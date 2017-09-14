Додано: Суб 11 січ, 2025 23:10

detroytred написав: що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи. що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.

Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість?1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни.2 Капіталізація країни складається з суми капіталів країни.3 Якщо той хто займається бізнесом каже що внутрішнього капіталу в країні не вистарчаєа той хто читав сміта/коосакі каже що капіталу валом - треба подивитись на процентні ставки під які в країні позичається капітал і порівняти ці ставки з країнами де точно відомо щоа - капіталу не вистарчаєб - капітал надлишковий.В США , Швеції - ставки до 3%ВШвейцарії, Японії - від мінус 1%.... - це країни з надлишковим власним капіталомВ Україні ставки в доларі - від 10% ( і ще пошукати) - це говорить що в країні МАЛО власного капіталу і він БУДЕ нарощуватись.Якщо в країні є напів-голодні ( в порівнянні з розвинутими країнами ) тобто є потреба в розвитку таких простих речей як розширення випуску харчових продуктів , заміна продуктів нижчої переробки(мучні/зернові) на продукти більш високого ступеня переробки(мясо/риба/яйця/молока - отримання яких йде через споживання тваринами зернових) , а також мала кількість м2 житла - це говорить про те що недорозвинуті примітивні(з точки зору розвинутих країн) галузі , а тому зовнішні капітали масово не будуть вкладатись в ринок який не пройшов період первинного збільшення....ТомуНаші перспективи - в наших рукахІ тільки від простої людини залежить швидкість розвиткуЯк тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни.Тепер по виїхавшихЛюдський вік короткий, тому якщо людина бачить що вже сьогодні вона може емігрувати в ринок з вищим рівнем життя - то важко цьому противитисьМи не диктатори , які пропонували будувати майбутнє нищачи мільйони своїх громадян.. і так і не збудувавши це майбутнє.І даліТі хто виїзжають роблячи краще для себе - роблять краще для тих хто залишився, бо для останніх зменшується конкуренція і збільшуються перспективи, адже сьогодні 40 млн осіб будуть ділити ресурси України ( банально кожен в середньому буде володіти 1/40млн частки..А якщо залишиться 30 чи навіть 20 млн... То в абсолютному виразі - частка зросте.Для порівнянняПодивіться як розподілена власність Аляски...Колись малозаселену Аляску ( Австралію) поділи між першопрохідцями.. і тепер їх нащадки володіють більшою половиною територій цих країн.