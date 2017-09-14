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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 січ, 2025 22:08
Banderlog написав:
Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив
все як в стаї макак: груповий консенсус, за вожаком не пішли, він піджав хвоста і рєтіровался, всьо культурнєнько без крові та царапатєльно-кусатєльнтх ранєній несовмєстімих с жизнью
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 22:09
flyman
хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
А ти скільки дітей виростив, збирач чужих бананів? 😅
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