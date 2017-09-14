Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?
Тоесть воно зробило вірно?
Если вброс Трампа все таки произошел и он сделал заявления про Гренландию и Панамский канал, то нужно проанализировать чего именно он добивался этим.
Варианты такие.
1. Он дает понять всему миру, что если путин ограбил и отжал часть Украины, наплевав на международные законы и межправительственные соглашения, то и ему, Трампу, никто не сможет запретить ограбить или отжать какую-то чужую территорию тоже.
2. Он разрешает грабежи, которые начала росия, осуществлять всем, кто хочет и способен на это, и по всему миру.
3. А если более конкретно, то он оправдывает и юридически делает законным ответное отжатие Украиной у росии Курской, Белгородской, а может и Воронежской областей с возможностью расширить этот неполный список. Конечно же, ответное отжатие будет юридически оформлено взамен разбитых, разрушенных и/или уже оккупированных росией украинских территорий.
4. Но и вишенка на красивом торте это разрешение Китаю решить свою критическую потребность в обеспечении своих очень многочисленных жителей дополнительной территорией за счет росии, у которое ее неоправданно / слишком много. Конечно же, это разрешение будет взамен убедительного запрета давно витающей в воздухе потенциальной китаизации Тайваня.
Ну, и самый страшный вариант для нас. 5. Трамп не говорил ничего такого. Это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта или нейросети. Не разбираюсь в чем разница. Такой же фейк как и публикуемое интервью Зеленского с матюками. К сожалению, уровень нейросетей на сегодня достиг уровня, когда создать ложь с фейковыми видео доказательствами не представляет сложности. Фейк про Трампа, оправдывающего отжатие и грабежи соседних стран, имеет российские корни и предназначен для пропаганды завершения нашей войны по кремлевскому сценарию (с отжатием восточной части Украины вдоль левого берега Днепра). Киев кремль планирует разделить вдоль Днепра на две части, как Берлин в свое время после окончания второй мировой войны.
П.С. Кто-то сообщил, что высокообразованная fler вернулась потрепаться здесь и сделать свой взнос в поддержку славных ВСУ. Ведь все знают, что в боях главное выдержать вражеские наступления, выдержать удар. А потом враг посыпится как песок из плохого бетона.
І вони виростуть... І помстяться всім, хто писав каку в інетах... І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові. Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
Щось це мені нагадало
Разговаривют два генерала, российский (Р) и американский (А). (Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день. (А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день! (Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
Water написав:У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.
Это что? Поток сознания? Куда я должен стрелять? И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете какой вопрос задам я. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.
Все вірно. Ось коли це трапиться, згадаєте і запитаєте у тих, хто не виконує мінські, будапештські, будь-які інші угоди.
Water написав:У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.
Это что? Поток сознания? Куда я должен стрелять? И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете какой вопрос задам я. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.
Все вірно. Ось коли це трапиться, згадаєте і запитаєте у тих, хто не виконує мінські, будапештські, будь-які інші угоди.
І вони виростуть... І помстяться всім, хто писав каку в інетах... І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові. Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
Щось це мені нагадало
Разговаривют два генерала, российский (Р) и американский (А). (Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день. (А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день! (Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!