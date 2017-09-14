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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11842118431184411845>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:11

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Легко: это называется "план Б"/управление рисками.

Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?

Це дебілізм якийсь-то.
А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.

Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни?
Остаться с голым задом?
При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции.
Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.

Именно , им по ху й , за погибших людей им ракет жалко...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:16

  Vadim_ написав:Якщо їм по х уй учьора шо наразі в Україні то завтра буряти будуть у Берліні

Авиация НАТО уничтожит всё на подходах к границам.
Нас вооружают согласно их видению хода этой войны, а не имея цель победить рф.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:16

  UA написав:
  Hotab написав:«каждая женщина мечтает о нежном и ласковом любовнике. Но дело в том, что у нежных и ласковых мужчин уже есть любовники»

Ты прям пидаровед.


Да, насквозь таких как ты вижу
Тебя жена, как доцент по отношению к более туповатому, стропонит? Вижу , что да.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:18

  UA написав:Авиация НАТО уничтожит всё на подходах к границам.
байрактары с ф16 уже всех уничтожили. кроме высокоточных ракет все остальное оружие или детские игрушки или металлолом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 11 січ, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:20

  Banderlog написав: але щось кудись ділось що компенсувало те що одразу смущало?
А при чім тут я з моїми нащадками? Це про Вашу історію... думаю що воно жорстко. Батьківські інстинкти воно не материнські но всеодно присутні.
Чесно кажучи я, сексіст і хотів б сина щоб передати нажитий опит і ... недокінчені гештальти)
а з дочками доведеться самому заносить за собою хвости.
І шо не характерно для мене, плану воспітанія нема.
Оддам на плавання, на дзюдо, на бальні танці і навчу потрошити і преробляти свиней.
По моєму це залог успєха для жінки. )
Чи треба ще післати вчитись на юріста?

По поводу хотел сына. Прям боюсь вызвать хейт, но уже много лет как пара может планировать пол ребёнка, ещё не поздно, кстати.
Я не юрист, но профессия не плохая если есть желание )
У подруги у бывшего собственность в наличии. Она в аренде. Просто фраза "уеду к маме" немного видоизменилась гендерно со временем. Только это отличие. Понятие собственность и дом тоже разные. Дом - там где надёжно. Если дома не надёжно - это крайняя степень перед разводом )
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:24

  tester7336 написав:
  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


как по мне - так у всех разная биохимия организма.
есть те кто спокойно переносят минимум мяса. есть те кому нужно постоянно.
так вот в этом плане ИМХО украинцы прошли принудительную селекцию в 33 году.
выжили те кто был меньше зависим от мяса. их потомки думаю так же имеют меньшую зависимость от мяса.

Сложно утверждать , у меня дедушка 1921 и бабушка 1914 ...
про тот голод они совсем не имели желания рассказывать. помню только бабушка говорила что траву ели, а зимой шо? про канибализм не упоминала :(
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 11 січ, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:28

  Banderlog написав:женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.

не совсем. проблемы с поведением которые потом могут привести к делинквентным поступкам (наркота, алкоголь, воровство, бандитизм) больше у мальчиков, а тревожность и депрессия выше у девочек, что тоже может (помимо пресловутой психосоматики) привести к различного рода припадкам. По умственной отсталости примерно одинаково.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:36

  Shaman написав:..............
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .

Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.
1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу.
2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.
3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".
4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.
5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.
6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.
Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.

Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 23:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.
Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість?
1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни.

А макротіло складається з атомів.
От тільки закони-процеси для атомів і макротіла -- абсолютно різні.

До чого тут мало чи багато власного капіталу в ринку? Що ти несеш?
Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости.
А поки (навіть до війни) маємо відток капіталу з ринку. Відток робочої сили з ринку.

Почитай хоча б оцей ширпотреб і знайди там про більше працювати, накопичувати та інші твої відсеб'ятини:
https://epravda.com.ua/columns/2021/01/04/669734/

А як ти хитродупо підмінив заробітчанство на еміграцію...
Заробітчанство тих, хто працював і підприємничав в Україні ...., але потім замість розвитватись-рости вимушений був поїхати на заробітки.
Замість слухати твою казку:
"Наші перспективи - в наших руках
І тільки від простої людини залежить швидкість розвитку
Як тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни."

Бо отакі "сприятливі" для розвитку ринку умови створили регулятори ринку - можновладці.
Почни з абетки.

І подивись, як умови в ринку робили можновладці США і т.д., а також Польщі, азіатських тигрів.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .

Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.
1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу.
2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.
3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".
4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.
5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.
6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.
Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.

Надеюсь, ответил на ваш вопрос.

И еду , жрать было нечего, кроме собратима в окопе
Vadim_
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