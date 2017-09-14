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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11835118361183711838

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:59

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"

обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?

Тоесть воно зробило вірно?

Если вброс Трампа все таки произошел и он сделал заявления про Гренландию и Панамский канал, то нужно проанализировать чего именно он добивался этим.

Варианты такие.

1. Он дает понять всему миру, что если путин ограбил и отжал часть Украины, наплевав на международные законы и межправительственные соглашения, то и ему, Трампу, никто не сможет запретить ограбить или отжать какую-то чужую территорию тоже.

2. Он разрешает грабежи, которые начала росия, осуществлять всем, кто хочет и способен на это, и по всему миру.

3. А если более конкретно, то он оправдывает и юридически делает законным ответное отжатие Украиной у росии Курской, Белгородской, а может и Воронежской областей с возможностью расширить этот неполный список. Конечно же, ответное отжатие будет юридически оформлено взамен разбитых, разрушенных и/или уже оккупированных росией украинских территорий.

4. Но и вишенка на красивом торте это разрешение Китаю решить свою критическую потребность в обеспечении своих очень многочисленных жителей дополнительной территорией за счет росии, у которое ее неоправданно / слишком много. Конечно же, это разрешение будет взамен убедительного запрета давно витающей в воздухе потенциальной китаизации Тайваня.

Ну, и самый страшный вариант для нас.
5. Трамп не говорил ничего такого. Это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта или нейросети. Не разбираюсь в чем разница. Такой же фейк как и публикуемое интервью Зеленского с матюками. К сожалению, уровень нейросетей на сегодня достиг уровня, когда создать ложь с фейковыми видео доказательствами не представляет сложности. Фейк про Трампа, оправдывающего отжатие и грабежи соседних стран, имеет российские корни и предназначен для пропаганды завершения нашей войны по кремлевскому сценарию (с отжатием восточной части Украины вдоль левого берега Днепра). Киев кремль планирует разделить вдоль Днепра на две части, как Берлин в свое время после окончания второй мировой войны.

П.С. Кто-то сообщил, что высокообразованная fler вернулась потрепаться здесь и сделать свой взнос в поддержку славных ВСУ. Ведь все знают, что в боях главное выдержать вражеские наступления, выдержать удар. А потом враг посыпится как песок из плохого бетона.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:01

  fox767676 написав:
Вам на ближний восток, там на любой товар находится покупатель ))

Низзя, я пошучу а там "забить камнями, ведьму!" И забьют ведь... )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:01

  Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"

Молодець, нещодавно я писав теж саме )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:08

  Faceless написав:
Bobua написав:перлова крупа:
12.48грв/кг https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.

І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?

А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...


Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе

Щось це мені нагадало

Разговаривют два генерала, российский (Р) и американский (А).
(Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день.
(А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день!
(Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:14

  ЛАД написав:
  Water написав:У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.

Это что? Поток сознания?
Куда я должен стрелять?
И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете какой вопрос задам я. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.

Все вірно. Ось коли це трапиться, згадаєте і запитаєте у тих, хто не виконує мінські, будапештські, будь-які інші угоди.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:18

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.

Это что? Поток сознания?
Куда я должен стрелять?
И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете какой вопрос задам я. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.

Все вірно. Ось коли це трапиться, згадаєте і запитаєте у тих, хто не виконує мінські, будапештські, будь-які інші угоди.

Що "це" трапиться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:18

  pesikot написав:
  Faceless написав:
Bobua написав:перлова крупа:
12.48грв/кг https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.

І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?

А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...


Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе

Щось це мені нагадало

Разговаривют два генерала, российский (Р) и американский (А).
(Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день.
(А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день!
(Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!


https://www.youtube.com/shorts/tGaB4vR8ddM
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