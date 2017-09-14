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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11843118441184511846

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чудо, подивись хто і чий нік почав і коверкав.
Я останній 20 повідомлень взагалі твій нік не використовував жодного разу
А ти чогось мій коверкав у всіх
То хто мудак?

Ти ж настільки примітив що в храмі без трусів а в борделі з хрестиком
і ніяк не можеш зрозуміти причинно наслідкового звязку по якому тебе і в храмі і в борделі-возять мордою по тейблу...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:40

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
А макротіло складається з атомів.
.........
Вы очень много объясняете.
А зачем?
Простой пример.
Во время Великой депрессии в США были те же люди, что и раньше, и позже. Активные, энергичные. Никаких "наследий совка" и надежд на государство. Точно так же старались заработать. В полном соответствии с "учением будивельника". Но вот почему-то не получалось, жили бедно и плохо.
Ну-ну....
Криза 1929 і до кінця 1930.... цілих півтора року
А потім знову понеслось і закрутилось...

Чому?
До початку війни ще 10 років... Що сталось?

Сейчас вы опять напишете, что я цепляюсь к датам и фактам. :)
Но, как уже говорил, незнание истории не освобождает от ответственности.
Великая депрессия была серьезным мировым экономическим спадом с 1929 по 1939 год. Этот период характеризовался высоким уровнем безработицы и бедности ; резким сокращением ликвидности , промышленного производства и торговли; и широко распространенными банковскими и деловыми крахами по всему миру. Экономическое заражение началось в 1929 году в Соединенных Штатах , крупнейшей экономике мира, с разрушительного краха фондового рынка Уолл-стрит в октябре 1929 года, который часто считают началом Депрессии. Среди стран с наибольшим количеством безработных были США, Великобритания и Германия.
.......
В период с 1929 по 1932 год мировой валовой внутренний продукт (ВВП) упал примерно на 15%; в США Депрессия привела к сокращению ВВП на 30%. [ 1 ] Восстановление во всем мире было разным. Некоторые экономики, такие как США, Германия и Япония, начали восстанавливаться к середине 1930-х годов; другие, такие как Франция, вернулись к дошоковым темпам роста только к концу десятилетия.
.........
Начало Второй мировой войны в 1939 году положило конец Великой депрессии, поскольку стимулировало фабричное производство, создавая рабочие места для женщин, поскольку армия поглотила большое количество молодых безработных мужчин.
...........
В большинстве стран мира восстановление после Великой депрессии началось в 1933 году. [ 8 ] В США восстановление началось в начале 1933 года, [ 8 ] но США не возвращались к ВНП 1929 года в течение более десяти лет, а уровень безработицы в 1940 году все еще составлял около 15%, хотя и ниже пикового значения в 25% в 1933 году.
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression.
Обратите внимание, это не русская Вики. Я просто привёл перевод. Выделения везде мои.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:45

Не удержусь, ещё:
В сельской местности и небольших городах женщины расширили свою деятельность в огородах, чтобы включить в себя как можно больше производства продуктов питания. В Соединенных Штатах сельскохозяйственные организации спонсировали программы по обучению домохозяек тому, как оптимизировать свои огороды и выращивать домашнюю птицу для мяса и яиц. [ 67 ] Сельские женщины делали из мешков для корма платья и другие предметы для себя, своих семей и домов. [ 68 ] В американских городах афроамериканские женщины-изготовители лоскутных одеял расширили свою деятельность, способствовали сотрудничеству и обучали новичков. Одеяла создавались для практического использования из различных недорогих материалов и усиливали социальное взаимодействие женщин, а также способствовали товариществу и личному самоудовлетворению. [ 69 ]

Устная история свидетельствует о том, как домохозяйки в современном промышленном городе справлялись с нехваткой денег и ресурсов. Часто они обновляли стратегии, которые использовали их матери, когда они росли в бедных семьях. Использовались дешевые продукты, такие как супы, бобы и лапша. Они покупали самые дешевые куски мяса — иногда даже конину — и перерабатывали воскресное жаркое в сэндвичи и супы. Они шили и латали одежду, обменивали у соседей вещи, которые им стали больше, и обходились более холодными домами. Новая мебель и бытовая техника откладывались до лучших дней. Многие женщины также работали вне дома или снимали квартирантов, стирали за деньги или за наличные и шили для соседей в обмен на то, что они могли предложить. Расширенные семьи использовали взаимопомощь — дополнительную еду, свободные комнаты, ремонтные работы, денежные ссуды — чтобы помочь кузенам и родственникам.

Американская мобилизация для Второй мировой войны в конце 1941 года вывела из состава гражданских рабочих на войну около десяти миллионов человек. [ 77 ] Это окончательно устранило последние последствия Великой депрессии и снизило уровень безработицы в США до уровня ниже 10%. [ 78 ]

Вторая мировая война оказала драматическое влияние на многие части американской экономики. [ 79 ] Финансируемые правительством капитальные расходы составили всего 5% годовых инвестиций США в промышленный капитал в 1940 году; к 1943 году правительство составило 67% капитальных инвестиций США. [ 79 ] Огромные военные расходы удвоили темпы экономического роста, либо замаскировав последствия Депрессии, либо по сути положив конец Депрессии. Бизнесмены игнорировали растущий государственный долг и высокие новые налоги, удваивая свои усилия для большего производства, чтобы воспользоваться щедрыми государственными контрактами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:45

  detroytred написав:Чим закрутилось?
Чим?
Кейсіанством. Новим курсом Рузвельта.

