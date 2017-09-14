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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1183211833118341183511836 ... 11838>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:28

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Так я й кажу, що за сюр про Німеччина готується до війни з рф.
финансово) почему не нагрузить заказами оборонные заводы? это ж те же рабочие места и ввп.

кто там общается с chapter ai, какую территорию русские осилят захватить без полной мобилизации?

*країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel*

І навіть фінансово --- хіба Німеччина не потерпає від проблем у зв'язку зі здорожчанням енергоносіїв?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:32

  detroytred написав:*країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel*

во первых рабочие места, во вторых инфрастуктура, не в палатках же их расселят. в третьих техника, не лопатами же кулебы они собираются воевать. в-четвертых медицина, я не вникал что там платно, но вероятно мужчинам призывного возраста предложат бесплатные программы лечения.

Это ж не Украина когда (до войны) мой приятель захотел поменять мениски, ему загнули цену 20куе. А когдав 2024 пошел в тцк (там же) влк признали его годным с теми менисками, которые давно развалились.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 17:36, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:32

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.
не понял это Германия такая слабая или путин такой сильный?

іпсо
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:33

  fler написав:
  flyman написав:fler, ви хіба не покинули цей зрадолюбний форум?

flyman, пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати :wink:
Пропоную повернутися до теми гілки.
Погляньте на голосовалку - 30% очікують здачу територій. Це зрада чи переляк?
До речі, проголосувала за “інший варіант”. Поясню. Україна переможе, тому що за неї впишуться інші країни, які воюватимуть з рф. Так, це третя світова, але хіба вона не почалася вже із вступом армії Півн.Кореї та їх зброї і техніки + від Ірану та Китаю, не забуваючи про використання території Білорусі для нападу і їх техніки (а може десь і військових?) ? На нашому боці теж є іноземні військові - не знаю скільки їх, але часто зустрічаю в Києві та в Мико. Минулого місяця познайомилася з жінкою з Англії, яка вже рік з чоловіком перебуває в Україні на фронті. Вона працівник швидкої допомоги, іздить інструктором по різних ділянках фронту, навчає наших як надавати швидку допомогу пораненим. Її чоловік - військовий, що брав участь у війнах в інших країнах (як я зрозуміла “спецназ”), а зараз у нас воює. Жінка в захваті від українців, каже “you so brave!”
Зараз має щось зробити Трамп, щоб не зганьбитися на увесь світ. Він оголосив, що Україна в НАТО не піде, тобто одну умову пуйла виконав. Навряд чи виконає всі інші умови, бо стане “лузер, невдаха, балабол і т.п.” Тепер черга пуйла поступитися чимось у відповідь. Але щось не бачу ознак готовності до перемовин збоку рф, вперлися рогом в свій ультиматум і все. Тому для досягнення компромісу спрацює лише силовий метод - введення іноземних військових + зброя + політичний та економічний тиск. Це мій “інший” варіант.
Щодо окупованих територій - їх не вИзнають кацапськими. Максимум вони залишаться окупованими на якийсь період часу.

Білецький наполягає, що не тільки зовнішня допомога потрібна, а необхідні для виживання реформи:
*Без масштабних позитивних змін ми просто зникнемо з карти світу, - комбриг Білецький*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 78019.html
І зовнішня допомога, і масштабні реформи.

Якщо стосовно зовнішньої допомоги - є достатня ймовірність.
То от відносно другого є сумніви.
Тому не всі так вже й впевнені, як ви.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:35

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:*країна хоче відновити призов на службу для всіх чоловіків та створює тероборону, — Der Spiegel*

во первых рабочие места, во вторых инфрастуктура, не в палатках же их расселят. в третьих техника, не лопатами же кулебы они собираются воевать. Это серьезные инвестиции.

Інвестиції від кого?
Американців))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:35

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Так я й кажу, що за сюр про Німеччина готується до війни з рф.
финансово) почему не нагрузить заказами оборонные заводы? это ж те же рабочие места и ввп.

кто там общается с ai, какую территорию русские осилят захватить без полной мобилизации?

Східну Пруссію. Ой, вона вже захоплена.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:мхо.
Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.

ИМХО щоб ми повністю розгромили москалів достатньо просто виконати всі існуючі санкції і накласти вторинні санкції на всіх, хто допомагає москалям їх обходити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:39

  detroytred написав:Інвестиції від кого?
Американців))


очень интересное видео (извините если было, читаю не всё)


Что будет дальше с Украиной
Поставки Германией оружия Украине теперь будут финансироваться из так называемого спецфонда бундесвера, это экстренное решение было принято в связи с напряженной ситуацией с бюджетом, которая может стать еще хуже, если Киеву понадобится больше денег. СДПГ и "зеленые" уже призвали в этом случае вновь приостановить действие долгового тормоза.
https://www.dw.com/ru/nemeckij-budzet-g ... a-68134016
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:45

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:мхо.
Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.

ИМХО щоб ми повністю розгромили москалів достатньо просто виконати всі існуючі санкції і накласти вторинні санкції на всіх, хто допомагає москалям їх обходити.

В точічку.
Тобто тиснути на Китай, Індію і Ко.

Чому не тиснуть?
Повторю: в дві руки Штати-Британія та Азія "стрижуть" Європу-Україну та рфію.
М'яко так... по партнерські, союзническі.
В рамках, межах.

От тільки між Україною та оркостаном війна йде, а не м'яка конкуренція.
Але це не шибко бентежить цих всіх інших.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

де блін ЗЕЛЕНІ коли вони потрібні? чому не захоплюють небезпечні для екології корита?
Дюрі-бачі
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