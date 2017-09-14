Додано: Суб 11 січ, 2025 19:29

detroytred написав: Але буйдівельник видає -- треба просто бажання працювати... (а-ля просто перестать стрєлять). Просто кожному підійти до дзеркала. Тощо. Але буйдівельник видає -- треба просто бажання працювати... (а-ля просто перестать стрєлять). Просто кожному підійти до дзеркала. Тощо.

доповнювався власною працею

Для повних профанів в економіці....Зустрівся якось напроти зеркала - парторг з воєнпенсом, глянули вони в зеркало і так їм соромно стало що ЇМ читачам маркса з енгельсом і смітта/ з бальцеровичом - не дає спокою який бувший совковий прапор...От і вирішили наші глиби довести останньому що й вони розбираються в капіталізмі і економіці....Вирішити то вирішили , от тільки життя вже давно про.ране, капіталів нема, банки в кредит не дають бо аналізи в них як в бабки перед смертю....Але зібрались з силами , поскребли по заначкам і знайшли саперну лопатку і картоплину.Робити нічого , картоплину посадили, удобрили відходами власної життєдіяльності і почали чекати....Пройшов час, з одної картоплини виросло 5....Ура закричали партнери , це ж 500% прибутковості на капітал і вирішили реінвестувати в майбутнє , посадивши ВСІ 5 картопелин.... Пройшов рік і знову удачаКапіталізація збільшилась ще на 500% і тепер в них 25 картопелин(пятикратний ріст капіталів) і що найголовніше вони не обвалили світові ціни на картоплю , бо й далі вирішили зайнятись реінвестиціями....Пройшло ще три роки 25-125-625.....Капітал росте дикими темпами , але до лавр будівельника ще далекувато (+зверніть увагу, все на внутрішньому ресурсі який починався з картоплини іВиходить що ЗБІЛЬШУВАТИ капітал можна не тільки ганяючи фантики а й просто гнучи спину... ( але до цього висновку парторг з воєнпенсом прийти не можуть , бо це ж ломає їх світогляд повністю)І вони придумують відмазку - так це ж не ЗБІЛЬШЕННЯ ринку , цеж профанація бо якщо вони вийдуть на ринок з картоплею то ціни на останню впадуть - бо в оточуючих капіталів немає(вуйко СЕМ з ними не поділився, а дійти до геніального винаходу почати з себе-оточуючі не можуть , бо це ж писав будівельник, а будівельника не всі читають)Але щось робити треба...І тут їх осяйнулоА що якщочастину картоплі запропонувати в цех металообробки за те що ті зроблять мотоблокА другу частину запропонуватинайманим працівникам які будуть працювати на цьому мотоблоці...Ідея ніби геніальна, але тоді треба поступитись швидкістю росту капіталу в процентах і перейти до росту капіталу в абсолютних цифрах...Адже заплачене найнятим не може реінвестуватись.. з другого боку - найкраще їхнє досягнення було +500 картопелин ( з 125 до 625) а стане +700 (з 300 до 1000)...+500% впало до +330%.. але все терпимо і найголовніше не зважаючи на зростання обємів ринку картоплі-платоспроможні ціни на неї не падають , бо навколишні люди стали працювати більше але й не досягли межі насичення картоплею...Все колись закінчується, пройшов час і всі вже споживають не одну а дві картопелини , і якби збільшувати обєми ринку- нікуди... (випустиш більше)-при однаковому платоспроможності-впадуть ціни..Що робити ? Криза?В головах воєнпенса і парторга - так....Але тут вони знову натикаються на Будівельника, який каже - замініть товар на більш прибутковий...Чи є такий товар?Так є - чіпси....Правда треба будувати завод , який буде прибирати з ринку всю зайву картоплю, але потребуватиме або додаткових робочих рук(збільшення обємів споживання) або більш ефективних виконавців - збільшення розмірів вимплати зарплат...І як тільки зявляються ці сині комірці, відрази вони починають шукати собі житло і м2 починає рости...Коротше на голому місці, просто подивившись на себе в зеркалі і взявши з тумбочки первинний капітал(картоплину з лопаткою) і приклавши до цього капіталу трошки праці- ринок на тій самій території , з тією самою кількістю людей плавно перейшов від картоплі до мяса( бо картоплю скотині згодовують)-а мясо по калоріям в рази дорожчий товар ніж картопля.От так і ростуть ринки, до моменту поки не НАСТУПИТЬ НАСИЧЕННЯале після приходу насичення ІСНУЮЧИМИ товарами - їм на заміну приходять нові і не відомі...Це ї є ріст ринку по принципу Мюнхаузена, коли самі себе витягують за чуба..Так з часом, коли ринок стає певної величини - його ПРИЄДНУЮТЬ до більш розвинутого ринку, чим прискорюють ріст приєднаного і дають можливість притулити инадлишковий капітал тих хто приєднав.Як казочка?