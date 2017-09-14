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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1183711838118391184011841>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:35

  detroytred написав:
  pesikot написав:Прикольний ти...
Тебе скільки разів питали показати свій папірець для ТЦК? Ти ж ні.
Але постійно й далі прохаєш інших показати тобі щось.

він як легітимний двічі-несудимий
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:36

  budivelnik написав:............
Як казочка?

Казочка гарна, але не дуже грамотна.
Почему, объяснять не буду, "бувший совковий прапор" всё равно не поймёт.
Он, конечно, разбогател, но так и остался пихатим совковим прапором. С сильно преувеличенным чсв.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:38

  Bobua написав:
  Hotab написав:flyman
які там перемоги на демографічному фронті?


У філіпінки 12 дітей, і всі записані (будуть) на Флаймана. (а шо, Кімберлі Муха - звучить!!) Експеримент з виживання в14-ох на 100 доларів починається!! :D
що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))



Він навіть 140 доларів не дасть . Флайман краще



перлова крупа:
12.48грв/кг https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.

І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?

А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...

на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:41

  flyman написав:.............
на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого

Всй это там прямо в тарелку падает? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:45

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Як казочка?

Казочка гарна, але не дуже грамотна.
Почему, объяснять не буду, "бувший совковий прапор" всё равно не поймёт.
Он, конечно, разбогател, но так и остался пихатим совковим прапором. С сильно преувеличенным чсв.

И это написал парторг ... приписавши другому своё невероятно высокое чсв ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:45

  Faceless написав:
Bobua написав:перлова крупа:
12.48грв/кг https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.

І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?

А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...


Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:45

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.

Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.

Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.


Рішення ж на поверхні.
Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...
Яка різниця-то, що там в можновладців? Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі.
А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це.

Прості цілком можливі дії.
Чого тільки отой кожен не дослухається і не робить так?
Треба почекати, коли несвідомі підуть (вони ж не дають реалізувати оці прості рішення в суспільстві) і залишаться лише свідомі будівельники капіталізму.

У якого Нобелівського лауреата я це взнав? Хз.
Просте рішення глибинних проблем розвитку країни, суспільства, ринку.
Що там про дурня який як щось не зрозуміє то збреше?
1 Власне життя від кожного з нас більше залежить від наших зусиль ніж від зусиль можновладців.
2 Суспільство ділиться на три категорії
країна____________________________________США ________________Україна
Тих хто може покращити____________________1(3%)_________________1(3%)
Тих хто може проіснувати_________________25(75%)_______________15(45%)
Тих кому треба допомагати_________________8(22%)_______________19(52%)

При чому , генетика в нас однакова,
от тільки Україна жила в постсовку який ЗАБОРОНЯВ ініціативу і ЗМУШУВАВ виконувати накази партчиновників
а в США була вольниця і тому кожен мав право спати в картонній коробці під мостом...
Але спати в картонній коробці виявилось менш приємним, тому штатівець рве і мече щоб тільки втриматись в середньому класі.. а у нас дейтройти з ладами розповідаючи про те що винуваті можновладці створюють умови по яким люди БУДУТЬ спати в картонних коробках , хоча мали можливість цього не робити
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:45

  flyman написав:на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
как знакомятся макаки я тебе рассказал, садишься с филиппинкой рядом и там это уже считается предложением руки и сердца.

а вот так выглядит отказ (не перепутай)
https://www.youtube.com/shorts/QidmEZjK ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 20:00, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:50

  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого

Всй это там прямо в тарелку падает? :)

ми розглядаємо варіант для неходячого з 1ю групою інвалідності з непрацюючими руками?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого

Всй это там прямо в тарелку падает? :)

ми розглядаємо варіант для неходячого з 1ю групою інвалідності з непрацюючими руками?

Wirująświatła
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