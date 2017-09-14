Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:26
Wirująświatła написав: stm написав:
Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите.
Спочатку пишете, що ініціатива тільки на стороні самця, що це він вибирає, а не навпаки,тепер протилежне - "самця відбивати". Якось непослідовно виходить
Faceless
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:29
Faceless написав: Wirująświatła написав: stm написав:
Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите.
Спочатку пишете, що ініціатива тільки на стороні самця, що це він вибирає, а не навпаки,тепер протилежне - "самця відбивати". Якось непослідовно виходить
противоречия нет, самец может выбрать сразу 2х и тогда (в нашей культуре) между самками начинается борьба. Если самец выбирает строго одну, борьба с ней для соперницы не имеет смысла.
У вас есть кейсы когда женщина выбирала себе жениха, а жених просто с её выбором согласился? отношения ради материальной выгоды не рассматриваем, богатая дама может купить мужа, но это будет другое.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 18:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:30
Wirująświatła написав: stm написав:
Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.
Не даётся))) и вы с Фоксом моя слабость, если остались такие то пора мылить лыжи прям очень быстро )))
stm
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:35
ЛАД написав:
Тоже повторюсь.
"
за максимальної! підтримки Німеччини.
" - одной Германии. При нападении на Германию немцы рассчитывают на
всё НАТО
, в т.ч. и США.
Якщо німці розраховують на підтримку США, то їм і готуватися не потрібно.
США все зроблять самі.
А якщо сил США буде недостатньо, то що там в самої Німеччини буде, вже не грає ніякої суттєвої ролі.
detroytred
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:35
Бетон написав: Vadim_ написав:
Едте, к чему эти сопли?
какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так
Хотелось бы увидеть ссылку на решение суда, месяц уже прошёл
pesikot
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:36
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите.
Спочатку пишете, що ініціатива тільки на стороні самця, що це він вибирає, а не навпаки,тепер протилежне - "самця відбивати". Якось непослідовно виходить
противоречия нет, самец может выбрать сразу 2х и тогда (в нашей культуре) между самками начинается борьба. Если самец выбирает строго одну, борьба с ней для соперницы не имеет смысла.
У вас есть кейсы когда женщина выбирала себе жениха, а жених просто с её выбором согласился? отношения ради материальной выгоды не рассматриваем, богатая дама может купить мужа, но это будет другое.
В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
Faceless
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:37
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
........
Звісно москалі й не збирались нічого виконувати.
Это вам лично Путин рассказал?
А ви гадаєте угоди були для однієї сторони?
А ваш висновок який? При москалях хужєнєбудет.
А якщо вас москалі розстріляють?
Я вже знаю яке ви питання задасте.
Прямо интересно, подскажите, яке питання ви очікуєте, а то я прямо растерялся - у меня у вам вопросов нет.
У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.
Это что? Поток сознания?
Куда я должен стрелять?
И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете
какой вопрос задам я
. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.
ЛАД
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:40
pesikot написав: Бетон написав: Vadim_ написав:
Едте, к чему эти сопли?
какие сопли. я сужусь и всё. бумаги у меня есть, адвокат работает. что не так
Хотелось бы увидеть ссылку на решение суда, месяц уже прошёл
Прикольний ти...
Тебе скільки разів питали показати свій папірець для ТЦК? Ти ж ні.
Але постійно й далі прохаєш інших показати тобі щось.
detroytred
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:40
Hotab написав: flyman
які там перемоги на демографічному фронті?
У філіпінки 12 дітей, і всі записані (будуть) на Флаймана. (а шо, Кімберлі Муха - звучить!!) Експеримент з виживання в14-ох на 100 доларів починається!!
що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє?
)))
Він навіть 140 доларів не дасть . Флайман краще
перлова крупа:
12.48грв/кг
https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.
І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Bobua
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:40
stm написав: Wirująświatła написав: stm написав:
Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.
Не даётся))) и вы с Фоксом моя слабость, если остались такие то пора мылить лыжи прям очень быстро )))
Вам на ближний восток, там на любой товар находится покупатель ))
fox767676
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