Закрутилось воно після 2СВ і то тому, що США отримала всі плюшки від перемоги, на відміну від Європи.
А ідеї соціалізму-комунізму (Німеччина/СРСР/США - в останніх саме втручання держави в ринок привело до жахливої кризи, раніше, без втручання вони швидко закінчувалися), довели до ВД.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чудо, подивись хто і чий нік почав і коверкав.
Я останній 20 повідомлень взагалі твій нік не використовував жодного разу
А ти чогось мій коверкав у всіх
То хто мудак?

Ти ж настільки примітив що в храмі без трусів а в борделі з хрестиком
і ніяк не можеш зрозуміти причинно наслідкового звязку по якому тебе і в храмі і в борделі-возять мордою по тейблу...


Тобто ти вважаєш, що після того, як ти почав і котрий день коверкав мій нік, мені потрібно було сьогодні придивлятись і рахувати твої повідомлення, з яких ти перестав?
Що це за черговий єралашик ти склав?
У 18.45 сьогодні коверкав:
Напад росії і білорусі на Україну

Самому не смішно?
Цирк та й годі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:52

  flyman написав:
  detroytred написав:Чим закрутилось?
Чим?
Кейсіанством. Новим курсом Рузвельта.

Закрутилось воно після 2СВ і то тому, що США отримала всі плюшки від перемоги, на відміну від Європи.
А ідеї соціалізму-комунізму (Німеччина/СРСР/США - в останніх саме втручання держави в ринок привело до жахливої кризи, раніше, без втручання вони швидко закінчувалися), довели до ВД.

Тобто ви оце в мене в цитаті обрізали, щоб просвітити мене?

*І то в реалі лише!!! тимчасово і частково!!!!
З кризи вийшли по факту лише через ДРУГУ СВІТОВУ.
Коли зруйнували куйову тучу капіталу по всьому світу....*.


Угу. Ринки активно регулюються регуляторами й досі.
Інша справа, що навіть цього інструменту й будь-яких інших (того ж монетаризму) недостатньо для усунення негараздів дисбалансів капіталізму.

Боргові піраміди країн поки зглажують...
На них піплу молитися треба...
До речі, може цифрові гроші зможуть підтримати це ще краще і довше?
Але. Для. Цього. Потрібна. Згода. Всіх. Основних країн.
А тут нещодавно китаї-індії і Ко за золото заспівали.
Д. Довіра. Хоч папірцям, хоч цифровим записам.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:04

  budivelnik написав:.............
Рузвельт в Депресію завів, Рузвельт прийням міри по виходу з депресії..
..........

Опять даты... :(
благодаря поддержке своей жены Элеоноры Рузвельт он вернулся на государственную должность в качестве губернатора Нью-Йорка с 1929 по 1933 год, во время которого продвигал программы по борьбе с Великой депрессией. На президентских выборах 1932 года Рузвельт с большим перевесом победил президента-республиканца Герберта Гувера
..........
В первые сто дней своего президентства (начавшегося в марте 1933 года) Рузвельт осуществил ряд важных реформ: была восстановлена банковская система, в мае подписал закон о создании Федеральной чрезвычайной администрации помощи голодным и безработным, был принят Закон о рефинансировании фермерской задолженности, а также Закон о восстановлении сельского хозяйства, который предусматривал государственный контроль за объёмом производства сельскохозяйственной продукции.
http://surl.li/qtiqen
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:14

  stm написав:
Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!! Лучше согласитесь с Бандерлогом что ККК - единственная вера правильных людей )))

Краще Ви поспорьте)
Я не знайомий з ккк мож там щось і забавне. Майнкампф читав. Капітал не подужав. Не хвата усідчєвості. І те що ми одне одного не розумієм, це самособою понятно.
З чистого сєксізму спитаю. Шо пропонуєте Ви ? Який шлях до розвязки війни?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:19

  Banderlog написав:
  stm написав:
Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!! Лучше согласитесь с Бандерлогом что ККК - единственная вера правильных людей )))

Краще Ви поспорьте)
Я не знайомий з ккк мож там щось і забавне. Майнкампф читав. Капітал не подужав. Не хвата усідчєвості. І те що ми одне одного не розумієм, це самособою понятно.
З чистого сєксізму спитаю. Шо пропонуєте Ви ? Який шлях до розвязки війни?

Много авиации Миражей и иже с ними и много бомб. Но пока это утопия... Вашими жизнями прикрывают неусидчивость, самое ужасное я бы действовала так же. Тормозила в восприятии войны и тянула время. Я не считаю Байдена слабаком, Салливана - да. Трампа считаю вселенской проблемой.
Из плюсов, они таки договариваются на ввод войск не наших. Из минусов только при прекращении огня.
stm
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