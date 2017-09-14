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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118331183411835118361183711838>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:де блін ЗЕЛЕНІ коли вони потрібні? чому не захоплюють небезпечні для екології корита?
Хіба вони колись робили непроплачені акції?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:07

  Shaman написав:й друга серія - чого вимагає додаткова Раша.
- всю територію 4 областей - окупувати вона не може, тому типу віддайте так. в умовах тотальної русифікації й інших умов руського міра - така собі перспектива для мешканців.

- денацифікація. ну не подобається Раші курс нашої влади. й що далі, проводимо вибори - й обираємо умовного Притулу, Залужного чи того ж Порошенко. що, зміниться вектор держави? ні. що тоді - ще одна СВО? тобто вони бачать, що треба призначити умовного Яника чи Медведчука, які будуть проводити проросійську політику. але вони так й не зрозуміли, через що Майдани, що те, що в Біларусі, в Україні вже не повторити. а після цих трьох років війни відношення населення до Московії та її громадян - відповідне. й зміниться це не раніше ніж через 2 покоління - тобто років 40-50.

- демілітаризація. виявилось, що паради та мультики не дуже допомагають на полі бою, тому вимагають скільки там - 50 чи 100 тис людей армії з обмеженням по техніці? щоб під час СВО було як в Грузії? або як в Сірії можна було безкарно бомбити. а то бачиш, навіть Кинджали збивають, як тут воювати "другій" армії в світі.

тому повторюсь, на яких умовах вести перемовини? прихильники перемовин, зрозумійте, мета Московії - або захоплення України, або щось на кшталт Біларусі. всієї України. хіба що крім Західної. з поверненням російської мови, й подальшою русифікацією - це вже проголошено офіційно - немає українців, це вигадки Заходу. при окупації швидше, при васальній залежності - повільніше. але питання, що таке можливе лише за умови КАПІТУЛЯЦІЇ України. це навіть не перемовини.



1) усьо просто -- мінєєм недоокупавані шматки 4х областей на курську волость.
І як жест боброї волі я б ще й віддав ті нещасні клаптики луганськ.області, які вони вже 34міс взяти не можуть -- це вже якась ганьба... 😵🤦

2) денац -- то зовсім просто.
Берем тлумач.словник. читаєм. наци́зм -у, ч. Німецький фашизм. Інших визначень там нема. Тому рішуче засуджуєм той “німец.фашизм” і питання зняте.

3) 50-100 у війську. А скільки треба в мирн.час? 🤔 Навіть якщо уявити, що всі ті війська будуть при справах (тренуватимуть резервістів, наприклад) -- все одно якось дорогувато для бюджету. А дешево профи не працюватимуть... Хіба що брати гроші з резервістів? Але чи схочуть платити? 🤔 Та ще й бліндажі робити? На 10й лінії оборони...
А резервісти легким рухом руки перетворюватимуться у військо у випадку нападу. Збільшуючи його чисельність десь так вдесятеро... А проф.військо -- у командирів...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:09

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:мхо.
Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.

ИМХО щоб ми повністю розгромили москалів достатньо просто виконати всі існуючі санкції і накласти вторинні санкції на всіх, хто допомагає москалям їх обходити.

В точічку.
Тобто тиснути на Китай, Індію і Ко.

Чому не тиснуть?
Повторю: в дві руки Штати-Британія та Азія "стрижуть" Європу-Україну та рфію.
М'яко так... по партнерські, союзническі.
В рамках, межах.

От тільки між Україною та оркостаном війна йде, а не м'яка конкуренція.
Але це не шибко бентежить цих всіх інших.

не так, а так:
"Стрижуть Європу Україною"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:12

  Bobua написав:А резервісти легким рухом руки перетворюватимуться у військо у випадку нападу. Збільшуючи його чисельність десь так вдесятеро... А проф.військо -- у командирів...

прям японська самурайська армія офіцерів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:13

  detroytred написав:
  ЛАД написав:...........
Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни?
Остаться с голым задом?
При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции.
Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.

Повторюсь -- тоді ніщо вже Німеччині не допоможе. Якщо рфія зможе пройти Україну за максимальної! підтримки Німеччини.

І якщо рфія полізе на Німеччину, то це й так буде пряме зіткнення з РФ і ядерна загроза.

