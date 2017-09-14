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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11843118441184511846>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:07

  stm написав:СДВГ имеет отношение к эволюции выделения нового вида психологических проблем.

да вы еще тот специалист
СДВГ — не новое расстройство
1775: Мельхиор Адам Вайкард, немецкий врач, написал первое в истории описание расстройства с признаками СДВГ.
1798: Александр Крайтон из Королевского колледжа врачей (Великобритания) описал похожее расстройство в медицинском учебнике ( Palmer and Finger, 2001 ).
1845: Генрих Хоффман, который позже стал главой первой психиатрической больницы во Франкфурте-на-Майне, Германия, описал гиперактивность и дефицит внимания в детской книге, в которой документировались проявления поведения, подобные СДВГ, и связанные с ними нарушения ( Хоффман, 1990 ).
1887–1901: Дезире-Маглуар Бурневиль, Шарль Буланже, Жорж Поль-Бонкур и Жан Филипп описали эквивалент СДВГ во французских медицинских и образовательных трудах ( Мартинес-Бадиа и Мартинес-Рага, 2015 ).
1902: Джордж Стилл, врач из Великобритании, написал первое описание расстройства в научном журнале ( Still, 1902a ; Still, 1902b , c ).
1907: Аугусто Видаль Перера написал первый испанский сборник детской психиатрии. Он описал влияние невнимательности и гиперактивности среди школьников ( Видаль Перера, 1907 ).
1917: испанский невролог и психиатр Гонсало Родригес-Лафора описал симптомы СДВГ у детей и сказал, что они, вероятно, вызваны расстройством мозга генетического происхождения ( Лафора, 1917 ).
1932: Франц Крамер и Ганс Поллнов из Германии описали синдром, похожий на СДВГ, и ввели термин «гиперкинетическое расстройство», который позднее был принят в качестве термина Всемирной организацией здравоохранения ( Kramer and Pollnow, 1932 ; Neumarker, 2005 ).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8328933/




  stm написав:Это малая часть общества которую выделили в отдельную группу людей.
Метаанализ 19 исследований с более чем 55 000 участников показал, что 5,9% молодых людей соответствуют диагностическим критериям СДВГ ( Willcutt, 2012 ).
6% малая часть общества? у вас есть данные охватывающие всех людей на планете? или по принципу если таких данных нет, значит нет никаких или остальные неправильные? вообще я писал не вам. С вами бесполезно что либо обсуждать. Желаю приятного общения без меня)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 00:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не тупи.
Капітал - це не тільки фінансовий, але і виробництва з технологіями.
Це ти не тупи....
Капітал це все( включаючи працю людини).
Завод має ресурс, технологія має властивість застарівати.
Просто все перераховується для зручності через гроші.

Тепер про китайців
Ти здурі заявив що китайці викидають Європу/США
а насправді?
Китайці маючи заводи - повязані з ринками збутів цих заводів
А ринки збуту - за межами китаю
І те що китайці випускали айфон .. отримуючи з 1200 доларів вартості продажу- 10-12 доларів... - то це не досягнення
це якраз ознака натягування пятої точки на голову.
І китайці на відміну від тебе це розуміють і стоячи на колінах випрошують не забирати від них ринки збуту..
А їм за це вводять мита в 50-100% наприклад на продаж їх електромобілів...
Тобто китайці поставили раком 1 млрд своїх мешканців , щоб дотувати виробництво електромобілів, а Європа/США посміхнувшись вводить мито яке на порядок перевищує маржу китайців від виготовлення авто.

Тому ще раз
ти в економіці НУЛЬ і те що почав її вивчення зверху - зайвий раз показує твою неадекватність.

І ще трошки лікбезу.
Взяли гроші, за них купили обладнання яке за 10 років випустить 1 млн штук чогось.
В ціну продажу цього 1 млн штук включили тіло капіталу+відсотки за його користування
Почався випуск
Працівникам виплачують зарплату.. якої заледве вистарчає на те щоб відновити витрати (фізіологічно/психологічні) робітника який виконує цю працю.
1 млн штук випустили , обладнання замортизували до нуля і не витрачаючи грошей на рекультивацію - виїхали
Що в нас залишилось?
зношений парк станків без ринку збуту?
Застарілі технології
Населення яке відпрацювало , поки працювало з нього забирали податки на пенсії тодішніх пенсіонерів.. а сьогодні завод не працює , прибутку не приносить - з чого платити пенсію тим хто працював раніше?
Це ж те що сталось з совком
Невже ти не бачиш?
Тільки совок загробив свою економіку підвищеними витратами на розповсюдження ізмів в світі...
А ти модишся на капіталістів чужих
Це ж те саме що молитись на чужу армію.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 12 січ, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:15

  detroytred написав:.........
А макротіло складається з атомів.
.........

Вы очень много объясняете.
А зачем?
Простой пример.
Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.

