Дюрі-бачі написав:ИМХО своїми заявами про Гренландію і Панамський канал Трамп відкрив скриньку Пандори, бо тепер будь-який хуйло може апелювати "кордони нічого не варті, діє право сильного"
обещать не значит жениться. путин аннексировал Крым в 2014 г. сколько еще стран за 10 лет поступили аналогично?
Тоесть воно зробило вірно?
Если вброс Трампа все таки произошел и он сделал заявления про Гренландию и Панамский канал, то нужно проанализировать чего именно он добивался этим.
Варианты такие.
1. Он дает понять всему миру, что если путин ограбил и отжал часть Украины, наплевав на международные законы и межправительственные соглашения, то и ему, Трампу, никто не сможет запретить ограбить или отжать какую-то чужую территорию тоже.
2. Он разрешает грабежи, которые начала росия, осуществлять всем, кто хочет и способен на это, и по всему миру.
3. А если более конкретно, то он оправдывает и юридически делает законным ответное отжатие Украиной у росии Курской, Белгородской, а может и Воронежской областей с возможностью расширить этот неполный список. Конечно же, ответное отжатие будет юридически оформлено взамен разбитых, разрушенных и/или уже оккупированных росией украинских территорий.
4. Но и вишенка на красивом торте это разрешение Китаю решить свою критическую потребность в обеспечении своих очень многочисленных жителей дополнительной территорией за счет росии, у которое ее неоправданно / слишком много. Конечно же, это разрешение будет взамен убедительного запрета давно витающей в воздухе потенциальной китаизации Тайваня.
Ну, и самый страшный вариант для нас. 5. Трамп не говорил ничего такого. Это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта или нейросети. Не разбираюсь в чем разница. Такой же фейк как и публикуемое интервью Зеленского с матюками. К сожалению, уровень нейросетей на сегодня достиг уровня, когда создать ложь с фейковыми видео доказательствами не представляет сложности. Фейк про Трампа, оправдывающего отжатие и грабежи соседних стран, имеет российские корни и предназначен для пропаганды завершения нашей войны по кремлевскому сценарию (с отжатием восточной части Украины вдоль левого берега Днепра). Киев кремль планирует разделить вдоль Днепра на две части, как Берлин в свое время после окончания второй мировой войны.
П.С. Кто-то сообщил, что высокообразованная fler вернулась потрепаться здесь и сделать свой взнос в поддержку славных ВСУ. Ведь все знают, что в боях главное выдержать вражеские наступления, выдержать удар. А потом враг посыпится как песок из плохого бетона.
І вони виростуть... І помстяться всім, хто писав каку в інетах... І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові. Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
Щось це мені нагадало
Разговаривют два генерала, российский (Р) и американский (А). (Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день. (А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день! (Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
Water написав:У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.
Это что? Поток сознания? Куда я должен стрелять? И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете какой вопрос задам я. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.
Все вірно. Ось коли це трапиться, згадаєте і запитаєте у тих, хто не виконує мінські, будапештські, будь-які інші угоди.
Water написав:У мене особисто до вас нема питань, а ось питання до тих хто розстрілює мабуть будуть. Чи вас це теж не цікавить? Стріляйте.
Это что? Поток сознания? Куда я должен стрелять? И вы вообще читаете пост, на кот. отвечаете? Я не спрашивал, какой вопрос вы хотите задать мне. Но вы написали, что знаете какой вопрос задам я. Вот я и поинтересовался, какой же я вопрос должен задать.
Все вірно. Ось коли це трапиться, згадаєте і запитаєте у тих, хто не виконує мінські, будапештські, будь-які інші угоди.
І вони виростуть... І помстяться всім, хто писав каку в інетах... І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові. Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
Щось це мені нагадало
Разговаривют два генерала, российский (Р) и американский (А). (Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день. (А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день! (Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
detroytred написав:Але буйдівельник видає -- треба просто бажання працювати... (а-ля просто перестать стрєлять). Просто кожному підійти до дзеркала. Тощо.
