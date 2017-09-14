Додано: Нед 12 січ, 2025 00:11

detroytred написав: Не тупи.

Капітал - це не тільки фінансовий, але і виробництва з технологіями. Не тупи.Капітал - це не тільки фінансовий, але і виробництва з технологіями.

Це ти не тупи....Капітал це все( включаючи працю людини).Завод має ресурс, технологія має властивість застарівати.Просто все перераховується для зручності через гроші.Тепер про китайцівТи здурі заявив що китайці викидають Європу/СШАа насправді?Китайці маючи заводи - повязані з ринками збутів цих заводівА ринки збуту - за межами китаюІ те що китайці випускали айфон .. отримуючи з 1200 доларів вартості продажу- 10-12 доларів... - то це не досягненняце якраз ознака натягування пятої точки на голову.І китайці на відміну від тебе це розуміють і стоячи на колінах випрошують не забирати від них ринки збуту..А їм за це вводять мита в 50-100% наприклад на продаж їх електромобілів...Тобто китайці поставили раком 1 млрд своїх мешканців , щоб дотувати виробництво електромобілів, а Європа/США посміхнувшись вводить мито яке на порядок перевищує маржу китайців від виготовлення авто.Тому ще разти в економіці НУЛЬ і те що почав її вивчення зверху - зайвий раз показує твою неадекватність.І ще трошки лікбезу.Взяли гроші, за них купили обладнання яке за 10 років випустить 1 млн штук чогось.В ціну продажу цього 1 млн штук включили тіло капіталу+відсотки за його користуванняПочався випускПрацівникам виплачують зарплату.. якої заледве вистарчає на те щоб відновити витрати (фізіологічно/психологічні) робітника який виконує цю працю.1 млн штук випустили , обладнання замортизували до нуля і не витрачаючи грошей на рекультивацію - виїхалиЩо в нас залишилось?зношений парк станків без ринку збуту?Застарілі технологіїНаселення яке відпрацювало , поки працювало з нього забирали податки на пенсії тодішніх пенсіонерів.. а сьогодні завод не працює , прибутку не приносить - з чого платити пенсію тим хто працював раніше?Це ж те що сталось з совкомНевже ти не бачиш?Тільки совок загробив свою економіку підвищеними витратами на розповсюдження ізмів в світі...А ти модишся на капіталістів чужихЦе ж те саме що молитись на чужу армію.