Додано: Суб 11 січ, 2025 18:51

Історія 155 бригади не унікальна: ексбоєць 4 полку ССО розповів про знущання командуваннят.в.о. командира загону майор зловживав своїм становищем, зокрема, була зафіксована корупція та погрози. Офіцер щомісяця вимагав кошти в особового складу для вирівнювання зарплат зі штабом у загальній сумі 12 600 гривень з одного бійця, який служив на передовій. Натомість тим військовим, які відмовлялися віддавати цю суму, він погрожував створенням жахливих умов проходження служби без належного забезпечення.За словами військового, в 4 полку більша частина особового складу — "наркомани та алкоголіки"."Я зрозумів те, що в цей 4 полк відправляли як в заслання з усієї нашої країни всіх неугодних, алкоголіків, наркоманів. Усіх туди спихали. Тому уявляєте, який там контингент? Мене переводять, я приїжджаю туди, і стикаюся з тим, що бійці бухають, колються, і їх починають закривати в карцер, грубо кажучи"Ба більше, в полку були ті, хто постійно тікав, їх ловили та повертали до частини. Попри це, цих людей також відправили з іншими бійцями на навчання в Польщу, в результаті вісім людей і там втекло. Через це покарання почав нести весь особовий склад. Зокрема, командування частини дало наказ командирам рот забрати в бійців телефони, цивільний одяг, всі документи. Проте військовослужбовці підняли "кіпіш" та нічого не віддали, а тому командування частини вже покарало ротних за те, що ті не виконала наказ.За словами "Барса", ще була ситуація, коли до 4 полку перевели роту злагоджених бійців, і командування їх по декілька людей перевело в інші роти, в результаті з "боєздатної зробили небоєздатну".