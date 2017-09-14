detroytred написав:*країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel*
во первых рабочие места, во вторых инфрастуктура, не в палатках же их расселят. в третьих техника, не лопатами же кулебы они собираются воевать. в-четвертых медицина, я не вникал что там платно, но вероятно мужчинам призывного возраста предложат бесплатные программы лечения.
Это ж не Украина когда (до войны) мой приятель захотел поменять мениски, ему загнули цену 20куе. А когдав 2024 пошел в тцк (там же) влк признали его годным с теми менисками, которые давно развалились.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 17:36, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?
flyman, пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати Пропоную повернутися до теми гілки. Погляньте на голосовалку - 30% очікують здачу територій. Це зрада чи переляк? До речі, проголосувала за “інший варіант”. Поясню. Україна переможе, тому що за неї впишуться інші країни, які воюватимуть з рф. Так, це третя світова, але хіба вона не почалася вже із вступом армії Півн.Кореї та їх зброї і техніки + від Ірану та Китаю, не забуваючи про використання території Білорусі для нападу і їх техніки (а може десь і військових?) ? На нашому боці теж є іноземні військові - не знаю скільки їх, але часто зустрічаю в Києві та в Мико. Минулого місяця познайомилася з жінкою з Англії, яка вже рік з чоловіком перебуває в Україні на фронті. Вона працівник швидкої допомоги, іздить інструктором по різних ділянках фронту, навчає наших як надавати швидку допомогу пораненим. Її чоловік - військовий, що брав участь у війнах в інших країнах (як я зрозуміла “спецназ”), а зараз у нас воює. Жінка в захваті від українців, каже “you so brave!” Зараз має щось зробити Трамп, щоб не зганьбитися на увесь світ. Він оголосив, що Україна в НАТО не піде, тобто одну умову пуйла виконав. Навряд чи виконає всі інші умови, бо стане “лузер, невдаха, балабол і т.п.” Тепер черга пуйла поступитися чимось у відповідь. Але щось не бачу ознак готовності до перемовин збоку рф, вперлися рогом в свій ультиматум і все. Тому для досягнення компромісу спрацює лише силовий метод - введення іноземних військових + зброя + політичний та економічний тиск. Це мій “інший” варіант. Щодо окупованих територій - їх не вИзнають кацапськими. Максимум вони залишаться окупованими на якийсь період часу.
Білецький наполягає, що не тільки зовнішня допомога потрібна, а необхідні для виживання реформи: *Без масштабних позитивних змін ми просто зникнемо з карти світу, - комбриг Білецький* https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 78019.html І зовнішня допомога, і масштабні реформи.
Якщо стосовно зовнішньої допомоги - є достатня ймовірність. То от відносно другого є сумніви. Тому не всі так вже й впевнені, як ви.
detroytred написав:Інвестиції від кого? Американців))
очень интересное видео (извините если было, читаю не всё)
Что будет дальше с Украиной Поставки Германией оружия Украине теперь будут финансироваться из так называемого спецфонда бундесвера, это экстренное решение было принято в связи с напряженной ситуацией с бюджетом, которая может стать еще хуже, если Киеву понадобится больше денег. СДПГ и "зеленые" уже призвали в этом случае вновь приостановить действие долгового тормоза. https://www.dw.com/ru/nemeckij-budzet-g ... a-68134016