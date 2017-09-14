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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1184111842118431184411845>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:42

  барабашов написав:Нашего светоча все слыхали?
https://t.me/kindzadza_ua/13102



В України таких людей треба забрать.
Тоді б в Україні була б перспектива.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:почему тебя женщинам не надо трогать))
птамуша желающих много, а куй не резиновый. Тебя муха покусал одно и то же цитировать по 30 раз?

шарікопес
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:51

Wirująświatła
ранее мной говорилось я пишу что хочу я, а не то что хочешь ты)


Это к чему?
Где ты увидел претензию, «что тебе писать или не писать», или «что я хочу читать»??

Просто ты решил втянуть меня в ваш спор (или диалог) , тебе удалось. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:53

  Hotab написав:Просто ты решил втянуть меня в ваш спор (или диалог) , тебе удалось.
я теперь горжусь не только тобой но и собой )
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:58

  stm написав:
  Banderlog написав: чесно кажучи не вловив в чому мораль сієї повчальної історії?
Поправте якщо я щось упустив.
Ваша знайома шанувала чоловіка долгії годи за те що він в штанях, но з часом страсть угасла, через бит
і вона викинула його таки не з голой сракой а в ще прілічних носібєльних трусах і з зубною щоткою на теплотрасу. Рішення прийнято колегіально на нараді подруг. Самець не упорствував і приплод оставив :lol:

История такая, что если что-то смущает изначально, оно никуда не денется. ) вы своих девчонок считаете приплодом?
але щось кудись ділось що компенсувало те що одразу смущало?
А при чім тут я з моїми нащадками? Це про Вашу історію... думаю що воно жорстко. Батьківські інстинкти воно не материнські но всеодно присутні.
Чесно кажучи я, сексіст і хотів б сина щоб передати нажитий опит і ... недокінчені гештальти)
а з дочками доведеться самому заносить за собою хвости.
І шо не характерно для мене, плану воспітанія нема.
Оддам на плавання, на дзюдо, на бальні танці і навчу потрошити і преробляти свиней.
По моєму це залог успєха для жінки. )
Чи треба ще післати вчитись на юріста?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:05

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Естественно: даже пред-пред-последняя копейка хорошо труханет экономику. Т.е. это политическая смерть для текущей партии.
При этом: воевать, если и придется -- будет _сначала_ Польша. Т.е. будет время на подготовку/консолидацию всей Европы.
Про Таурусы ниже уже написал: их мало. И что делать когда они закончатся -- не понятно. И что после них не понадобится тот же самый "план Б" -- вот совсем не факт.

Імхо.
Якщо рфія пройде Україну, якій Німеччина та Ко допомагають до останньої копійчини та патрону, то ніяке оте німецьке військо та консолідація не врятує Європу.

Якщо їм по х уй учьора шо наразі в Україні то завтра буряти будуть у Берліні
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:05

  Banderlog написав:І шо не характерно для мене, плану воспітанія нема.
план воспитания? вы ж не собаку дрессируете, его и не должно быть. У ребенка есть глаза и уши. То что он видит/слышит и есть воспитание. Причем не только от родителей.
  Banderlog написав:По моєму це залог успєха для жінки. )
имхо, удачно выйти замуж и не развестись в первые 10 лет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:09

Соскін: СЗЧ - Модель ртутних кульок

Соскін: СЗЧ - Модель ртутних кульок.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:09

  Hotab написав:«каждая женщина мечтает о нежном и ласковом любовнике. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»

Ты прям пидаровед.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.
Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість?
1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни.
2 Капіталізація країни складається з суми капіталів країни.
3 Якщо той хто займається бізнесом каже що внутрішнього капіталу в країні не вистарчає
а той хто читав сміта/коосакі каже що капіталу валом - треба подивитись на процентні ставки під які в країні позичається капітал і порівняти ці ставки з країнами де точно відомо що
а - капіталу не вистарчає
б - капітал надлишковий.

В США , Швеції - ставки до 3%
ВШвейцарії, Японії - від мінус 1%.... - це країни з надлишковим власним капіталом
В Україні ставки в доларі - від 10% ( і ще пошукати) - це говорить що в країні МАЛО власного капіталу і він БУДЕ нарощуватись.

Якщо в країні є напів-голодні ( в порівнянні з розвинутими країнами ) тобто є потреба в розвитку таких простих речей як розширення випуску харчових продуктів , заміна продуктів нижчої переробки(мучні/зернові) на продукти більш високого ступеня переробки(мясо/риба/яйця/молока - отримання яких йде через споживання тваринами зернових) , а також мала кількість м2 житла - це говорить про те що недорозвинуті примітивні(з точки зору розвинутих країн) галузі , а тому зовнішні капітали масово не будуть вкладатись в ринок який не пройшов період первинного збільшення....
Тому
Наші перспективи - в наших руках
І тільки від простої людини залежить швидкість розвитку
Як тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни.

Тепер по виїхавших
Людський вік короткий, тому якщо людина бачить що вже сьогодні вона може емігрувати в ринок з вищим рівнем життя - то важко цьому противитись
Ми не диктатори , які пропонували будувати майбутнє нищачи мільйони своїх громадян.. і так і не збудувавши це майбутнє.

І далі
Ті хто виїзжають роблячи краще для себе - роблять краще для тих хто залишився, бо для останніх зменшується конкуренція і збільшуються перспективи, адже сьогодні 40 млн осіб будуть ділити ресурси України ( банально кожен в середньому буде володіти 1/40млн частки..
А якщо залишиться 30 чи навіть 20 млн... То в абсолютному виразі - частка зросте.
Для порівняння
Подивіться як розподілена власність Аляски...
Колись малозаселену Аляску ( Австралію) поділи між першопрохідцями.. і тепер їх нащадки володіють більшою половиною територій цих країн.
budivelnik
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