А це Україна руйнувала ? ну так, риторичне питання
За Ізюм та Ліман не скажу
Скажу за Чернігів
Модульні будинки для тих, хто втратив житло - є
В них ніхто не відбирає їх землю, не змінює адреси
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:41
А це Україна руйнувала ? ну так, риторичне питання
За Ізюм та Ліман не скажу
Скажу за Чернігів
Модульні будинки для тих, хто втратив житло - є
В них ніхто не відбирає їх землю, не змінює адреси
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:44
Тобі 28 років, яке твоє покоління ? Яка молодь ? )
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:48
Во 2МВ США допомагали и сильно. Но тем не менее воевать пришлось и Союзу, и Англии.
Понимаю, что сегодня ситуация другая, но всё же.
Штаты не хотят играть роль заботливой няни. Хотят союзников, пусть и с меньшими возможностями, что у них самих. Недаром добивались поднятия военных расходов не ниже 2%, а сейчас Трамп уже вспоминает годы холодной войны и говорит о 5%.
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:50
оба одновременно проявили 1ю инициативу? это даже математически невозможно, слишком много всего должно совпасть в пространстве и времени. Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 18:56, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:51
Історія 155 бригади не унікальна: ексбоєць 4 полку ССО розповів про знущання командування
т.в.о. командира загону майор зловживав своїм становищем, зокрема, була зафіксована корупція та погрози. Офіцер щомісяця вимагав кошти в особового складу для вирівнювання зарплат зі штабом у загальній сумі 12 600 гривень з одного бійця, який служив на передовій. Натомість тим військовим, які відмовлялися віддавати цю суму, він погрожував створенням жахливих умов проходження служби без належного забезпечення.
За словами військового, в 4 полку більша частина особового складу — "наркомани та алкоголіки".
"Я зрозумів те, що в цей 4 полк відправляли як в заслання з усієї нашої країни всіх неугодних, алкоголіків, наркоманів. Усіх туди спихали. Тому уявляєте, який там контингент? Мене переводять, я приїжджаю туди, і стикаюся з тим, що бійці бухають, колються, і їх починають закривати в карцер, грубо кажучи"
Ба більше, в полку були ті, хто постійно тікав, їх ловили та повертали до частини. Попри це, цих людей також відправили з іншими бійцями на навчання в Польщу, в результаті вісім людей і там втекло. Через це покарання почав нести весь особовий склад. Зокрема, командування частини дало наказ командирам рот забрати в бійців телефони, цивільний одяг, всі документи. Проте військовослужбовці підняли "кіпіш" та нічого не віддали, а тому командування частини вже покарало ротних за те, що ті не виконала наказ.
За словами "Барса", ще була ситуація, коли до 4 полку перевели роту злагоджених бійців, і командування їх по декілька людей перевело в інші роти, в результаті з "боєздатної зробили небоєздатну".
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:52
Какое подлизывание Трампу и Маску
А Маск кто ? он гос.секретарь ? он министр обороны ?
И про видение Трампа, так уже было "за 24 часа после избрания", "ещё до нового года", сейчас "через полгода встречусь с Путиным"
Ничего не сбылось ...
Так будет и дальше
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:55
Ага, дітей повно, які такого сексіста зневажають
Він потім жаліється, що патриарха родини з нього не вийшло
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:56
Просто интересно, в каком мире живёте вы?
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