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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11839118401184111842

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 105
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
10
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:08

  Banderlog написав:Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив :lol:

все як в стаї макак: груповий консенсус, за вожаком не пішли, він піджав хвоста і рєтіровался, всьо культурнєнько без крові та царапатєльно-кусатєльнтх ранєній несовмєстімих с жизнью
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:09

flyman


хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого


А ти скільки дітей виростив, збирач чужих бананів? 😅
Hotab
 
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