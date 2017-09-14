|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:08
Banderlog написав:
Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив
все як в стаї макак: груповий консенсус, за вожаком не пішли, він піджав хвоста і рєтіровался, всьо культурнєнько без крові та царапатєльно-кусатєльнтх ранєній несовмєстімих с жизнью
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 січ, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37862
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2801 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:09
flyman
хотаб мужчин міряє окулярами флер, тому в нього виходить, що діти - це дорого
А ти скільки дітей виростив, збирач чужих бананів? 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14053
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:21
Banderlog написав:
чесно кажучи не вловив в чому мораль сієї повчальної історії?
Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив
История такая, что если что-то смущает изначально, оно никуда не денется. ) вы своих девчонок считаете приплодом?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5404
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:29
Faceless написав:
На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне
как по мне - так у всех разная биохимия организма.
есть те кто спокойно переносят минимум мяса. есть те кому нужно постоянно.
так вот в этом плане ИМХО украинцы прошли принудительную селекцию в 33 году.
выжили те кто был меньше зависим от мяса. их потомки думаю так же имеют меньшую зависимость от мяса.
Востаннє редагувалось tester7336
в Суб 11 січ, 2025 22:35, всього редагувалось 1 раз.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:32
Wirująświatła
то есть к кампусу
То есть не обрезай цитаты. А объясняй правду, почему тебя женщинам не надо трогать))
Wirująświatła написав: stm написав:
Давайте разберемся с вашей соседкой, которая знает вас больше, чем любой человек на форуме...
не надо пытаться у более успешных самок отбивать мужчин. Сами ищите. Вы там кажется хотабом восхищались? Он теперь при квартире в кампусе, завидный муж.
Ой, ну ладно, не отталкивай так жестко, если тебя наконец хотят. Скажи уже как есть:
«каждая женщина мечтает о нежном и ласковом любовнике. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14053
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:38
Hotab написав:
почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много, а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27114
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:38
Wirująświatła написав: Hotab написав:
почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?
Ты плохо читаешь, выборочно. Потому приходится
30 раз
Считаешь тоже плохо)
муха покусал
Муха кусает только на спас. В остальное время сосет 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 січ, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14053
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:40
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?
Ты плохо читаешь, выборочно. Потому приходится
30 раз
Считаешь тоже плохо)
это ты плохо читаешь, ранее мной говорилось я пишу что хочу я, а не то что хочешь ты)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 11 січ, 2025 22:46, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27114
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 22:41
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а оці особисті накиди засвідчують, що інших аргументів немає
Отвлечёмся от "особистих накидів".
Что касается переговоров.
При подписании любого контракта идёт согласование позиций сторон и окончательный вариант порой заметно отличается от начальных "хотелок" сторон. Невозможно заранее знать, до чего удастся договориться. Или, возможно, не удастся в случае неприемлимости условий для одной или обеих сторон.
Для этого и нужны переговоры. Порой достаточно тяжёлые и длительные.
Но ладно, оставим на время в стороне переговоры.
Что делать?
Продолжать воевать? С надеждой на что?
Что РФ "виснажеться" раньше, чем наши "партнёры" решат, что они добились достаточного её ослабления (или по другим причинам) и прекратят/сильно сократят поддержку?
Или что они "вдруг" после 3 лет войны "осознают свои ошибки" и резко усилят поддержку?
Или, опять же "вдруг", в России начнётся смута и она развалится?
Или "вдруг" все "ухилянты" станут "пламенными патриотами" и будут ложиться грудью на амбразуры ради победы и границ91?
Ваш вариант?
Или без всяких надежд, просто "до последней вербы"?
Зато "прославимся в веках" и о героической борьбе Украины будут слагать баллады и легенды? А какой-нибудь Гесиод напишет новую "Теогонию".
треба ще детальніше розписувати, що малось на увазі.
по-перше про перемовини я розписав, чому не можна казати, що Україна відмовилась - ще не було цих перемовин, ще Раша вважає, що зможе дотиснути. й саме Раша не хоче перемовин - це перше.
В 2022 мы отказались.
Да и сегодня не стремимся. Больше нас склоняют к переговорам Трамп и другие. А Раша сегодня при успехах на фронте, понятно, не хочет - "покращує позиції перед перемовинами".
чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.
"без надії" я не писал.
Я спрашивал - на что надежда? Вы так и не ответили.
На удачу? На "чёрного лебедя"?
Что "Раша всесильна" я тоже не писал. То, что она сильнее нас, не вызывает сомнения ни у одного трезвого человека.
На основе чего вы уверены, что "ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення"?
И я не "лякаю раніше часу". Я уже писал - у меня нет информации Генштаба или президента и я не могу судить о положении на фронте. Но сегодня достаточно часто звучат слова о низкой укомплектованности войск личным составом, об усталости людей, воюющих год-два-три, о том, что мобилизация идёт плохо (и очень плохо). Наконец, часто говорится об ускорении темпов наступления и даже об угрозе прорыва фронта.
Чему из этого вы не верите и на основании чего?
пенсії платять? карток на їжу немає? про війну нагадує лише інколи "гуп" десь? нам ще далеко до всіх цих апокаліпсисів, як тут жахають. а змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче...
Не только ""гуп" десь", но и погибшие, раненые, калеки.
Но, согласен, "до апокаліпсисів" далеко. Благодаря помощи "партнёров". Если вдруг по каким-то причинам она даже не прекратится, а только заметно сократится, то "апокаліпсіс" наступит достаточно быстро.
А вот чем "змусити Рашу на припинення бойових дій - набагато ближче"? Вы знаете какуб-то тайну и молчите? Или опять просто вера?
В итоге вы не ответили ни на один из вопросов, который я задал в своём посте.
Оставили только веру. Но вы знаете, вера хороша, когда для неё есть хоть какие-то основания.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 11 січ, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32417
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|80855
|
|
|1493
|254612
|
|
|6076
|898423
|
|