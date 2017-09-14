Wirująświatła написав:

вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.Забегая наперед,