Shaman написав:й друга серія - чого вимагає додаткова Раша. - всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.
- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.
- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.
тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.
1) усьо просто -- мінєєм недоокупавані шматки 4х областей на курську волость. І як жест боброї волі я б ще й віддав ті нещасні клаптики луганськ.області, які вони вже 34міс взяти не можуть -- це вже якась ганьба... 😵🤦
2) денац -- то зовсім просто. Берем тлумач.словник. читаєм. наци́зм -у, ч. Німецький фашизм. Інших визначень там нема. Тому рішуче засуджуєм той “німец.фашизм” і питання зняте.
3) 50-100 у війську. А скільки треба в мирн.час? 🤔 Навіть якщо уявити, що всі ті війська будуть при справах (тренуватимуть резервістів, наприклад) -- все одно якось дорогувато для бюджету. А дешево профи не працюватимуть... Хіба що брати гроші з резервістів? Але чи схочуть платити? 🤔 Та ще й бліндажі робити? На 10й лінії оборони... А резервісти легким рухом руки перетворюватимуться у військо у випадку нападу. Збільшуючи його чисельність десь так вдесятеро... А проф.військо -- у командирів...
ЛАД написав:........... Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни? Остаться с голым задом? При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции. Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.
Повторюсь -- тоді ніщо вже Німеччині не допоможе. Якщо рфія зможе пройти Україну за максимальної! підтримки Німеччини.
І якщо рфія полізе на Німеччину, то це й так буде пряме зіткнення з РФ і ядерна загроза.
Тоже повторюсь. "за максимальної! підтримки Німеччини." - одной Германии. При нападении на Германию немцы рассчитывают на всё НАТО, в т.ч. и США. + до нападения после нашей войны у Германии есть, как минимум, несколько лет на подготовку. И Таурасов для себя не так мало. Бундесверу было поставлен 600 штук. И что касается "Последний Таурус был произведен в 2010" это не совсем так.
Южная Корея 177 заказано в 2013 году, поставлено в 2016–2017 годах, 90 заказано в 2018 году, поставлено в 2019–2020 годах и будет эксплуатироваться с истребителей McDonnell Douglas F-15K Slam Eagle ВВС Республики Корея . [ 38 ] [ 39 ] Ожидается, что ракета будет интегрирована в F-35A.
+ есть ещё у Англии-Франции-Италии-Греции Storm Shadow. + есть и другие типы ракет, + разрабатываются новые:
В период с 2016 по 2018 год Франция и Великобритания начали совместную разработку замены Storm Shadow/SCALP как для французских ВВС и королевских ВВС , так и для противокорабельных ракет Exocet и Harpoon для французских ВМС и королевских ВМС . По состоянию на 2022 год программа рассматривала две взаимодополняющие концепции: дозвуковую, малозаметную ракету и сверхзвуковую , высокоманевренную ракету. [ 122 ] 20 июня 2023 года на Парижском авиасалоне Италия подписала письмо о намерении присоединиться к программе. [ 123 ] Италия подтвердила свой первоначальный взнос на финансирование в ноябре, и это также сопровождалось объявлением о том, что программа создаст ракету глубокого удара для атаки наземных целей к 2028 году и противокорабельную ракету к 2034 году
Дюрі-бачі написав:де блін ЗЕЛЕНІ коли вони потрібні? чому не захоплюють небезпечні для екології корита?
Точно! И куда Грета со своей Ко исчезла? Ведь ей самое благодатное время для раскрутки - и гибель птиц от мазутных пятен в Черном море, и уничтожение лесов Украины бомбами и снарядами, и загрязнение атмосферы дымом от горящих НПЗ....
stm написав:мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
fler написав:пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати
какие вы обе смешные) stm научилась размножаться без мужчин? или эволюция женщин не предусматривает размножения? ранее я писал что у макак что у людей самец выбирает самку, а не наоборот. Самка может либо принять предложение, либо отклонить. И за миллионы лет ничего не изменилось. Потому что на то есть физическая причина.
Какая история с размножением у вас, условно интеллектуальный импотент? ) оставьте, Флер в покое. Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...