Казочка гарна, але не дуже грамотна. Почему, объяснять не буду, "бувший совковий прапор" всё равно не поймёт. Он, конечно, разбогател, но так и остался пихатим совковим прапором. С сильно преувеличенным чсв.
flyman написав:............. на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
Казочка гарна, але не дуже грамотна. Почему, объяснять не буду, "бувший совковий прапор" всё равно не поймёт. Он, конечно, разбогател, но так и остался пихатим совковим прапором. С сильно преувеличенным чсв.
И это написал парторг ... приписавши другому своё невероятно высокое чсв ...
Wirująświatła написав:вы прямо Бога из Ze сделали. Еще неизвестно что он фактически контролирует кроме своих видосиков. Не задумывались, что за его спиной могут стоять люди диктующие ему каждый шаг? Чтобы таких людей не было, нужно быть мегаопытным политиком с хорошей командой, а не бакановыми.
Единственная ошибка Зе - пойти в президенты. Остальное её следствие. На эти же грабли наступил Ющ, пошел в президенты без надежной команды, Юлька/Мороз быстро его продали. В итоге его вертел на ... кто хотел и довертели до чивокуни премьера / президента. Потому что президент без команды никто. Только видосики и может записывать.
Забегая наперед, такая же куйня будет, если выберут Залужного. Сначала он рыпнется туда сюда, в итоге станет пуделем на поводке у известного олигарха.
Рішення ж на поверхні. Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ... Яка різниця-то, що там в можновладців? Кожен на своєму місці нехай покращить своє життя на 5-10%. І так покращує далі. А з держорганами, владою, регуляторами в ринку - да ніяк вони не заважають і не впливають на це.
Прості цілком можливі дії. Чого тільки отой кожен не дослухається і не робить так? Треба почекати, коли несвідомі підуть (вони ж не дають реалізувати оці прості рішення в суспільстві) і залишаться лише свідомі будівельники капіталізму.
У якого Нобелівського лауреата я це взнав? Хз. Просте рішення глибинних проблем розвитку країни, суспільства, ринку.
Що там про дурня який як щось не зрозуміє то збреше? 1 Власне життя від кожного з нас більше залежить від наших зусиль ніж від зусиль можновладців. 2 Суспільство ділиться на три категорії країна____________________________________США ________________Україна Тих хто може покращити____________________1(3%)_________________1(3%) Тих хто може проіснувати_________________25(75%)_______________15(45%) Тих кому треба допомагати_________________8(22%)_______________19(52%)
При чому , генетика в нас однакова, от тільки Україна жила в постсовку який ЗАБОРОНЯВ ініціативу і ЗМУШУВАВ виконувати накази партчиновників а в США була вольниця і тому кожен мав право спати в картонній коробці під мостом... Але спати в картонній коробці виявилось менш приємним, тому штатівець рве і мече щоб тільки втриматись в середньому класі.. а у нас дейтройти з ладами розповідаючи про те що винуваті можновладці створюють умови по яким люди БУДУТЬ спати в картонних коробках , хоча мали можливість цього не робити
flyman написав:............. на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
Всй это там прямо в тарелку падает?
ми розглядаємо варіант для неходячого з 1ю групою інвалідності з непрацюючими руками?
flyman написав:............. на Філах можна комуналку мати біля 0, їсти теж як не халявні банани, то кокоси, то молюски з креветками, хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
Всй это там прямо в тарелку падает?
ми розглядаємо варіант для неходячого з 1ю групою інвалідності з непрацюючими руками?