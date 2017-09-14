Додано: Суб 11 січ, 2025 20:40

ЛАД написав: Shaman написав: ...........

а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає ...........а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає Отвлечёмся от "особистих накидів".



Что касается переговоров.

При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.

Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.



Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.

Что делать?

Продолжать воевать? С надеждой на что?

Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?

Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?

Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?

Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?

Ваш вариант?



Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?

Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию". Отвлечёмся от "особистих накидів".Что касается переговоров.При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.Что делать?Продолжать воевать? С надеждой на что?Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?Ваш вариант?Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".

треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв