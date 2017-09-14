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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1184211843118441184511846>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:28

  Banderlog написав:женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.

не совсем. проблемы с поведением которые потом могут привести к делинквентным поступкам (наркота, алкоголь, воровство, бандитизм) больше у мальчиков, а тревожность и депрессия выше у девочек, что тоже может (помимо пресловутой психосоматики) привести к различного рода припадкам. По умственной отсталости примерно одинаково.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:36

  Shaman написав:..............
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .

Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.
1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу.
2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.
3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".
4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.
5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.
6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.
Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.

Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 січ, 2025 23:42, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:що є різниця між ринком країни і індивідуальним бізнесом особи.
Що ще зморозиш щоб прикрити свою неосвіченість?
1 Ринок країни складається з суми бізнесів країни.

А макротіло складається з атомів.
От тільки закони-процеси для атомів і макротіла -- абсолютно різні.

До чого тут мало чи багато власного капіталу в ринку? Що ти несеш?
Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости.
А поки (навіть до війни) маємо відток капіталу з ринку. Відток робочої сили з ринку.

Почитай хоча б оцей ширпотреб і знайди там про більше працювати, накопичувати та інші твої відсеб'ятини:
https://epravda.com.ua/columns/2021/01/04/669734/

А як ти хитродупо підмінив заробітчанство на еміграцію...
Заробітчанство тих, хто працював і підприємничав в Україні ...., але потім замість розвитватись-рости вимушений був поїхати на заробітки.
Замість слухати твою казку:
"Наші перспективи - в наших руках
І тільки від простої людини залежить швидкість розвитку
Як тільки основна маса зрозуміє що спочатку треба навчитись себе годувати /забезпечувати житлом вище якогось рівня(на мою думку метрів 30-35 в наших широтах) - тільки тоді почнуться глобальні зміни."

Бо отакі "сприятливі" для розвитку ринку умови створили регулятори ринку - можновладці.
Почни з абетки.

І подивись, як умови в ринку робили можновладці США і т.д., а також Польщі, азіатських тигрів.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .

Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.
1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу.
2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.
3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".
4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.
5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.
6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.
Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.

Надеюсь, ответил на ваш вопрос.

И еду , жрать было нечего, кроме собратима в окопе
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:48

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:женщіни не еволюціонують. Вони більш менш середньостатистичні. Процент геніїв і дибілів таки вищий в чоловіків.

не совсем. проблемы с поведением которые потом могут привести к делинквентным поступкам (наркота, алкоголь, воровство, бандитизм) больше у мальчиков, а тревожность и депрессия выше у девочек, что тоже может (помимо пресловутой психосоматики) привести к различного рода припадкам. По умственной отсталости примерно одинаково.
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Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!! Лучше согласитесь с Бандерлогом что ККК - единственная вера правильных людей )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:56

  stm написав:Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!!
включите IQ, по отношению к общей популяции % нарушений каждого вида будет меньше, но их соотношение между м/ж не изменится. Обследовать миллиард детей, чтобы получить те же самые пропорции? Очень умно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:59

  detroytred написав:Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости.
Ти розумієш що КАПІТАЛ зовнішній - виводить більше ніж заводить
Тому твоє легке подрочування на доброго дядю(хоч серед наших можновладців хоч з за кордону) - по факту це бажання щоб тобі пяту точку на вуха натягнули але робили це довго і потихеньку....
Ти що хочеш?
Щоб в Українців був капітал який можна вкласти і жити як рантьє...
А звідки в українців візьметься капітал, якщо ти спиш і бачиш як заходить МЕССІя з своїм капіталом....

Ненвже твій куций залишок розуму не в стані усвідомити
Від того що в мене капіталу більше - тобі легше не буде
І якщо я введу свій капітал в твій ареал - то краще буде мені, а тобі не дуже.
Тому розумний розглядає варіанти коли стає більше ВЛАСНОГО капіталу , при чому краще Українського ніж Західного , а ще краще СВОГО замість сусідського.

Але все так запущено що я вже навіть не надіюсь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:59

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!!
включите IQ, по отношению к общей популяции нарушений каждого вида будет меньше, но их соотношение между м/ж не изменится.

Я как раз включила, СДВГ имеет отношение к эволюции выделения нового вида психологических проблем. Это малая часть общества которую выделили в отдельную группу людей. Простите, но я разделяю эволюцию вида и эволюцию психологии как науки...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 23:59

Хтось казав, що Келон старий, перельоту боїться, тому не приїхав.

Але ось:
*Представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог... сразу после отмены визита в Киев... прибыл в Европу, - Reuters.

В настоящее время Келлог находится во Франции, где он примет участие в заседании иранских оппозиционеров, пишет агентство. Сообщается, что Келлог выступит перед ними с речью...

ИМХО все это дым... и поехал он говорить о нас без нас... с АНТАНТОЙ...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будуть сприятливі умови для обороту капіталу в ринку так сюди збіжаться всі капітали світу. Щоб прирости.
Ти розумієш що КАПІТАЛ зовнішній - виводить більше ніж заводить
Тому твоє легке подрочування на доброго дядю(хоч серед наших можновладців хоч з за кордону) - по факту це бажання щоб тобі пяту точку на вуха натягнули але робили це довго і потихеньку....
Ти що хочеш?
Щоб в Українців був капітал який можна вкласти і жити як рантьє...
А звідки в українців візьметься капітал, якщо ти спиш і бачиш як заходить МЕССІя з своїм капіталом....

Ненвже твій куций залишок розуму не в стані усвідомити
Від того що в мене капіталу більше - тобі легше не буде
І якщо я введу свій капітал в твій ареал - то краще буде мені, а тобі не дуже.
Тому розумний розглядає варіанти коли стає більше ВЛАСНОГО капіталу , при чому краще Українського ніж Західного , а ще краще СВОГО замість сусідського.

Але все так запущено що я вже навіть не надіюсь.

Не тупи.
Капітал - це не тільки фінансовий, але і виробництва з технологіями.

Про тільки негатив або нульове значення зовнішнього капіталу для внутрішнього --- ти китайцям розкажи.
Як на них вплинув заход в їх ринок капіталу розвинених країн світу.
Коли їх можновладці створили для нього сприятливі умови.
А потім і сприятливі умови для росту свого внутрішнього капіталу.

Цирк та й годі.
Гудбай. Не цікаво з таким невігласом обговорювати.
Почни з абетки.

З.и. звійсно й очевидно, що вийде більше, ніж зайде.
Але єралашик в тебе в тому, що ти впускаєш ключове --- зайде, ВИРОСТЕ і вийде. Але не весь-то приріст вийде! І при рості, оберті капіталу в ринку створюються товари-послуги...
Про те і мова почалась --- щоб капітал обертався в ринку.
Щоб в ринку був оберт капіталу. Виробництво товарів-послуг.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 00:11, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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