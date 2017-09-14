Banderlog написав:женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.
не совсем. проблемы с поведением которые потом могут привести к делинквентным поступкам (наркота, алкоголь, воровство, бандитизм) больше у мальчиков, а тревожность и депрессия выше у девочек, что тоже может (помимо пресловутой психосоматики) привести к различного рода припадкам. По умственной отсталости примерно одинаково.
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным. 1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу. 2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942. 3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями". 4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию. 5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем. 6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023. Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина. Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 23:42, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.
Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість? 1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни.
А макротіло складається з атомів. От тільки закони-процеси для атомів і макротіла -- абсолютно різні.
До чого тут мало чи багато власного капіталу в ринку? Що ти несеш? Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости. А поки (навіть до війни) маємо відток капіталу з ринку. Відток робочої сили з ринку.
А як ти хитродупо підмінив заробітчанство на еміграцію... Заробітчанство тих, хто працював і підприємничав в Україні ...., але потім замість розвитватись-рости вимушений був поїхати на заробітки. Замість слухати твою казку: "Наші перспективи - в наших руках І тільки від простої людини залежить швидкість розвитку Як тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни."
Бо отакі "сприятливі" для розвитку ринку умови створили регулятори ринку - можновладці. Почни з абетки.
І подивись, як умови в ринку робили можновладці США і т.д., а також Польщі, азіатських тигрів.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным. 1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу. 2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942. 3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями". 4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию. 5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем. 6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023. Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина. Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
И еду , жрать было нечего, кроме собратима в окопе
Banderlog написав:женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.
не совсем. проблемы с поведением которые потом могут привести к делинквентным поступкам (наркота, алкоголь, воровство, бандитизм) больше у мальчиков, а тревожность и депрессия выше у девочек, что тоже может (помимо пресловутой психосоматики) привести к различного рода припадкам. По умственной отсталости примерно одинаково.
Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!! Лучше согласитесь с Бандерлогом что ККК - единственная вера правильных людей )))
stm написав:Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!!
включите IQ, по отношению к общей популяции % нарушений каждого вида будет меньше, но их соотношение между м/ж не изменится. Обследовать миллиард детей, чтобы получить те же самые пропорции? Очень умно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости.
Ти розумієш що КАПІТАЛ зовнішній - виводить більше ніж заводить Тому твоє легке подрочування на доброго дядю(хоч серед наших можновладців хоч з за кордону) - по факту це бажання щоб тобі пяту точку на вуха натягнули але робили це довго і потихеньку.... Ти що хочеш? Щоб в Українців був капітал який можна вкласти і жити як рантьє... А звідки в українців візьметься капітал, якщо ти спиш і бачиш як заходить МЕССІя з своїм капіталом....
Ненвже твій куций залишок розуму не в стані усвідомити Від того що в мене капіталу більше - тобі легше не буде І якщо я введу свій капітал в твій ареал - то краще буде мені, а тобі не дуже. Тому розумний розглядає варіанти коли стає більше ВЛАСНОГО капіталу , при чому краще Українського ніж Західного , а ще краще СВОГО замість сусідського.
stm написав:Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!!
включите IQ, по отношению к общей популяции нарушений каждого вида будет меньше, но их соотношение между м/ж не изменится.
Я как раз включила, СДВГ имеет отношение к эволюции выделения нового вида психологических проблем. Это малая часть общества которую выделили в отдельную группу людей. Простите, но я разделяю эволюцию вида и эволюцию психологии как науки...
detroytred написав:Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости.
Ти розумієш що КАПІТАЛ зовнішній - виводить більше ніж заводить Тому твоє легке подрочування на доброго дядю(хоч серед наших можновладців хоч з за кордону) - по факту це бажання щоб тобі пяту точку на вуха натягнули але робили це довго і потихеньку.... Ти що хочеш? Щоб в Українців був капітал який можна вкласти і жити як рантьє... А звідки в українців візьметься капітал, якщо ти спиш і бачиш як заходить МЕССІя з своїм капіталом....
Ненвже твій куций залишок розуму не в стані усвідомити Від того що в мене капіталу більше - тобі легше не буде І якщо я введу свій капітал в твій ареал - то краще буде мені, а тобі не дуже. Тому розумний розглядає варіанти коли стає більше ВЛАСНОГО капіталу , при чому краще Українського ніж Західного , а ще краще СВОГО замість сусідського.
Але все так запущено що я вже навіть не надіюсь.
Не тупи. Капітал - це не тільки фінансовий, але і виробництва з технологіями.
Про тільки негатив або нульове значення зовнішнього капіталу для внутрішнього --- ти китайцям розкажи. Як на них вплинув заход в їх ринок капіталу розвинених країн світу. Коли їх можновладці створили для нього сприятливі умови. А потім і сприятливі умови для росту свого внутрішнього капіталу.
Цирк та й годі. Гудбай. Не цікаво з таким невігласом обговорювати. Почни з абетки.
З.и. звійсно й очевидно, що вийде більше, ніж зайде. Але єралашик в тебе в тому, що ти впускаєш ключове --- зайде, ВИРОСТЕ і вийде. Але не весь-то приріст вийде! І при рості, оберті капіталу в ринку створюються товари-послуги... Про те і мова почалась --- щоб капітал обертався в ринку. Щоб в ринку був оберт капіталу. Виробництво товарів-послуг.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 00:11, всього редагувалось 2 разів.