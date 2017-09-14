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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118401184111842118431184411845>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:08

  Banderlog написав:Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив :lol:

все як в стаї макак: груповий консенсус, за вожаком не пішли, він піджав хвоста і рєтіровался, всьо культурнєнько без крові та царапатєльно-кусатєльнтх ранєній несовмєстімих с жизнью
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:09

flyman


хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого


А ти скільки дітей виростив, збирач чужих бананів? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:21

  Banderlog написав: чесно кажучи не вловив в чому мораль сієї повчальної історії?
Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив :lol:

История такая, что если что-то смущает изначально, оно никуда не денется. ) вы своих девчонок считаете приплодом?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:29

  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


как по мне - так у всех разная биохимия организма.
есть те кто спокойно переносят минимум мяса. есть те кому нужно постоянно.
так вот в этом плане ИМХО украинцы прошли принудительную селекцию в 33 году.
выжили те кто был меньше зависим от мяса. их потомки думаю так же имеют меньшую зависимость от мяса.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 11 січ, 2025 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:31

  Banderlog написав: і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив :lol:


ну я еще в добавок говорил о том что если бы его была хата - то его бы еще и с хаты выкинули со словами что на него потратили лучшие годы потому он должен как земля колхозу. так что пусть будет доволен что хата была не его :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:32

Wirująświatła

то есть к кампусу

То есть не обрезай цитаты. А объясняй правду, почему тебя женщинам не надо трогать))

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.

Ой, ну ладно, не отталкивай так жестко, если тебя наконец хотят. Скажи уже как есть:
«каждая женщина мечтает о нежном и ласковом любовнике. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:38

  Hotab написав:почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много, а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:38

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?

Ты плохо читаешь, выборочно. Потому приходится
30 раз


Считаешь тоже плохо)

муха покусал

Муха кусает только на спас. В остальное время сосет 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 січ, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:40

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?

Ты плохо читаешь, выборочно. Потому приходится
30 раз


Считаешь тоже плохо)

это ты плохо читаешь, ранее мной говорилось я пишу что хочу я, а не то что хочешь ты)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 22:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:41

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає 8)
Отвлечёмся от "особистих накидів".

Что касается переговоров.
При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.
Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.

Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.
Что делать?
Продолжать воевать? С надеждой на что?
Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?
Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?
Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?
Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?
Ваш вариант?

Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?
Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".

треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.

по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.
В 2022 мы отказались.
Да и сегодня не стремимся. Больше нас склоняют к переговорам Трамп и другие. А Раша сегодня при успехах на фронте, понятно, не хочет - "покращує позиції перед перемовинами".

чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.
"без надії" я не писал.
Я спрашивал - на что надежда? Вы так и не ответили.
На удачу? На "чёрного лебедя"?
Что "Раша всесильна" я тоже не писал. То, что она сильнее нас, не вызывает сомнения ни у одного трезвого человека.
На основе чего вы уверены, что "ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення"?
И я не "лякаю раніше часу". Я уже писал - у меня нет информации Генштаба или президента и я не могу судить о положении на фронте. Но сегодня достаточно часто звучат слова о низкой укомплектованности войск личным составом, об усталости людей, воюющих год-два-три, о том, что мобилизация идёт плохо (и очень плохо). Наконец, часто говорится об ускорении темпов наступления и даже об угрозе прорыва фронта.
Чему из этого вы не верите и на основании чего?

пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...
Не только ""гуп" десь", но и погибшие, раненые, калеки.
Но, согласен, "до апокаліпсисів" далеко. Благодаря помощи "партнёров". Если вдруг по каким-то причинам она даже не прекратится, а только заметно сократится, то "апокаліпсіс" наступит достаточно быстро.
А вот чем "змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче"? Вы знаете какуб-то тайну и молчите? Или опять просто вера?

В итоге вы не ответили ни на один из вопросов, который я задал в своём посте.
Оставили только веру. Но вы знаете, вера хороша, когда для неё есть хоть какие-то основания.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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