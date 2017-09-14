_hunter написав:Легко: это называется "план Б"/управление рисками.
Тобто краще потім воювати самим з рашкованами, ніж зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус, щоб замість них воювали і відстояли Європу українці?
Це дебілізм якийсь-то. А на фоні результатів опитувань німців про їх готовність воювати і овсі - дебілізм в квадраті.
Можно "зараз віддати навіть останню копійчину та Таурус". А если мы проиграем, как предрекали все "эксперты" в первые дни? Остаться с голым задом? При нападении на Европу они могут рассчитывать на поддержку и прямое участие всего НАТО, в т.ч. США. И на ЯО США, Англии, Франции. Ради Украины ни одна страна НАТО рисковать прямым столкновением с РФ и угрозой ядерной войны не готова.
Именно , им по ху й , за погибших людей им ракет жалко...
Banderlog написав: але щось кудись ділось що компенсувало те що одразу смущало? А при чім тут я з моїми нащадками? Це про Вашу історію... думаю що воно жорстко. Батьківські інстинкти воно не материнські но всеодно присутні. Чесно кажучи я, сексіст і хотів б сина щоб передати нажитий опит і ... недокінчені гештальти) а з дочками доведеться самому заносить за собою хвости. І шо не характерно для мене, плану воспітанія нема. Оддам на плавання, на дзюдо, на бальні танці і навчу потрошити і преробляти свиней. По моєму це залог успєха для жінки. ) Чи треба ще післати вчитись на юріста?
По поводу хотел сына. Прям боюсь вызвать хейт, но уже много лет как пара может планировать пол ребёнка, ещё не поздно, кстати. Я не юрист, но профессия не плохая если есть желание ) У подруги у бывшего собственность в наличии. Она в аренде. Просто фраза "уеду к маме" немного видоизменилась гендерно со временем. Только это отличие. Понятие собственность и дом тоже разные. Дом - там где надёжно. Если дома не надёжно - это крайняя степень перед разводом )
Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне
как по мне - так у всех разная биохимия организма. есть те кто спокойно переносят минимум мяса. есть те кому нужно постоянно. так вот в этом плане ИМХО украинцы прошли принудительную селекцию в 33 году. выжили те кто был меньше зависим от мяса. их потомки думаю так же имеют меньшую зависимость от мяса.
Сложно утверждать , у меня дедушка 1921 и бабушка 1914 ... про тот голод они совсем не имели желания рассказывать. помню только бабушка говорила что траву ели, а зимой шо? про канибализм не упоминала
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 11 січ, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.
не совсем. проблемы с поведением которые потом могут привести к делинквентным поступкам (наркота, алкоголь, воровство, бандитизм) больше у мальчиков, а тревожность и депрессия выше у девочек, что тоже может (помимо пресловутой психосоматики) привести к различного рода припадкам. По умственной отсталости примерно одинаково.
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным. 1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу. 2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942. 3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями". 4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию. 5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем. 6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023. Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина. Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 23:42, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.
Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість? 1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни.
А макротіло складається з атомів. От тільки закони-процеси для атомів і макротіла -- абсолютно різні.
До чого тут мало чи багато власного капіталу в ринку? Що ти несеш? Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости. А поки (навіть до війни) маємо відток капіталу з ринку. Відток робочої сили з ринку.
А як ти хитродупо підмінив заробітчанство на еміграцію... Заробітчанство тих, хто працював і підприємничав в Україні ...., але потім замість розвитватись-рости вимушений був поїхати на заробітки. Замість слухати твою казку: "Наші перспективи - в наших руках І тільки від простої людини залежить швидкість розвитку Як тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни."
Бо отакі "сприятливі" для розвитку ринку умови створили регулятори ринку - можновладці. Почни з абетки.
І подивись, як умови в ринку робили можновладці США і т.д., а також Польщі, азіатських тигрів.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным. 1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу. 2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942. 3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями". 4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию. 5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем. 6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023. Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина. Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
И еду , жрать было нечего, кроме собратима в окопе