівник швидкої допомоги, іздить інструктором по різних ділянках фронту, навчає наших як надавати швидку допомогу пораненим. Її чоловік - військовий, що брав участь у війнах в інших країнах (як я зрозуміла “спецназ”), а зараз у нас воює. Жінка в захваті від українців, каже “you so brave!”Зараз має щось зробити Трамп, щоб не зганьбитися на увесь світ. Він оголосив, що Україна в НАТО не піде, тобто одну умову пуйла виконав. Навряд чи виконає всі інші умови, бо стане “лузер, невдаха, балабол і т.п.” Тепер черга пуйла поступитися чимось у відповідь. Але щось не бачу ознак готовності до перемовин збоку рф, вперлися рогом в свій ультиматум і все. Тому для досягнення компромісу спрацює лише силовий метод - введення іноземних військових + зброя + політичний та економічний тиск. Це мій “інший” варіант.Щодо окупованих територій - їх не вИзнають кацапськими. Максимум вони залишаться окупованими на якийсь період часу.