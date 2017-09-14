Додано: Суб 11 січ, 2025 18:59

Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного" ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"

обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично? обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?

Тоесть воно зробило вірно? Тоесть воно зробило вірно?

Если вброс Трампа все таки произошел и он сделал заявления про Гренландию и Панамский канал, то нужно проанализировать чего именно он добивался этим.Варианты такие.1. Он дает понять всему миру, что если путин ограбил и отжал часть Украины, наплевав на международные законы и межправительственные соглашения, то и ему, Трампу, никто не сможет запретить ограбить или отжать какую-то чужую территорию тоже.2. Он разрешает грабежи, которые начала росия, осуществлять всем, кто хочет и способен на это, и по всему миру.3. А если более конкретно, то он оправдывает и юридически делает законным ответное отжатие Украиной у росии Курской, Белгородской, а может и Воронежской областей с возможностью расширить этот неполный список. Конечно же, ответное отжатие будет юридически оформлено взамен разбитых, разрушенных и/или уже оккупированных росией украинских территорий.4. Но и вишенка на красивом торте это разрешение Китаю решить свою критическую потребность в обеспечении своих очень многочисленных жителей дополнительной территорией за счет росии, у которое ее неоправданно / слишком много. Конечно же, это разрешение будет взамен убедительного запрета давно витающей в воздухе потенциальной китаизации Тайваня.Ну, и самый страшный вариант для нас.5. Трамп не говорил ничего такого. Это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта или нейросети. Не разбираюсь в чем разница. Такой же фейк как и публикуемое интервью Зеленского с матюками. К сожалению, уровень нейросетей на сегодня достиг уровня, когда создать ложь с фейковыми видео доказательствами не представляет сложности. Фейк про Трампа, оправдывающего отжатие и грабежи соседних стран, имеет российские корни и предназначен для пропаганды завершения нашей войны по кремлевскому сценарию (с отжатием восточной части Украины вдоль левого берега Днепра). Киев кремль планирует разделить вдоль Днепра на две части, как Берлин в свое время после окончания второй мировой войны.П.С. Кто-то сообщил, что высокообразованная fler вернулась потрепаться здесь и сделать свой взнос в поддержку славных ВСУ. Ведь все знают, что в боях главное выдержать вражеские наступления, выдержать удар. А потом враг посыпится как песок из плохого бетона.