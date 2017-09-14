RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11835118361183711838>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:41

  Дюрі-бачі написав:pesikot цікаво, а Україна дуже багато житла відбудувала десь в Ізюмі чи Лимані. І чи хоча б всім, хто втратив житло? комісії склали акти, щоб отримати хоч якісь гроші по єВідновленню ?

А це Україна руйнувала ? ну так, риторичне питання

За Ізюм та Ліман не скажу
Скажу за Чернігів

Модульні будинки для тих, хто втратив житло - є
В них ніхто не відбирає їх землю, не змінює адреси
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10985
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik
 
Повідомлень: 3360
З нами з: 23.02.09
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  Hotab написав:flyman
які там перемоги на демографічному фронті?


У філіпінки 12 дітей, і всі записані (будуть) на Флаймана. (а шо, Кімберлі Муха - звучить!!) Експеримент з виживання в14-ох на 100 доларів починається!! :D
що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))



Він навіть 140 доларів не дасть . Флайман краще



перлова крупа:
12.48грв/кг https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.

І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?

А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...


Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35909
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8116 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:44

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:аркотики употребляли тысячи лет, но пик наркомании 21й век, не смотря на их формальные запреты. Потому что тысячи лет общество могло что то предложить каждому человеку, а сейчас и предложить нечего.

Бачив статистику, що сучасна молодь п'є в рази менше ніж моє покоління і вже всі алкогольні компанії в шоці, а деякі уряди хочуть держ пропаганду алкоголізму робити.

Тобі 28 років, яке твоє покоління ? Яка молодь ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10985
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:48

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Тоже повторюсь.
"за максимальної! підтримки Німеччини." - одной Германии. При нападении на Германию немцы рассчитывают на всё НАТО, в т.ч. и США.

Якщо німці розраховують на підтримку США, то їм і готуватися не потрібно.
США все зроблять самі.
А якщо сил США буде недостатньо, то що там в самої Німеччини буде, вже не грає ніякої суттєвої ролі.
Во 2МВ США допомагали и сильно. Но тем не менее воевать пришлось и Союзу, и Англии.
Понимаю, что сегодня ситуация другая, но всё же.
Штаты не хотят играть роль заботливой няни. Хотят союзников, пусть и с меньшими возможностями, что у них самих. Недаром добивались поднятия военных расходов не ниже 2%, а сейчас Трамп уже вспоминает годы холодной войны и говорит о 5%.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32412
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:50

  Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? это даже математически невозможно, слишком много всего должно совпасть в пространстве и времени. Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 18:56, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27104
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:51

Історія 155 бригади не унікальна: ексбоєць 4 полку ССО розповів про знущання командування

т.в.о. командира загону майор зловживав своїм становищем, зокрема, була зафіксована корупція та погрози. Офіцер щомісяця вимагав кошти в особового складу для вирівнювання зарплат зі штабом у загальній сумі 12 600 гривень з одного бійця, який служив на передовій. Натомість тим військовим, які відмовлялися віддавати цю суму, він погрожував створенням жахливих умов проходження служби без належного забезпечення.

За словами військового, в 4 полку більша частина особового складу — "наркомани та алкоголіки".

"Я зрозумів те, що в цей 4 полк відправляли як в заслання з усієї нашої країни всіх неугодних, алкоголіків, наркоманів. Усіх туди спихали. Тому уявляєте, який там контингент? Мене переводять, я приїжджаю туди, і стикаюся з тим, що бійці бухають, колються, і їх починають закривати в карцер, грубо кажучи"

Ба більше, в полку були ті, хто постійно тікав, їх ловили та повертали до частини. Попри це, цих людей також відправили з іншими бійцями на навчання в Польщу, в результаті вісім людей і там втекло. Через це покарання почав нести весь особовий склад. Зокрема, командування частини дало наказ командирам рот забрати в бійців телефони, цивільний одяг, всі документи. Проте військовослужбовці підняли "кіпіш" та нічого не віддали, а тому командування частини вже покарало ротних за те, що ті не виконала наказ.

За словами "Барса", ще була ситуація, коли до 4 полку перевели роту злагоджених бійців, і командування їх по декілька людей перевело в інші роти, в результаті з "боєздатної зробили небоєздатну".
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/687759- ... i-ukrajini
jump
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:52

  fox767676 написав:
а тепер черга тих, хто за перемовини, - які ви ще бачите реальні варіанти, які відрізняються від капітуляції? давайте


Не важно уже кто тут что видит, важно как видит Трамп с Маском и путин с Си,

Какое подлизывание Трампу и Маску

А Маск кто ? он гос.секретарь ? он министр обороны ?

И про видение Трампа, так уже было "за 24 часа после избрания", "ещё до нового года", сейчас "через полгода встречусь с Путиным"
Ничего не сбылось ...

Так будет и дальше
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10985
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

нічого проти не маємо - просто сексисти зайвий раз показують свій печерний рівень розвитку. й те, що серед сучасних жінок перспектив в них немає. хіба що серед ККК.

це хто тобі таке сказав? )
Дівчата років з 14 до 20 взагалі вибирають саму печерну особь. :lol:
В сексістів дивним чином повно дітей :lol:

Ага, дітей повно, які такого сексіста зневажають
Він потім жаліється, що патриарха родини з нього не вийшло
:lol:
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10985
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:56

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? это даже математически невозможно, слишком много всего должно совпасть в пространстве и времени. Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей женой, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.

Просто интересно, в каком мире живёте вы?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32412
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11835118361183711838>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6076)
11.01.2025 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.