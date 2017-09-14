stm написав:СДВГ имеет отношение к эволюции выделения нового вида психологических проблем.
да вы еще тот специалист
СДВГ — не новое расстройство 1775: Мельхиор Адам Вайкард, немецкий врач, написал первое в истории описание расстройства с признаками СДВГ. 1798: Александр Крайтон из Королевского колледжа врачей (Великобритания) описал похожее расстройство в медицинском учебнике ( Palmer and Finger, 2001 ). 1845: Генрих Хоффман, который позже стал главой первой психиатрической больницы во Франкфурте-на-Майне, Германия, описал гиперактивность и дефицит внимания в детской книге, в которой документировались проявления поведения, подобные СДВГ, и связанные с ними нарушения ( Хоффман, 1990 ). 1887–1901: Дезире-Маглуар Бурневиль, Шарль Буланже, Жорж Поль-Бонкур и Жан Филипп описали эквивалент СДВГ во французских медицинских и образовательных трудах ( Мартинес-Бадиа и Мартинес-Рага, 2015 ). 1902: Джордж Стилл, врач из Великобритании, написал первое описание расстройства в научном журнале ( Still, 1902a ; Still, 1902b , c ). 1907: Аугусто Видаль Перера написал первый испанский сборник детской психиатрии. Он описал влияние невнимательности и гиперактивности среди школьников ( Видаль Перера, 1907 ). 1917: испанский невролог и психиатр Гонсало Родригес-Лафора описал симптомы СДВГ у детей и сказал, что они, вероятно, вызваны расстройством мозга генетического происхождения ( Лафора, 1917 ). 1932: Франц Крамер и Ганс Поллнов из Германии описали синдром, похожий на СДВГ, и ввели термин «гиперкинетическое расстройство», который позднее был принят в качестве термина Всемирной организацией здравоохранения ( Kramer and Pollnow, 1932 ; Neumarker, 2005 ). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8328933/
stm написав:Это малая часть общества которую выделили в отдельную группу людей.
Метаанализ 19 исследований с более чем 55 000 участников показал, что 5,9% молодых людей соответствуют диагностическим критериям СДВГ ( Willcutt, 2012 ).
6% малая часть общества? у вас есть данные охватывающие всех людей на планете? или по принципу если таких данных нет, значит нет никаких или остальные неправильные? вообще я писал не вам. С вами бесполезно что либо обсуждать. Желаю приятного общения без меня)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 00:27, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Не тупи. Капітал - це не тільки фінансовий, але і виробництва з технологіями.
Це ти не тупи.... Капітал це все( включаючи працю людини). Завод має ресурс, технологія має властивість застарівати. Просто все перераховується для зручності через гроші.
Тепер про китайців Ти здурі заявив що китайці викидають Європу/США а насправді? Китайці маючи заводи - повязані з ринками збутів цих заводів А ринки збуту - за межами китаю І те що китайці випускали айфон .. отримуючи з 1200 доларів вартості продажу- 10-12 доларів... - то це не досягнення це якраз ознака натягування пятої точки на голову. І китайці на відміну від тебе це розуміють і стоячи на колінах випрошують не забирати від них ринки збуту.. А їм за це вводять мита в 50-100% наприклад на продаж їх електромобілів... Тобто китайці поставили раком 1 млрд своїх мешканців , щоб дотувати виробництво електромобілів, а Європа/США посміхнувшись вводить мито яке на порядок перевищує маржу китайців від виготовлення авто.
Тому ще раз ти в економіці НУЛЬ і те що почав її вивчення зверху - зайвий раз показує твою неадекватність.
І ще трошки лікбезу. Взяли гроші, за них купили обладнання яке за 10 років випустить 1 млн штук чогось. В ціну продажу цього 1 млн штук включили тіло капіталу+відсотки за його користування Почався випуск Працівникам виплачують зарплату.. якої заледве вистарчає на те щоб відновити витрати (фізіологічно/психологічні) робітника який виконує цю працю. 1 млн штук випустили , обладнання замортизували до нуля і не витрачаючи грошей на рекультивацію - виїхали Що в нас залишилось? зношений парк станків без ринку збуту? Застарілі технології Населення яке відпрацювало , поки працювало з нього забирали податки на пенсії тодішніх пенсіонерів.. а сьогодні завод не працює , прибутку не приносить - з чого платити пенсію тим хто працював раніше? Це ж те що сталось з совком Невже ти не бачиш? Тільки совок загробив свою економіку підвищеними витратами на розповсюдження ізмів в світі... А ти модишся на капіталістів чужих Це ж те саме що молитись на чужу армію.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 12 січ, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:......... А макротіло складається з атомів. .........
Вы очень много объясняете. А зачем? Простой пример. Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
P.s. Почитал продолжение. Лишний раз убедился, что совершенно бесполезно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 січ, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:......... А макротіло складається з атомів. .........
Вы очень много объясняете. А зачем? Простой пример. Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
Ну-ну.... Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року А потім знову понеслось і закрутилось...
detroytred написав:......... А макротіло складається з атомів. .........
Вы очень много объясняете. А зачем? Простой пример. Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
detroytred написав:......... А макротіло складається з атомів. .........
Вы очень много объясняете. А зачем? Простой пример. Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
Ну-ну.... Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року А потім знову понеслось і закрутилось...
Чому? До початку війни ще 10 років... Що сталось?
Чим закрутилось? Чим? Кейсіанством. Новим курсом Рузвельта.
А не казками буйдівельника. І то в реалі лише!!! тимчасово і частково!!!! З кризи вийшли по факту лише через ДРУГУ СВІТОВУ. Коли зруйнували куйову тучу капіталу по всьому світу....
Почитай, що то таке отой новий курс Рузвельта. І як він корелює з твоїми баснями.
І не до 1930, а до 1933.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ти здурі заявив що китайці викидають Європу/США а насправді?
А насправді ти, як завжди, перекрутив на самий тупий варіант.
Китайці витісняють Європу-Сша зі свого ринку. Зі свого ринку. Про це я казав. А не твоя тупня.
В тому числі через рост конкурентоспроможності свого капіталу витісняють.
Добре. Ти прибрізувати-викривляти чужі думки можеш до нескінченності. Тому виправляти більше не буду.
Почни з абетки.
Ти в трусах чи з хрестиком і без трусів? 1 Чим більше власного капіталу - тим краще Я це тобі втовкмачую пятий рік. Ти впираєшся і чекаєш когось хто принесе капітал/гроші/щастя/закони.... 2 Те що китайці загнобили 1 млрд свого населення загнавши їх ледве не в концтабори , і за рахунок цього створили умови для того щоб 0,5 млрд тих хто залишився працював в поті-лиця і обібравши цих працюючих - наростив якийсь свій капітал .. То для китаю це добре Для 1 млрд який живе за межами великих міст - нічим не відрізняється від сталінського голодомору. 3 Європейці в ДУПІ (своїй) бачили вхід на ринок китаю Вони зробили красивіше Дали свої технології за право отримати 50% прибутку , при умові що товари випущені під Європейськими брендами для китайців і китайцями - не потраплять на Європейський ринок.
Ти хоч знаєш що в Китаї БМВ продано найбільше в світі... з одним уточненням всі БМВ випущені китайцями в китаї - продаються тільки в китаї.
Тому не лізь до складного Ти ще прикла з картоплею усвідомити не зміг - а все лізеш в макроекономіку.
budivelnik написав:Ну-ну.... Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року А потім знову понеслось і закрутилось...
Чому? До початку війни ще 10 років... Що сталось?
Чим закрутилось? Чим? Кейсіанством. Новим курсом Рузвельта. А не казками буйдівельника. І то в реалі лише!!! тимчасово і частково!!!! З кризи вийшли по факту лише через ДРУГУ СВІТОВУ. Коли зруйнували куйову тучу капіталу по всьому світу....
Почитай, що то таке отой новий курс Рузвельта. І як він корелює з твоїми баснями.
Яка хер різниця хто очолив армію , якщо на момент очолення вона вкомплектована кваліфікованими солдатами Рузвельт в Депресію завів, Рузвельт прийням міри по виходу з депресії..
Те що від керівника щось залежить - так залежить.
Останнє Так довго цей мудельман буде мій нік коверкати чи й мені вже пора переходити на переймеенування цього замшілого воєнпенса і звертатись до нього як до ДЕБІЛОрайта??