Для повних профанів в економіці.... Зустрівся якось напроти зеркала - парторг з воєнпенсом, глянули вони в зеркало і так їм соромно стало що ЇМ читачам маркса з енгельсом і смітта/ з бальцеровичом - не дає спокою який бувший совковий прапор... От і вирішили наші глиби довести останньому що й вони розбираються в капіталізмі і економіці.... Вирішити то вирішили , от тільки життя вже давно про.ране, капіталів нема, банки в кредит не дають бо аналізи в них як в бабки перед смертю.... Але зібрались з силами , поскребли по заначкам і знайшли саперну лопатку і картоплину. Робити нічого , картоплину посадили, удобрили відходами власної життєдіяльності і почали чекати.... Пройшов час, з одної картоплини виросло 5.... Ура закричали партнери , це ж 500% прибутковості на капітал і вирішили реінвестувати в майбутнє , посадивши ВСІ 5 картопелин.... Пройшов рік і знову удача Капіталізація збільшилась ще на 500% і тепер в них 25 картопелин(пятикратний ріст капіталів) і що найголовніше вони не обвалили світові ціни на картоплю , бо й далі вирішили зайнятись реінвестиціями.... Пройшло ще три роки 25-125-625..... Капітал росте дикими темпами , але до лавр будівельника ще далекувато (+зверніть увагу, все на внутрішньому ресурсі який починався з картоплини і доповнювався власною працею) Виходить що ЗБІЛЬШУВАТИ капітал можна не тільки ганяючи фантики а й просто гнучи спину... ( але до цього висновку парторг з воєнпенсом прийти не можуть , бо це ж ломає їх світогляд повністю) І вони придумують відмазку - так це ж не ЗБІЛЬШЕННЯ ринку , цеж профанація бо якщо вони вийдуть на ринок з картоплею то ціни на останню впадуть - бо в оточуючих капіталів немає(вуйко СЕМ з ними не поділився, а дійти до геніального винаходу почати з себе-оточуючі не можуть , бо це ж писав будівельник, а будівельника не всі читають) Але щось робити треба... І тут їх осяйнуло А що якщо частину картоплі запропонувати в цех металообробки за те що ті зроблять мотоблок А другу частину запропонуватинайманим працівникам які будуть працювати на цьому мотоблоці... Ідея ніби геніальна, але тоді треба поступитись швидкістю росту капіталу в процентах і перейти до росту капіталу в абсолютних цифрах... Адже заплачене найнятим не може реінвестуватись.. з другого боку - найкраще їхнє досягнення було +500 картопелин ( з 125 до 625) а стане +700 (з 300 до 1000)... +500% впало до +330%.. але все терпимо і найголовніше не зважаючи на зростання обємів ринку картоплі-платоспроможні ціни на неї не падають , бо навколишні люди стали працювати більше але й не досягли межі насичення картоплею... Все колись закінчується, пройшов час і всі вже споживають не одну а дві картопелини , і якби збільшувати обєми ринку- нікуди... (випустиш більше)-при однаковому платоспроможності-впадуть ціни.. Що робити ? Криза? В головах воєнпенса і парторга - так.... Але тут вони знову натикаються на Будівельника, який каже - замініть товар на більш прибутковий... Чи є такий товар? Так є - чіпси.... Правда треба будувати завод , який буде прибирати з ринку всю зайву картоплю, але потребуватиме або додаткових робочих рук(збільшення обємів споживання) або більш ефективних виконавців - збільшення розмірів вимплати зарплат... І як тільки зявляються ці сині комірці, відрази вони починають шукати собі житло і м2 починає рости...
Коротше на голому місці, просто подивившись на себе в зеркалі і взявши з тумбочки первинний капітал(картоплину з лопаткою) і приклавши до цього капіталу трошки праці- ринок на тій самій території , з тією самою кількістю людей плавно перейшов від картоплі до мяса( бо картоплю скотині згодовують)-а мясо по калоріям в рази дорожчий товар ніж картопля.
От так і ростуть ринки, до моменту поки не НАСТУПИТЬ НАСИЧЕННЯ але після приходу насичення ІСНУЮЧИМИ товарами - їм на заміну приходять нові і не відомі... Це ї є ріст ринку по принципу Мюнхаузена, коли самі себе витягують за чуба..
Так з часом, коли ринок стає певної величини - його ПРИЄДНУЮТЬ до більш розвинутого ринку, чим прискорюють ріст приєднаного і дають можливість притулити инадлишковий капітал тих хто приєднав.
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Долой этот цивилизационный позор. Вода из речки, деревянный сортир. Скрепы
ЛАД написав:Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
........ Мій магазин створює те саме що і: - вчитель в школі - лікар в лікарні - робота бензоколонки - пошта - поліцейський - чиновники всіх мастей - прибиральник - касир на вокзалі ..... -дейтрой 25 років в армії -парторг на заводі Продовжувати далі?
Не стОит. Вопрос был - "Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?"
В сьогоднішній системі економічних координат матеріальні цінності тісно переплетені з послугами і творчими цінностями. Мій магазин зберігає час тих хто користується його послугами. Час- це матеріальна цінність? А раз матеріальна - значить магазин створює додатковий час для іншої діяльності тих людей хто прийшов за покупками. І за створення додаткового часу - магазин забрав якусь кількість грошей ( знову обмін однієї цінності час - на іншу цінність гроші). При чому ВСЕ населення яке працює - робить ТЕ саме в своїх робочих місцях Обмінює витрачений час на Гроші...