P.s. Почитал продолжение. Лишний раз убедился, что совершенно бесполезно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 січ, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:18

  budivelnik написав:Ти здурі заявив що китайці викидають Європу/США
а насправді?

А насправді ти, як завжди, перекрутив на самий тупий варіант.

Китайці витісняють Європу-Сша зі свого ринку. Зі свого ринку. Про це я казав. А не твоя тупня.

В тому числі через рост конкурентоспроможності свого капіталу витісняють.

Добре. Ти прибрізувати-викривляти чужі думки можеш до нескінченності.
Тому виправляти більше не буду.

Почни з абетки.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:20

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
А макротіло складається з атомів.
.........
Вы очень много объясняете.
А зачем?
Простой пример.
Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
Ну-ну....
Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року
А потім знову понеслось і закрутилось...

Чому?
До початку війни ще 10 років... Що сталось?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:20

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
А макротіло складається з атомів.
.........

Вы очень много объясняете.
А зачем?
Простой пример.
Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.

+1000500
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
А макротіло складається з атомів.
.........
Вы очень много объясняете.
А зачем?
Простой пример.
Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
Ну-ну....
Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року
А потім знову понеслось і закрутилось...

Чому?
До початку війни ще 10 років... Що сталось?

Чим закрутилось?
Чим?
Кейсіанством. Новим курсом Рузвельта.

А не казками буйдівельника.
І то в реалі лише!!! тимчасово і частково!!!!
З кризи вийшли по факту лише через ДРУГУ СВІТОВУ.
Коли зруйнували куйову тучу капіталу по всьому світу....

Почитай, що то таке отой новий курс Рузвельта.
І як він корелює з твоїми баснями.

І не до 1930, а до 1933.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:26

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ти здурі заявив що китайці викидають Європу/США
а насправді?
А насправді ти, як завжди, перекрутив на самий тупий варіант.

Китайці витісняють Європу-Сша зі свого ринку. Зі свого ринку. Про це я казав. А не твоя тупня.

В тому числі через рост конкурентоспроможності свого капіталу витісняють.

Добре. Ти прибрізувати-викривляти чужі думки можеш до нескінченності.
Тому виправляти більше не буду.

Почни з абетки.
Ти в трусах чи з хрестиком і без трусів?
1 Чим більше власного капіталу - тим краще
Я це тобі втовкмачую пятий рік. Ти впираєшся і чекаєш когось хто принесе капітал/гроші/щастя/закони....
2 Те що китайці загнобили 1 млрд свого населення загнавши їх ледве не в концтабори , і за рахунок цього створили умови для того щоб 0,5 млрд тих хто залишився працював в поті-лиця і обібравши цих працюючих - наростив якийсь свій капітал ..
То для китаю це добре
Для 1 млрд який живе за межами великих міст - нічим не відрізняється від сталінського голодомору.
3 Європейці в ДУПІ (своїй) бачили вхід на ринок китаю
Вони зробили красивіше
Дали свої технології за право отримати 50% прибутку , при умові що товари випущені під Європейськими брендами для китайців і китайцями - не потраплять на Європейський ринок.

Ти хоч знаєш що в Китаї БМВ продано найбільше в світі... з одним уточненням всі БМВ випущені китайцями в китаї - продаються тільки в китаї.

Тому не лізь до складного
Ти ще прикла з картоплею усвідомити не зміг - а все лізеш в макроекономіку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:29

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ну-ну....
Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року
А потім знову понеслось і закрутилось...

Чому?
До початку війни ще 10 років... Що сталось?

Чим закрутилось?
Чим?
Кейсіанством. Новим курсом Рузвельта.
А не казками буйдівельника.
І то в реалі лише!!! тимчасово і частково!!!!
З кризи вийшли по факту лише через ДРУГУ СВІТОВУ.
Коли зруйнували куйову тучу капіталу по всьому світу....

Почитай, що то таке отой новий курс Рузвельта.
І як він корелює з твоїми баснями.
Яка хер різниця хто очолив армію , якщо на момент очолення вона вкомплектована кваліфікованими солдатами
Рузвельт в Депресію завів, Рузвельт прийням міри по виходу з депресії..

Те що від керівника щось залежить - так залежить.

Останнє
Так довго цей мудельман буде мій нік коверкати чи й мені вже пора переходити на переймеенування цього замшілого воєнпенса і звертатись до нього як до ДЕБІЛОрайта??
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:34

  budivelnik написав:
Останнє
Так довго цей мудельман буде мій нік коверкати чи й мені вже пора переходити на переймеенування цього замшілого 3,14дараса?

Ні, це перше.
Чудо, подивись хто і чий нік почав і коверкав.
А тепер заголосив))))
Комедія та й годі.
Самому-то не смішно?
Так що мудельман і т.д. це саме ти.

Ти навіть з очевидним намагаєшся схитродупити.
Тому, як і казав, виправляти твої викривлення не буду. Ти можеш до нескінченності.
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