Тоже повторюсь.
"за максимальної! підтримки Німеччини." - одной Германии. При нападении на Германию немцы рассчитывают на всё НАТО, в т.ч. и США.
+ до нападения после нашей войны у Германии есть, как минимум, несколько лет на подготовку. И Таурасов для себя не так мало. Бундесверу было поставлен 600 штук.
И что касается "Последний Таурус был произведен в 2010" это не совсем так.
Южная Корея
177 заказано в 2013 году, поставлено в 2016–2017 годах, 90 заказано в 2018 году, поставлено в 2019–2020 годах и будет эксплуатироваться с истребителей McDonnell Douglas F-15K Slam Eagle ВВС Республики Корея . [ 38 ] [ 39 ] Ожидается, что ракета будет интегрирована в F-35A.

+ есть ещё у Англии-Франции-Италии-Греции Storm Shadow.
+ есть и другие типы ракет, + разрабатываются новые:
В период с 2016 по 2018 год Франция и Великобритания начали совместную разработку замены Storm Shadow/SCALP как для французских ВВС и королевских ВВС , так и для противокорабельных ракет Exocet и Harpoon для французских ВМС и королевских ВМС . По состоянию на 2022 год программа рассматривала две взаимодополняющие концепции: дозвуковую, малозаметную ракету и сверхзвуковую , высокоманевренную ракету. [ 122 ] 20 июня 2023 года на Парижском авиасалоне Италия подписала письмо о намерении присоединиться к программе. [ 123 ] Италия подтвердила свой первоначальный взнос на финансирование в ноябре, и это также сопровождалось объявлением о том, что программа создаст ракету глубокого удара для атаки наземных целей к 2028 году и противокорабельную ракету к 2034 году
https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:14

  Дюрі-бачі написав:де блін ЗЕЛЕНІ коли вони потрібні? чому не захоплюють небезпечні для екології корита?

Точно! И куда Грета со своей Ко исчезла? Ведь ей самое благодатное время для раскрутки - и гибель птиц от мазутных пятен в Черном море, и уничтожение лесов Украины бомбами и снарядами, и загрязнение атмосферы дымом от горящих НПЗ....
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:18

  Wirująświatła написав:
  stm написав:мне жаль что эволюция женщин выведет таких как вы на грань вымирания. Но... )))
  fler написав:пацан сказав - пацан зробив, а жінка може передумати
какие вы обе смешные) stm научилась размножаться без мужчин? или эволюция женщин не предусматривает размножения? ранее я писал что у макак что у людей самец выбирает самку, а не наоборот. Самка может либо принять предложение, либо отклонить. И за миллионы лет ничего не изменилось. Потому что на то есть физическая причина.

Какая история с размножением у вас, условно интеллектуальный импотент? ) оставьте, Флер в покое. Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:20

  ЛАД написав:
  Water написав:........
Звісно москалі й не збирались нічого виконувати.
Это вам лично Путин рассказал?

А ви гадаєте угоди були для однієї сторони?
А ваш висновок який? При москалях хужєнєбудет.
А якщо вас москалі розстріляють? Я вже знаю яке ви питання задасте.
Прямо интересно, подскажите, яке питання ви очікуєте, а то я прямо растерялся - у меня у вам вопросов нет. :roll:

У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:22

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Бетон
Ты зациклен на ЗЕ и в этом твоя проблема

Ну быканул ты, где не нужно. Решил, что самый умный.
После этого, ты захотел по закону

Ты захотел по закону ? Тебе сделали по закону
Тебе это не понравилось

После чего, у тебя отъехала крышечка, от осознания, что закон действует, а быкование нет

Обратись к психиатрам, они тебя вылечат
Мой тебе совет
Иначе, выйдешь с 17-го этажа в неизвестность

PS. Если ты не знаешь, то в криминальной среде, тупое быкование приводит к куда ещё бОльшим последствим

Да ты криминальный авторитет, а не полосатый кот.

я его не читаю. спасибо что подсветил.
песиков, по закону я имею полное право выезжать куда угодно.
быкуешь здесь только ты.

Полное право ты имеешь только в туалет ходить, когда тебе нужно

У нас, по закону, военное положение.
Что накладывает ограничение
  Бетон написав:я же подал апелляцию. система какбэ чхала на закон точно так же, как и я на твои бумажки дефективности, по которым тебя пока не утилизировали.

но это пока

Чихаешь ты на государство Украину и она тебе платит взаимностью
Так что, не хами и займись своим ментальным здоровьем
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:24

  stm написав:Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.
Wirująświatła
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