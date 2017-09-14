RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11839118401184111842>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 20:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає 8)
Отвлечёмся от "особистих накидів".

Что касается переговоров.
При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.
Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.

Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.
Что делать?
Продолжать воевать? С надеждой на что?
Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?
Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?
Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?
Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?
Ваш вариант?

Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?
Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".

треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.

по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.

чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.

пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...

я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 20:57

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає 8)
Отвлечёмся от "особистих накидів".

Что касается переговоров.
При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.
Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.

Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.
Что делать?
Продолжать воевать? С надеждой на что?
Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?
Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?
Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?
Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?
Ваш вариант?

Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?
Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".

треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.

по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.

чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.

пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...

я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .


За чий рахунок банкет?
Бандерлога не влаштовує...

Йде час.
То як інших замість Бандерлога, Успіха? По сталінські?
Тим паче на фоні росту СЗЧ та інших проблем на фронті.

Де реформи про які каже Білецький?

Тобто справа: або реформи чи по сталінські (результат за будь-яку ціну), або якось пробувати не здатися, а хоч якось домовитись через перемовини.
Ніж, нічого не змінюючи, чекати, що ворог гепнеться раніше.
І піррова перемога не лихо.

Якщо по сталінські .... то навіщо тоді було від совдепу входити?
Якщо не по сталінські, то озвучте інструменти і головне де їх реалізація? Хоча б започаткування.

І... якщо перемовини, то вимагати їх треба від партнерів. Від партнерів. Аби вони підтримали Україну на перемовинах! Зменшили оті хатєлки рфії.
А не тупо відморозились і типу домовляйтесь з рфією самі.
detroytred
 
Повідомлень: 31710
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:33

  tester7336 написав:
  stm написав:Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))


что забавно - но в обратной ситуации ваша подруга рассказывала бы что потратила лучшие годы на мужа и половина квартиры ее? :lol:

Зачем обратная ситуация, моя вторая подруга за бесплатно предложила ей юр.услуги на тему "как она хочет оставить бывшего даже без трусов или зачем ей грязное бельё, пусть остаётся" ) говорю ж эволюция ) разошлись полюбовно, детей не делили. Хотя моё мнение, что жизнь ещё может принести неприятные сюрпризы в будущем не им, надо не только фамилию менять, но и юридические особенности закончить с разрывом, но у меня низкий EQ, не забываем )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:34

Shaman Я підтримував цю ж позицію поки Трамп не виграв вибори. Зараз взагалі дивлячись на те, що він чудить, надії мінімальні тільки на те, що хуйло його особисто образить.
От Байден після виборів почав серйозно працювати на нашу перемогу, але, нажаль, запізно. Якщо б він так з самого початку робив, то вже б пили каву в Ялті
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 січ, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4649
З нами з: 29.07.22
Подякував: 773 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:36

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:

нічого проти не маємо - просто сексисти зайвий раз показують свій печерний рівень розвитку. й те, що серед сучасних жінок перспектив в них немає. хіба що серед ККК.

це хто тобі таке сказав? )
Дівчата років з 14 до 20 взагалі вибирають саму печерну особь. :lol:
В сексістів дивним чином повно дітей :lol:

Ага, дітей повно, які такого сексіста зневажають
Він потім жаліється, що патриарха родини з нього не вийшло
:lol:
зневажають чи шанують чи в очі не бачили і шанують батька який виростив) для еволюції це значення не має).
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  Faceless написав:
Bobua написав:[quote="5809733:Hotab"]flyman


uote]
які там перемоги на демографічному фронті?
[/quot


У філіпінки 12 дітей, і всі записані (будуть) на Флаймана. (а шо, Кімберлі Муха - звучить!!) Експеримент з виживання в14-ох на 100 доларів починається!! :D


uote]
що жінки скоро будуть обирати для стосунків роботів замість чоловіків. Еволюція, нє? :wink: )))
[/quot


Він навіть 140 доларів не дасть . Флайман краще




перлова крупа:
12.48грв/кг https://prom.ua/ua/p1632038834-krupa-pe ... erEALw_wcB
1кг=3640ккал
4200грв=336кг=1,225,000ккал
612 діб одному.
майже 44 доби для 14х.

І вони виростуть...
І помстяться всім, хто писав каку в інетах...
І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?

А от вони будуть готові.
Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...


Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе


На траві й корі виживали, а на крупі не виживуть?

Олія -- не варіант, бо нема білків і вуглеводів (потрібні для мозку й гемоглобіну).

А от у перловій все є:
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ
На 100 г сухого продукту:

Калорійність 1523,0 kJ/кДж (364,0 kcal/ккал)
Жири 1,7 g/г – з яких насичені жирні кислоти 0,4 g/г
Вуглеводи 77,9 g/г – з яких цукри 2,1 g/г
Білки 8,8 g/г
Сіль 0,13 g/г


Але білків малувато...
Кличка на крупі не виростити.
Але маленьких вбивчих істот, от-як кеендеерці -- легко.
І як з тою чумою воювати? Якщо її багато як сарани. А ще може й навчиться ховатись від дронів. І грошей не потребує...[/quote]
На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35910
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8116 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:46

  барабашов написав:Нашего светоча все слыхали?
https://t.me/kindzadza_ua/13102

Підтримую
UA
 
Повідомлень: 9298
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2310 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:56

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))


что забавно - но в обратной ситуации ваша подруга рассказывала бы что потратила лучшие годы на мужа и половина квартиры ее? :lol:

Зачем обратная ситуация, моя вторая подруга за бесплатно предложила ей юр.услуги на тему "как она хочет оставить бывшего даже без трусов или зачем ей грязное бельё, пусть остаётся" ) говорю ж эволюция ) разошлись полюбовно, детей не делили. Хотя моё мнение, что жизнь ещё может принести неприятные сюрпризы в будущем не им, надо не только фамилию менять, но и юридические особенности закончить с разрывом, но у меня низкий EQ, не забываем )
чесно кажучи не вловив в чому мораль сієї повчальної історії?
Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:01

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.

Ой, ну ладно, не отталкивай так жестко, если тебя наконец хотят. Скажи уже как есть:
«каждая женщина мечтает о нежном и ласковом любовнике. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»
Hotab
 
Повідомлень: 14049
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:01

  stm написав:но у меня низкий EQ, не забываем )
я уже сомневаюсь после ваших рассказах о подругах. люди с высоким EQ обожают рассказывать любые небылицы, пусть и глупые, главное чтобы удерживать внимание. вот пример

высокий EQ хорош для обладателя, как отличный антидепресант, но для окружающих это иногда проблема.
  Hotab написав:. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»
то есть к кампусу и личная жизнь сложилась? респектище тебе размером со слона.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11839118401184111842>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80851
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.