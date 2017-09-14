Shaman написав:........... а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає
Отвлечёмся от "особистих накидів".
Что касается переговоров. При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон. Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.
Но ладно, оставим на время в стороне переговоры. Что делать? Продолжать воевать? С надеждой на что? Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку? Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку? Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится? Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91? Ваш вариант?
Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"? Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".
треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.
по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.
чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.
пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Shaman написав:........... а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає
Отвлечёмся от "особистих накидів".
Что касается переговоров. При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон. Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.
Но ладно, оставим на время в стороне переговоры. Что делать? Продолжать воевать? С надеждой на что? Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку? Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку? Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится? Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91? Ваш вариант?
Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"? Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".
треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.
по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.
чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.
пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
За чий рахунок банкет? Бандерлога не влаштовує...
Йде час. То як інших замість Бандерлога, Успіха? По сталінські? Тим паче на фоні росту СЗЧ та інших проблем на фронті.
Де реформи про які каже Білецький?
Тобто справа: або реформи чи по сталінські (результат за будь-яку ціну), або якось пробувати не здатися, а хоч якось домовитись через перемовини. Ніж, нічого не змінюючи, чекати, що ворог гепнеться раніше. І піррова перемога не лихо.
Якщо по сталінські .... то навіщо тоді було від совдепу входити? Якщо не по сталінські, то озвучте інструменти і головне де їх реалізація? Хоча б започаткування.
І... якщо перемовини, то вимагати їх треба від партнерів. Від партнерів. Аби вони підтримали Україну на перемовинах! Зменшили оті хатєлки рфії. А не тупо відморозились і типу домовляйтесь з рфією самі.
stm написав:Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
что забавно - но в обратной ситуации ваша подруга рассказывала бы что потратила лучшие годы на мужа и половина квартиры ее?
Зачем обратная ситуация, моя вторая подруга за бесплатно предложила ей юр.услуги на тему "как она хочет оставить бывшего даже без трусов или зачем ей грязное бельё, пусть остаётся" ) говорю ж эволюция ) разошлись полюбовно, детей не делили. Хотя моё мнение, что жизнь ещё может принести неприятные сюрпризы в будущем не им, надо не только фамилию менять, но и юридические особенности закончить с разрывом, но у меня низкий EQ, не забываем )
Shaman Я підтримував цю ж позицію поки Трамп не виграв вибори. Зараз взагалі дивлячись на те, що він чудить, надії мінімальні тільки на те, що хуйло його особисто образить. От Байден після виборів почав серйозно працювати на нашу перемогу, але, нажаль, запізно. Якщо б він так з самого початку робив, то вже б пили каву в Ялті
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 січ, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
І вони виростуть... І помстяться всім, хто писав каку в інетах... І хто їх зупинить? Якщо вже нині нема кому піти на нуль?
А от вони будуть готові. Навіть вимазюкатись грязюкою -- і фіг їх побачите в свої дрони... Он навіть Хижак не побачив Шварцнегера...
Людина не харчується калоріями, інакше можна було б склянку олії випити в день і норм. На самій каші не виживе
На траві й корі виживали, а на крупі не виживуть?
Олія -- не варіант, бо нема білків і вуглеводів (потрібні для мозку й гемоглобіну).
А от у перловій все є:
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ На 100 г сухого продукту:
Калорійність 1523,0 kJ/кДж (364,0 kcal/ккал) Жири 1,7 g/г – з яких насичені жирні кислоти 0,4 g/г Вуглеводи 77,9 g/г – з яких цукри 2,1 g/г Білки 8,8 g/г Сіль 0,13 g/г
Але білків малувато... Кличка на крупі не виростити. Але маленьких вбивчих істот, от-як кеендеерці -- легко. І як з тою чумою воювати? Якщо її багато як сарани. А ще може й навчиться ховатись від дронів. І грошей не потребує...[/quote] На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне
stm написав:Впервые на сложную ситуацию моей подруги в плане развода я сказала "это твой дом, а он пускай уё к маме". И тут же подумала "да, времена выражения "уё к маме" стали совсем другими" )))
что забавно - но в обратной ситуации ваша подруга рассказывала бы что потратила лучшие годы на мужа и половина квартиры ее?
Зачем обратная ситуация, моя вторая подруга за бесплатно предложила ей юр.услуги на тему "как она хочет оставить бывшего даже без трусов или зачем ей грязное бельё, пусть остаётся" ) говорю ж эволюция ) разошлись полюбовно, детей не делили. Хотя моё мнение, что жизнь ещё может принести неприятные сюрпризы в будущем не им, надо не только фамилию менять, но и юридические особенности закончить с разрывом, но у меня низкий EQ, не забываем )
чесно кажучи не вловив в чому мораль сієї повчальної історії? Поправте якщо я щось упустив. Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив
stm написав:Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.
Ой, ну ладно, не отталкивай так жестко, если тебя наконец хотят. Скажи уже как есть: «каждая женщина мечтает о нежном и ласковом любовнике. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»