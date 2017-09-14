detroytred написав:І таких капіталістів занадто стає в ринку. Капітал нікуди прилаштувати в оберт з прибутком.
Сказала людина в якої з капіталу тільки рецепт на ліки і старі шкарпетки..... Я можу виступити агентом по вкладенню ТВОГО капіталу під двократне забезпечення... Тобто я в заставу 2 млн грн - ти мені 1 млн грн під 15% річних ( або 25000 доларів під 6% річних) - піде? До речі в США максимальні ставки під однократну заставу будуть 1-3%....
То як даєш свіій капітал- бо ти настільки примітив що не знаєш куди його приткнути Чи заткнешся з тезою - СЬОГОДНІ капітал в Україні не має застосування.
Я ж кажу, що в тебе розуму не вистачає навіть після багатократних пояснень зрозуміти, що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи. Для однієї особи є хоч Кіосакі, хоч твої поради зза прилавку. А для вирішення проблем ринку країни, розвитку ринку країни, приросту капіталу ринку країни --- діють інші процеси, інструменти.
Загальне-часне. Сова на глобус. Кіосакі замість Кейнса (Фрідмена, Бальцеровича).
За потреби збільшити свій капітал я звернусь до своїх знайомих. Навіщо мені з тобою ... зв'язуватись?
Вивчай краще абетку.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
І вони виростуть... І помстяться всім, хто писав каку в інетах... І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові. Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
На траві й корі виживали, а на крупі не виживуть? 🤔
Олія -- не варіант, бо нема білків і вуглеводів (потрібні для мозку й гемоглобіну).
А от у перловій все є:
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ На 100 г сухого продукту:
Калорійність 1523,0 kJ/кДж (364,0 kcal/ккал) Жири 1,7 g/г – з яких насичені жирні кислоти 0,4 g/г Вуглеводи 77,9 g/г – з яких цукри 2,1 g/г Білки 8,8 g/г Сіль 0,13 g/г
Але білків малувато... Кличка на крупі не виростити. Але маленьких вбивчих істот, от-як кеендеерці -- легко. І як з тою чумою воювати? Якщо її багато як сарани. А ще може й навчиться ховатись від дронів. І грошей не потребує...
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 11 січ, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:........... а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає
Отвлечёмся от "особистих накидів".
Что касается переговоров. При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон. Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.
Но ладно, оставим на время в стороне переговоры. Что делать? Продолжать воевать? С надеждой на что? Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку? Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку? Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится? Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91? Ваш вариант?
Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"? Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".
треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.
по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.
чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.
пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .