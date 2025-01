СДВГ — не новое расстройство1775: Мельхиор Адам Вайкард, немецкий врач, написал первое в истории описание расстройства с признаками СДВГ.1798: Александр Крайтон из Королевского колледжа врачей (Великобритания) описал похожее расстройство в медицинском учебнике ( Palmer and Finger, 2001 ).1845: Генрих Хоффман, который позже стал главой первой психиатрической больницы во Франкфурте-на-Майне, Германия, описал гиперактивность и дефицит внимания в детской книге, в которой документировались проявления поведения, подобные СДВГ, и связанные с ними нарушения ( Хоффман, 1990 ).1887–1901: Дезире-Маглуар Бурневиль, Шарль Буланже, Жорж Поль-Бонкур и Жан Филипп описали эквивалент СДВГ во французских медицинских и образовательных трудах ( Мартинес-Бадиа и Мартинес-Рага, 2015 ).1902: Джордж Стилл, врач из Великобритании, написал первое описание расстройства в научном журнале ( Still, 1902a ; Still, 1902b , c ).1907: Аугусто Видаль Перера написал первый испанский сборник детской психиатрии. Он описал влияние невнимательности и гиперактивности среди школьников ( Видаль Перера, 1907 ).1917: испанский невролог и психиатр Гонсало Родригес-Лафора описал симптомы СДВГ у детей и сказал, что они, вероятно, вызваны расстройством мозга генетического происхождения ( Лафора, 1917 ).1932: Франц Крамер и Ганс Поллнов из Германии описали синдром, похожий на СДВГ, и ввели термин «гиперкинетическое расстройство», который позднее был принят в качестве термина Всемирной организацией здравоохранения ( Kramer and Pollnow, 1932 ; Neumarker, 2005 ).