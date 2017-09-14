Це не казочка, а черговий відсеб'ятинний дурний єралашик від совдеппрапорщика, якому влом вивчити щось фахове.
Проблема не в бажанні їсти картопельку, а потім м'ясце. А у бажанні, коли наївся картопельки, купити не м'ясце, а спрямувати ці кошти (капітал) для власного прибутку на нього. Знести їх в банк, фонд і т.д., щоб вони приросли. Вкласти в свій бізнес. І таких капіталістів занадто стає в ринку. Капітал нікуди прилаштувати в оберт з прибутком.
Обернись.... там, де є місце капіталу прирости, без твого дзеркала будуть прирощувати: будувати, виробляти, пахати-святи і т.д.
На себе глянь... ти не гроші витрачав на товари свого сусіда, а прирощував свій капітал -- вигравав конкуренцію .... А тепер заспівав про м'ясце))) БМВ чи Тойоту собі купи нормального, а не китайця (ціна-якість))) Отак всі і йєкономлять.... від бабці-пенсіонерки і до тебе мільйонера. "картопелька" є, то краще капіталець свій прирощу, а не "м'ясця" собі куплю.
detroytred написав:Рішення ж на поверхні. Всього-то треба, щоб кожен підійшов до дзеркала ...
так це ж не працює, взагалі от дзвонять судді і питають у вас придбано декілька квартир, навіщо ви отримуєте ще одну від держави? почуйте відповідь тобто, має бути повна прозорість як в США, і контроь, і тюрьма щорічний ремонт майже нових авто для прокуратури на млн грн (ясно що це схема), але якщо немає контролю... а який може буди контроль коли в бюджет 2025 на утриимання ОП закладено 3млрд грн, тобто 8млн на день))) це пенсія більше 1,5тисячі пенсіонерів
Для правильного прийняття рішень треба правильно описати умови задачі Станом на сьогодні Дано Населення вимагає справедливості Влада під ці вимоги збільшує репресивний апарат
Отримали Так як 0,1% населення України отримав в своє повне розпорядження 10% ВВП України то питання яке турбує населення- тих хто отримав кошти - не турбує , по тій простій причині що навіть навівши порядок і справедливість - населення не стане сильно краще жити , а от вони втратять в 100 разів більше ніж отримає середньостатистичний..
Тому висновок наступний Чим менше вимагати від влади наведення справедливості-тим менше влада зможе обгрунтувати необхідність витрат додаткових коштів.. А поступове зменшення з 10% ВВП до 9-8-7-5-4-3% - піде тільки ан руку населенню
Отже В першу чергу варто дбати про себе, і тільки в другу вимагати від когось навести порядок...
budivelnik написав:Що там про дурня який як щось не зрозуміє то збреше? 1 Власне життя від кожного з нас більше залежить від наших зусиль ніж від зусиль можновладців. 2 Суспільство ділиться на три категорії країна____________________________________США ________________Україна Тих хто може покращити____________________1(3%)_________________1(3%) Тих хто може проіснувати_________________25(75%)_______________15(45%) Тих кому треба допомагати_________________8(22%)_______________19(52%)
При чому , генетика в нас однакова, от тільки Україна жила в постсовку який ЗАБОРОНЯВ ініціативу і ЗМУШУВАВ виконувати накази партчиновників а в США була вольниця і тому кожен мав право спати в картонній коробці під мостом... Але спати в картонній коробці виявилось менш приємним, тому штатівець рве і мече щоб тільки втриматись в середньому класі.. а у нас дейтройти з ладами розповідаючи про те що винуваті можновладці створюють умови по яким люди БУДУТЬ спати в картонних коробках , хоча мали можливість цього не робити
Тільки буйдівейнику з пам'яттю туго. Він забуває, що в Штатах можновладці створили діючі систему противаг, антимонопольні та ін. інститути. Завдяки яким є Боінг, Дженерал Моторс, Локхід Мартін, ІБМ і т.д. Які прирощують капітал на всьому світовому ринку. А потім працівник цієї корпорації (тобто сама ця корпорація) сама корпорація розвітвляє ці кошти по перукарям, ларьочникам-буйдівейльникам та ін.
І тому американський буйдівейник має оте, що має. На відміну від українського -- який 30 років важко працював, щоб накопичити 10-14 млн. грн. капіталу.
Глибше прилавку ти апріорі не взмозі узріти. Суті процесів.
detroytred написав:І таких капіталістів занадто стає в ринку. Капітал нікуди прилаштувати в оберт з прибутком.
Сказала людина в якої з капіталу тільки рецепт на ліки і старі шкарпетки..... Я можу виступити агентом по вкладенню ТВОГО капіталу під двократне забезпечення... Тобто я в заставу 2 млн грн - ти мені 1 млн грн під 15% річних ( або 25000 доларів під 6% річних) - піде? До речі в США максимальні ставки під однократну заставу будуть 1-3%....
То як даєш свіій капітал- бо ти настільки примітив що не знаєш куди його приткнути Чи заткнешся з тезою - СЬОГОДНІ капітал в Україні не має застосування.
detroytred написав:І тому американський буйдівейник має оте, що має. На відміну від українського -- який 30 років важко працював, щоб накопичити 10-14 млн. грн. капіталу.
1 Може варто надавати по голові придурку який не вміє правильно нік писати? 2 Американському будівельнику навіть не наснилось , що можна збільшити свій капітал за 30 років до розміру в 50-70 середньостатистичних річних зарплат по країні.
Я ж тобі пояснював Навіть такий примітив як ти - і то за 30 років збільшив вартість свого капіталу(квартири) у фантиках США разів в 10.... В США таке не проходить , бо там насичення і по США ходить приказка Знав би чого нема в Америці - став би мільйонером...
Для України таких сакральних знань - не потрібно. Тут за що не візьмись а за 30 років отримаєш капітал в 10 річних середньостатистичних зарплат по Україні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 11 січ, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.