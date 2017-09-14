Banderlog написав: чесно кажучи не вловив в чому мораль сієї повчальної історії? Поправте якщо я щось упустив. Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив
История такая, что если что-то смущает изначально, оно никуда не денется. ) вы своих девчонок считаете приплодом?
але щось кудись ділось що компенсувало те що одразу смущало? А при чім тут я з моїми нащадками? Це про Вашу історію... думаю що воно жорстко. Батьківські інстинкти воно не материнські но всеодно присутні. Чесно кажучи я, сексіст і хотів б сина щоб передати нажитий опит і ... недокінчені гештальти) а з дочками доведеться самому заносить за собою хвости. І шо не характерно для мене, плану воспітанія нема. Оддам на плавання, на дзюдо, на бальні танці і навчу потрошити і преробляти свиней. По моєму це залог успєха для жінки. ) Чи треба ще післати вчитись на юріста?
detroytred написав:Естественно: даже пред-пред-последняя копейка хорошо труханет экономику. Т.е. это политическая смерть для текущей партии. При этом: воевать, если и придется -- будет _сначала_ Польша. Т.е. будет время на подготовку/консолидацию всей Европы. Про Таурусы ниже уже написал: их мало. И что делать когда они закончатся -- не понятно. И что после них не понадобится тот же самый "план Б" -- вот совсем не факт.
Імхо. Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.
Якщо їм по х уй учьора шо наразі в Україні то завтра буряти будуть у Берліні
detroytred написав:що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.
Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість? 1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни. 2 Капіталізація країни складається з суми капіталів країни. 3 Якщо той хто займається бізнесом каже що внутрішнього капіталу в країні не вистарчає а той хто читав сміта/коосакі каже що капіталу валом - треба подивитись на процентні ставки під які в країні позичається капітал і порівняти ці ставки з країнами де точно відомо що а - капіталу не вистарчає б - капітал надлишковий.
В США , Швеції - ставки до 3% ВШвейцарії, Японії - від мінус 1%.... - це країни з надлишковим власним капіталом В Україні ставки в доларі - від 10% ( і ще пошукати) - це говорить що в країні МАЛО власного капіталу і він БУДЕ нарощуватись.
Якщо в країні є напів-голодні ( в порівнянні з розвинутими країнами ) тобто є потреба в розвитку таких простих речей як розширення випуску харчових продуктів , заміна продуктів нижчої переробки(мучні/зернові) на продукти більш високого ступеня переробки(мясо/риба/яйця/молока - отримання яких йде через споживання тваринами зернових) , а також мала кількість м2 житла - це говорить про те що недорозвинуті примітивні(з точки зору розвинутих країн) галузі , а тому зовнішні капітали масово не будуть вкладатись в ринок який не пройшов період первинного збільшення.... Тому Наші перспективи - в наших руках І тільки від простої людини залежить швидкість розвитку Як тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни.
Тепер по виїхавших Людський вік короткий, тому якщо людина бачить що вже сьогодні вона може емігрувати в ринок з вищим рівнем життя - то важко цьому противитись Ми не диктатори , які пропонували будувати майбутнє нищачи мільйони своїх громадян.. і так і не збудувавши це майбутнє.
І далі Ті хто виїзжають роблячи краще для себе - роблять краще для тих хто залишився, бо для останніх зменшується конкуренція і збільшуються перспективи, адже сьогодні 40 млн осіб будуть ділити ресурси України ( банально кожен в середньому буде володіти 1/40млн частки.. А якщо залишиться 30 чи навіть 20 млн... То в абсолютному виразі - частка зросте. Для порівняння Подивіться як розподілена власність Аляски... Колись малозаселену Аляску ( Австралію) поділи між першопрохідцями.. і тепер їх нащадки володіють більшою половиною територій цих країн.